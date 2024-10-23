Остин объяснил, почему США не разрешают бить по РФ ATACMS: Россия уже отвела самолеты

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, почему США не предоставляют разрешения на удары ракетами ATACMS по военным целям на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

Журналистка спросила Остина, не является ли просто продолжением войны отказ США предоставить Украине разрешение на удары ATACMS по территории России.

Глава Пентагона сказал, что Россия уже перевела самолеты, которые она использует для планирующих бомб, за пределы радиуса действия ATACMS на 300 километров от украинской границы.

"Я думаю, что у них есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают. Украина имеет много возможностей, которые мы предоставили в плане беспилотников", - добавил министр.

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