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Новости Война
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Остин объяснил, почему США не разрешают бить по РФ ATACMS: Россия уже отвела самолеты

Чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, почему США не предоставляют разрешения на удары ракетами ATACMS по военным целям на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

Журналистка спросила Остина, не является ли просто продолжением войны отказ США предоставить Украине разрешение на удары ATACMS по территории России.

Глава Пентагона сказал, что Россия уже перевела самолеты, которые она использует для планирующих бомб, за пределы радиуса действия ATACMS на 300 километров от украинской границы.

"Я думаю, что у них есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают. Украина имеет много возможностей, которые мы предоставили в плане беспилотников", - добавил министр.

Также читайте: Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин

Автор: 

США (27156) Остин Ллойд (420) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+37
Хто не хоче - шукає причину. Хто хоче - знаходить можливість!

Слава ЗСУ!
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23.10.2024 12:41 Ответить
+34
Дякуємо Остін за інформативність та рішучу потужну підтримку в цьому
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23.10.2024 12:40 Ответить
+27
А окрім літаків немає більше по чому ібашити?
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23.10.2024 12:46 Ответить
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То Остін товсто намікає, шоб ми робили свої далекобійні ракети. І він тисячу раз правий
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23.10.2024 17:27 Ответить
Офігенно робити свої далекобійні ракети, коли по тобі по сотні дронів за ніч летить і рандомно кидають надзвукові балістичні ракети.
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23.10.2024 22:07 Ответить
Тоді, канєшно. Краще нічого не робити і сидіти на дупі ровно. А! Краще клянчити у партнерів дозволи і ті ж самі ракети. а потім казати, шо Байден такий-сякий і нічого нам не дозволяє. Дуже напоминає русню тіки у них Байден у під'їздах сре, а нам ось, поганець такий, нічого не дозволя і в НАТО не бере
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24.10.2024 00:01 Ответить
Сцыкунва!
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23.10.2024 17:29 Ответить
Он тебе ни чего не должен.
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23.10.2024 21:11 Ответить
Тю! А я думаю хто ж це на Харків кожен день КАБи кидає??? А то ж виявляється прибульці з Марсу, рашисти ж літаки відвели… Байден, ти шо ідіот
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23.10.2024 18:25 Ответить
Остін чи Ослін? Вони справді такі, як один гуморист про них казав, чи прикидуються? Те, що він каже це як про раків, котрі вчора були великі і по п'ять, а сьогодні малі і по три. Але це не смішно.
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23.10.2024 18:41 Ответить
Одні галімі відмазки від "партнерів". Ні по нато ні по Атакмс...но вы держитесь. Все ж таки в України немає другого вибору як розробка ЯЗ бо по іншому це кінець України як держави і Українців як етнос.
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23.10.2024 20:09 Ответить
Ну звісно, дочекалися поки кацапи відведуть літаки щоб потім сказати, що ви їх все одно не дістанете... Потужна допомога! Та на тійвідстані є ще багато чого лупити... Та все одно не дають, дрищі!
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23.10.2024 20:54 Ответить
Нікуди вони їх не відвели. По Сумах, Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу чи не щодня прилітають КАБи. На 300 км вони ще планувати не навчились, значить, як мінімум, підлітають до кордонів достатньо близько і достатньо швидко.
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23.10.2024 22:10 Ответить
Хорошо, я понял как это работает. Значит просим ракеты на 500км - россияне отводят авиацию на 500км. Просим на тыщу - россияне ругаются матом, но отводят на тыщу. Главное не давать нам эти ракеты! )
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23.10.2024 21:11 Ответить
Next Goal: Томагавки, Томагавки, Томагавки!
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24.10.2024 01:33 Ответить
Так давайте бити атакамсами по складах та центрах на окупованій території!
Все одно по рашці не дають бити.
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23.10.2024 22:56 Ответить
він що, глумиться з нас?
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24.10.2024 00:01 Ответить
Вочевидь же ж
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24.10.2024 01:35 Ответить
Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

- так ви ж, лицемірно-сцикливі америкоїдні підари, не дозволяли бити Атакамсами, поки літаки рашистів були в межах досяжності цієї зброї. Крім того, це ж ви злили кацапам інформацію про наміри України, коли ми подавали запити на дозвіл нанести удари.
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24.10.2024 00:20 Ответить
а крім авіації нема куди стріляти?
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24.10.2024 05:16 Ответить
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