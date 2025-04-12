США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в заседании G20 в Южно-Африканской республике, "когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом", - написал Трамп.

Он добавил, что США приостановили все взносы в Южную Африку.

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Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской республике, потому что "Южная Африка делает очень плохие вещи".