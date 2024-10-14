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Ночной пуск четырех баллистических ракет ATACMS по позициям российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ночные пуски американских ракет ATACMS украинскими артиллеристами по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск четырех баллистических ракет.

"Огненные кадры ночных пусков четырех баллистических ракет ATACMS по российским оккупантам от воинов артиллерийского дивизиона "Тиваз", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская РЛС "Небо-М" поражена ракетами ATACMS. У РФ осталось таких только 10, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19592) ракеты (3599) уничтожение (7171) ATACMS (139) баллистические ракеты (410)


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Топ комментарии
+19
Сміяться у якому місці? Якби й не "мандрував" - ракети-б все одно давали... Більше того - Європа-б не бачила, якого придурка "косноязичного" українці вибрали собі президентом...
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
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14.10.2024 10:11
+11
Видовищно! Та ще більше хочеться бачити їх прильоти та розірваних орків...
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14.10.2024 09:48
+11
отакої...
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
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14.10.2024 09:55
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Куди поцілили ?
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14.10.2024 09:48 Ответить
І скільки заглушив російський реб?
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14.10.2024 10:55 Ответить
Де РЕБ, а де балістична ракета?!
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14.10.2024 15:45 Ответить
Росіяни навчилися глушити систему наведення Атакамсів. Це вже давно не новина
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14.10.2024 17:18 Ответить
Видовищно! Та ще більше хочеться бачити їх прильоти та розірваних орків...
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14.10.2024 09:48 Ответить
і нахера ось ці понти викладувати?
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14.10.2024 09:49 Ответить
ты смысл слова "понты" знаешь?
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14.10.2024 10:10 Ответить
смисл в тому, що немає потреби публікувати такі відосики, це я тобі кажу як кадр. військовий!
коли до вас дійде що виходи арти підари фіксують похвилино. А тут ще і пітвердження що зброєю союзників жахнули. і відеофіксація. *******, *******. но це потрібно всім знати, від слова зовсім
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14.10.2024 10:58 Ответить
Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів.
Джерело:

На своїй території можна, союзники не заперечують.
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14.10.2024 13:30 Ответить
Наші голуби миру.
Летіть голуби, несить "мир" срусні.
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14.10.2024 09:50 Ответить
отакої...
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
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14.10.2024 09:55 Ответить
Сміяться у якому місці? Якби й не "мандрував" - ракети-б все одно давали... Більше того - Європа-б не бачила, якого придурка "косноязичного" українці вибрали собі президентом...
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
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14.10.2024 10:11 Ответить
нравится, ненравится - на западе его воспринимают как представителя Украины.
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14.10.2024 10:42 Ответить
.......................................
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14.10.2024 10:47 Ответить
Оце обличчя України?
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14.10.2024 11:45 Ответить
Так це обличчя чи ні?
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14.10.2024 13:36 Ответить
маніпуляція, любого можна підловити
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14.10.2024 13:26 Ответить

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14.10.2024 13:49 Ответить
ще назбирайте з артистичної діяльності
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14.10.2024 17:17 Ответить
А навішо як шо воно таки морди за президенство колотить?
До речи, за яку артистичну діяльність ви згадали? Воно шо, артист чи воно колись було артистом?
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14.10.2024 17:45 Ответить
Так. До 2019 р. був відомий у країні шоумен, актор, продюсер і режисер.
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14.10.2024 18:48 Ответить
Дааа, навіть так!
А нагадайте нам, у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно закінчело.
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14.10.2024 19:53 Ответить
Ха ! Он, у Голівуді, купа акторів-мільйонерів зі шкільною освітою. А тут о-го-го !!
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14.10.2024 20:57 Ответить
А я питав про Голівуд?
Де? Коли?
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14.10.2024 21:05 Ответить
Ще раз запитую - у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно, закінчело?
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14.10.2024 21:16 Ответить
Голівуд це для розширення світогляду.

Театральний не закінчило, але у Президенти вилізло. Можна і далі
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14.10.2024 22:49 Ответить
Детинка жОПи, пояснюю тобі, як тролю-сраколизу, шо артист це той хто навчався у театральному або цірковому вище і має відповідний диплом, решта це блазні та стендапери сільського клюбу.
І цьому простроченому ***********, ще не вилезло но обовязково повилазить за все їм скоєнє.
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15.10.2024 06:13 Ответить
А шо стосуєтся Холівуду, то для розширення твого, дуже вузького світоогляду, інформую иебк, шо ВСІ хто там навчались у кіноакадемії Холівуду. Хтост ранійше, хтось пізнійше но ВСІ навчалист
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15.10.2024 06:41 Ответить
І нащо я про той Голівуд згадав ??

