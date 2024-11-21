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Новини
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Україна вважає неправильним рішення Бразилії не запросити Україну на саміт G20, - МЗС

МЗС

Україна засмучена рішенням Бразилії, яка головувала в G20, не запросити українську сторону на саміт G20, дата проведення якого припала на 1000-й день повномасштабної російської агресії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликали запросити, вважали, що дуже правильно, щоб на 1000-й день повномасштабної агресії РФ ця тема прозвучала від України на засіданні. Крім того, російська агресія проти України - це глобальна загроза. Якщо фокус бразильського головування в G20 - на сталому розвитку, на економіці, подоланні несправедливостей у світовій фінансовій системі, то без розв'язання і справедливого завершення російської агресії цього досягти неможливо", - сказав Тихий на брифінгу в Києві в четвер.

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За його словами, Україна доносила це до бразильських партнерів неодноразово під час контактів.

"Вони зробили той вибір, який зробили, то їхній вибір як головуючих. Ми вважаємо, що цей вибір - не запросити Україну - неправильний", - наголосив спікер.

Тихий зазначив, що загалом те, що саміт G20 "оминув увагою" тему російської агресії, Україна вважає хибним і вбачає відсутність стратегії в бажанні серйозно поставитися до глобальної загрози у зв'язку з агресією РФ.

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"Це не просто те, що Україна хотіла розповісти про свої страждання через російську агресію. Ми хотіли запропонувати там свої певні бачення, і як російську агресію можна завершити справедливо", - пояснив він.

"Звісно, ми засмучені, але використовуватимемо кожен майданчик надалі, щоб доносити до світу загрози від російської агресії", - додали в МЗС.

Наступною головуватиме в G20 ПАР. Як зазначив Тихий, у ПАР запевнили, що російська агресія буде однією з тем і одним із фокусів під час головування ПАР.

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"Як мінімум почули такі запевнення від південноафриканської сторони. І вважаємо, що це правильно в контексті глобальних загроз російської агресії не тільки для України, а загалом, і для країн Африки", - зазначив спікер.

Наприкінці жовтня під час візиту до Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга та міністр закордонних справ ПАР Рональд Ламола провели в Преторії двосторонні переговори. Сибіга висловив сподівання, що головування Південної Африки в G20, яке розпочнеться вже в грудні, забезпечить рішуче лідерство в подоланні регіональних і глобальних викликів, серед яких і російська агресія проти України.

Саміт Групи 20 (G20) відбувався в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.

Автор: 

G20 (322) Бразилія (278) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+13
Кого приглашать? Писькограя???
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21.11.2024 22:34
+11
А що економіка України увійшла у 20 економік світу?
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21.11.2024 22:33
+7
Не Україну не запрсили. Не запросили безтолкового ішака, а Україна стала жертвою, та заручницею того ж ішака.
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21.11.2024 22:40
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А що економіка України увійшла у 20 економік світу?
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21.11.2024 22:33 Відповісти
З чорного входу.
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21.11.2024 23:22 Відповісти
У нас и до войны Украина не входила в 20 сильных экономик мира, хотя в 1991 году могла войти. И по уровню счастья мы и до войны в 20-ке не были. Так что нам там делать?
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21.11.2024 22:33 Відповісти
А що там робе твоя улюблена нацистська пердєрація?
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22.11.2024 05:28 Відповісти
Кого приглашать? Писькограя???
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21.11.2024 22:34 Відповісти
************ не їде бо боїться ордера з Гааги і нашего просто кинули
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21.11.2024 22:36 Відповісти
підари-*************...що від них очікувати
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21.11.2024 22:34 Відповісти
"Обидели юродиевого..." (с)
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21.11.2024 22:35 Відповісти
...не далі копеєчку!
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21.11.2024 22:37 Відповісти
пику поголи на початок!
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21.11.2024 22:39 Відповісти
та костюм вдягни з краваткою, ніщеброде!
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21.11.2024 22:41 Відповісти
Бразилія не хоче губити гешефт з рашкою - імпорт мін.добрив
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21.11.2024 22:39 Відповісти
Не Україну не запрсили. Не запросили безтолкового ішака, а Україна стала жертвою, та заручницею того ж ішака.
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21.11.2024 22:40 Відповісти
Бразилія завжди за фюрера.Навіть правий Большонару надав перевагу мяснику.
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21.11.2024 22:42 Відповісти
А про що б там говорили? Про чергові 1000 і 1 ніч план? Сформулюйте спочатку виразно свої думки, вранці Зеленський заявляє про переговори, в обід уже Єрмак розповідає, як Крим будуть штурмувати. Ми звичайно ж, не вони
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21.11.2024 22:43 Відповісти
Подивилися запрошуй не запрошуй толку ніякого немає, от і вирішили Україні гроші на зброю заощадити
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21.11.2024 22:46 Відповісти
Слюні і соплі ! Намагання влізти у дупу без мила !!!
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21.11.2024 22:46 Відповісти
Да ще поїздити на халяву, да місце для життя підібрати
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21.11.2024 23:08 Відповісти
бразилия це членкиня брикс де китай виришуе кого запросити. а китай це не союзник, а партнер украины тому и видмова.
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21.11.2024 22:48 Відповісти
"зелена влада" зробила все,що від неї залежить,щоб Україну не запросили....
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21.11.2024 23:00 Відповісти
Треба було так: "Ось що насправді значать лицемірні заклики до діалогу з боку лули і вінніпуха - слухати виключно *******"
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21.11.2024 23:19 Відповісти
Схоже Вова занадто звик гуляти по усіх топ політичних тусовках, а тепер не розуміє чому його туди не запрошують.
Так от все просто - потрібно хоч щось робити, щоб і далі тобі були раді. Розвивати економіку, жорстко боротись з корупцією....
Жаль тільки, що посилають Зелю, а страждає вся країна. Втім більшість саме цього ж хотіла в 2019?
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21.11.2024 23:32 Відповісти
Ви б ще через рік згадали . Самміт вже закінчився.
ТАК ЩО МЗС можно звільняти - толку від вас ніякого
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21.11.2024 23:46 Відповісти
пацан перетрудился и хочет отдохнуть на пляже
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22.11.2024 11:27 Відповісти
 
 