Україна вважає неправильним рішення Бразилії не запросити Україну на саміт G20, - МЗС

Україна засмучена рішенням Бразилії, яка головувала в G20, не запросити українську сторону на саміт G20, дата проведення якого припала на 1000-й день повномасштабної російської агресії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликали запросити, вважали, що дуже правильно, щоб на 1000-й день повномасштабної агресії РФ ця тема прозвучала від України на засіданні. Крім того, російська агресія проти України - це глобальна загроза. Якщо фокус бразильського головування в G20 - на сталому розвитку, на економіці, подоланні несправедливостей у світовій фінансовій системі, то без розв'язання і справедливого завершення російської агресії цього досягти неможливо", - сказав Тихий на брифінгу в Києві в четвер.

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За його словами, Україна доносила це до бразильських партнерів неодноразово під час контактів.

"Вони зробили той вибір, який зробили, то їхній вибір як головуючих. Ми вважаємо, що цей вибір - не запросити Україну - неправильний", - наголосив спікер.

Тихий зазначив, що загалом те, що саміт G20 "оминув увагою" тему російської агресії, Україна вважає хибним і вбачає відсутність стратегії в бажанні серйозно поставитися до глобальної загрози у зв'язку з агресією РФ.

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"Це не просто те, що Україна хотіла розповісти про свої страждання через російську агресію. Ми хотіли запропонувати там свої певні бачення, і як російську агресію можна завершити справедливо", - пояснив він.

"Звісно, ми засмучені, але використовуватимемо кожен майданчик надалі, щоб доносити до світу загрози від російської агресії", - додали в МЗС.

Наступною головуватиме в G20 ПАР. Як зазначив Тихий, у ПАР запевнили, що російська агресія буде однією з тем і одним із фокусів під час головування ПАР.

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"Як мінімум почули такі запевнення від південноафриканської сторони. І вважаємо, що це правильно в контексті глобальних загроз російської агресії не тільки для України, а загалом, і для країн Африки", - зазначив спікер.

Наприкінці жовтня під час візиту до Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга та міністр закордонних справ ПАР Рональд Ламола провели в Преторії двосторонні переговори. Сибіга висловив сподівання, що головування Південної Африки в G20, яке розпочнеться вже в грудні, забезпечить рішуче лідерство в подоланні регіональних і глобальних викликів, серед яких і російська агресія проти України.

Саміт Групи 20 (G20) відбувався в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.