Ще раз. Воно театрального нічого не закінчувало. Але в цій країні був відомим шоуменом, режисером, актором і коміком. Подобається тобі, не подобається - це твої проблеми.

І він через вибори зайняв посаду Президента у 2019 р. Ти хоч свою ж... на британський прапор порви, цього вже не зміниш. Ця людина ввійшла в історію.
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15.10.2024 20:04 Ответить
Або де та коли вона навчалось гс режисера.
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14.10.2024 19:54 Ответить
Результат ми бачимо. Людина вибралась на посаду Президента країни. Вже 5,5 роки працює.
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14.10.2024 20:54 Ответить
Працює!? Оно працює?!
Так воно ж ще і ПРОСТРОЧЕНЄ!
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14.10.2024 21:07 Ответить
І дійсно, результат його працв ми бачимо.
Напрацювала, ....... неголена.
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14.10.2024 21:08 Ответить
смішно
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14.10.2024 12:22 Ответить
впевнений?
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14.10.2024 11:58 Ответить
Доведи зворотнє... Вся його діяльність перед початком повномастабної агресії та після її початку підтверджує саме мій варіант...
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14.10.2024 12:01 Ответить
це ні про що. Ви пишете що якщо б не мандрував, ракети все б одно давали.
Дуже сумнівний висновок, враховуючи як працює світова дмпломатія.
Це не мені треба доводити зворотнє, а вам бути чесним та об'єктивним, навіть коли мова про ваш подразнювач
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14.10.2024 12:36 Ответить
Ви діпломований діпломат з досвідом?
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14.10.2024 12:49 Ответить
Та ти що?!!!
Ну, от тобі мої аргументи: З самого початку "Блазень" піарився на-чому завгодно... Навіть якщо та чи інша подія чи створене було повв"язане не з ним... Навіть на досягненнях ненависного йому Порошенка... Однак, коли взимку 2022 року, в Україну почали прилітать літаки з Великобританії та США зі зброєю - "наче щось "пороблено"... Ні разу він не зустрічав ці "борти"... Тобто демонстрував світу: "Я тут "не при ділах"! Україні цю зброю нав"язують... А я це не схвалюю - бо це суперечить моєму сприйняттю цих подій...". Пропозицію Байдена купить артилерійські комплекси він проігнорував... А його заява про те, що його більше цікавить будівництво доріг - а не зміцнення армії? А зупинення розвитку ВПК та позбавлення його фінансування? Ну а після початку війни - обезголовлення результативного головного командування ЗСУ чого варте? Адже з приходом Сирського у нас на фронті - суцільні "пройоби"!
Тобі досить моєї аргументації? Чи ще додать?
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14.10.2024 12:55 Ответить
А ти навали свого "гівна"... Бо ти у тебе вся "аргументація" зводиться лише до беззмістовного заперечення мною сказаного...
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14.10.2024 13:12 Ответить
немає дипломатії і візитів - немає ракет. Що тут ще додати. Американці в 2СВ навіть для себе збирали ярмарками, благодійними вечерями та поїздками по штатах
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14.10.2024 13:14 Ответить
Де ти бачиш у діях "Блазня" "дипломатію"? Вести дипломатичні переговори" і "молоть дурниці з трибуни, з набундюченим виглядом" - це різні речі... Це друге "дипломатії" аж ніяк не стосується...
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14.10.2024 13:19 Ответить
"навіть для себе збирали ярмарками, благодійними вечерями та поїздками по штатах" - ярмарки, вечері, гра (без рук) на роялі, поїздки - це не дипломатія, це - гастролі Шапіто.
Дипломатія робиться тихо, кулуарно, фаховими спеціалістами. Лише у фіналі лідери можуть зустрітися та потиснути руки на камери.
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14.10.2024 14:39 Ответить
это тебе на марафоне сказали? Европа в первую очередь себя от варваров спасает, а потом уже о словах твоего кумира зеленского думает!
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14.10.2024 10:12 Ответить
агов! підписники! всі сюди!
нарешті, я побачив виборця зе!лідора.
і, де? не цензорі!
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14.10.2024 10:14 Ответить
Ні їх було-б ще більше .
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14.10.2024 10:49 Ответить
Ну то рвони ти на свої гроші та спробуй вибити з них хоч гранату! Тобі тільки по касці дадуть, якої в тебе нема!
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14.10.2024 13:10 Ответить
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14.10.2024 10:14 Ответить
І денні б дивився і вранішні... Вечірні теж переглядав би...
Слава ЗСУ!
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14.10.2024 10:36 Ответить
Дивлюсь на це і уявляю, якби ж то був Грім!
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14.10.2024 18:22 Ответить
 
 