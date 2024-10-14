Ночной пуск четырех баллистических ракет ATACMS по позициям российских оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ночные пуски американских ракет ATACMS украинскими артиллеристами по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск четырех баллистических ракет.
"Огненные кадры ночных пусков четырех баллистических ракет ATACMS по российским оккупантам от воинов артиллерийского дивизиона "Тиваз", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+19 Яр Холодний
показать весь комментарий14.10.2024 10:11 Ссылка
+11 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий14.10.2024 09:48 Ссылка
+11 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий14.10.2024 09:55 Ссылка
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коли до вас дійде що виходи арти підари фіксують похвилино. А тут ще і пітвердження що зброєю союзників жахнули. і відеофіксація. *******, *******. но це потрібно всім знати, від слова зовсім
Джерело:
На своїй території можна, союзники не заперечують.
Летіть голуби, несить "мир" срусні.
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
До речи, за яку артистичну діяльність ви згадали? Воно шо, артист чи воно колись було артистом?
А нагадайте нам, у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно закінчело.
Де? Коли?
Театральний не закінчило, але у Президенти вилізло. Можна і далі
І цьому простроченому ***********, ще не вилезло но обовязково повилазить за все їм скоєнє.
Ще раз. Воно театрального нічого не закінчувало. Але в цій країні був відомим шоуменом, режисером, актором і коміком. Подобається тобі, не подобається - це твої проблеми.
І він через вибори зайняв посаду Президента у 2019 р. Ти хоч свою ж... на британський прапор порви, цього вже не зміниш. Ця людина ввійшла в історію.
Так воно ж ще і ПРОСТРОЧЕНЄ!
Напрацювала, ....... неголена.
Дуже сумнівний висновок, враховуючи як працює світова дмпломатія.
Це не мені треба доводити зворотнє, а вам бути чесним та об'єктивним, навіть коли мова про ваш подразнювач
Ну, от тобі мої аргументи: З самого початку "Блазень" піарився на-чому завгодно... Навіть якщо та чи інша подія чи створене було повв"язане не з ним... Навіть на досягненнях ненависного йому Порошенка... Однак, коли взимку 2022 року, в Україну почали прилітать літаки з Великобританії та США зі зброєю - "наче щось "пороблено"... Ні разу він не зустрічав ці "борти"... Тобто демонстрував світу: "Я тут "не при ділах"! Україні цю зброю нав"язують... А я це не схвалюю - бо це суперечить моєму сприйняттю цих подій...". Пропозицію Байдена купить артилерійські комплекси він проігнорував... А його заява про те, що його більше цікавить будівництво доріг - а не зміцнення армії? А зупинення розвитку ВПК та позбавлення його фінансування? Ну а після початку війни - обезголовлення результативного головного командування ЗСУ чого варте? Адже з приходом Сирського у нас на фронті - суцільні "пройоби"!
Тобі досить моєї аргументації? Чи ще додать?
Дипломатія робиться тихо, кулуарно, фаховими спеціалістами. Лише у фіналі лідери можуть зустрітися та потиснути руки на камери.
нарешті, я побачив виборця зе!лідора.
і, де? не цензорі!
Слава ЗСУ!