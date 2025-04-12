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Новости Встреча G20 в ЮАР
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США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Трамп о встрече G20 в ЮАР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в заседании G20 в Южно-Африканской республике, "когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом", - написал Трамп.

Он добавил, что США приостановили все взносы в Южную Африку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморозил помощь Южной Африке, обвинив ее в "дискриминации белых фермеров"

Трамп о G20 в ЮАР

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской республике, потому что "Южная Африка делает очень плохие вещи".

Автор: 

G20 (300) США (26598) ЮАР (208) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+34
Друг Балодья таких поганих речей не робить. Тому готується зустріч Трампа з цим ,,мілим парнєм,,
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12.04.2025 17:32
+30
Чесно кажучи , у цьому Трамп недалекий від істини... Чорне бидло дійсно там захопило владу... А так як вони нею користуваться не вміють, то ведуть себе, як дикуни... Прямо по прислів"ю: "Дай дурню кришталевий член - так він і член розіб"є, і руки поріже...". Вони за два десятка років ПАР "опустили нижче плінтуса...".
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12.04.2025 17:46
+24
Це йому Маск розповів? Та воно чубате ще і расист на додачу до ідиотизма і фашизма.
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12.04.2025 17:34
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Як би Маск був українцем - хвилювало б ... а так - ні ...
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12.04.2025 18:02 Ответить
В оточенні Трампушки є фігура потужніша за аутиста Маска,це сама Вікторія Спартц. Правда,ця "україночка" зовсім не тужить по вбитих українцях,вона вимагає від України відмовитися від вже захоплених Рашкою територій...
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12.04.2025 19:12 Ответить
і не кажи, мусиш її ненавидіти бо вона віслюка дебілом обізвала: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn4wydymkz8o "Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим в їхній жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти та шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це програна справа", - заявила Спартц.
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13.04.2025 10:19 Ответить
а коли 6 міс блокувала виділення військової допомоги Байденом,не витрачала нічого,на розслабоні? а коли вимагала від України погодитися віддати кацапам 4 області і Крим,теж розслабилася,мразь?
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13.04.2025 11:26 Ответить
Як москалі діяли англійці віднлсно бурів...а чорні це більше схоже на дії більшовиків в 1917
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12.04.2025 18:33 Ответить
Якщо Україна була у G20 то певно хвилювало б.
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12.04.2025 20:04 Ответить
Ку-клукс-клан туди відправте...
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12.04.2025 18:02 Ответить
Кожного дня Трам доводить, що таки він є завербовий ******.
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12.04.2025 18:13 Ответить
Прибацаний дід,"сипить" не на жарт!
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12.04.2025 18:18 Ответить
L
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12.04.2025 18:20 Ответить
Явно в США есть проблемы с психиатрией .
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12.04.2025 18:26 Ответить
Тут як ніяк Трамп правий чорне лівацька бидло на чолі з терористом манделою, повалив режим пар і ці чорні дегенерати ведуть державу до повного знищення. А допомагали комуністичним терористам совок і інші лівацькі режими
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12.04.2025 18:27 Ответить
... а хто в ООН верещав... Свободу Манделі? Хто апартеїд засуджував? Чи то були другі США...СРСР... і вся Європа...))))
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12.04.2025 19:05 Ответить
Африканери з Кейптауна та Преторії жаліються на пересидента ПАР людоїда Рамафосу фюреру Підорашки харошєму парню Баладімєру.
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12.04.2025 18:28 Ответить
Так проклинаете и всякую грязь льёте на теперешнюю администрацию Д.Трампа ,дайте оружие ! ,дайте "петриоты и в придачю им снаряды ". Все сканируется и на стол в Белом Доме кладется .А европейцы мы без США неможим ,ихняя технология .... ,так говорят вам из Берлина ,так говорят из Лондона . Надо перестать вопить вслед за ЗеГеварой ,а посмотреть реальными глазами на мир.
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12.04.2025 18:30 Ответить
Віддавайте нашу ЯЗ і вилизуйте далі зморшки на д@пі свого тампона!
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12.04.2025 18:51 Ответить
Янкі,рєальний взгляд такий: ми у 1994 році повірили амеровсбкому ******* про мир,дружбу,ядерне роззброєння і віддали амерам 3 ядерний арсенал світу. Безплатно,в обмін на фальшиві рбіцянки.Тепер амери вимагають у нас всі ресурси+ здачу Рашці без бою+ 350 млрд.баксів- 9 гарантій....
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12.04.2025 19:15 Ответить
Не сци, дід не вміє читати, тільки фокс дивиться.
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12.04.2025 19:35 Ответить
Колись була високорозвинута країна - зараз бандустан
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12.04.2025 18:34 Ответить
А ****** можна захоплюватися бо мокша захоплюють будинки українців та вбивають їхні родини. Вилупок.
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12.04.2025 18:38 Ответить
Це йому маск розповідав, казав що його теж убили. А ху...лостан з задоволенням, там і своїх і чужих сотні тисяч убивають.
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12.04.2025 18:41 Ответить
Мабуть, засідання Дж-20 було інспіроване чинайцями, які побудували планетарну квантову електронну мережу. На обкладинці журналу Економіст означено два символи доллара, один вище, другий нижче. Значить, Трамп знищить один доллар і заснує другий доллар у 25 році, бо він --у центрі прогнозної обгортки. Другий доллар буде особливим продуктом ноу-хау неоконів, шляхом прибирання у Центральній Азії Іранської сили і побудові на її місці чогось іншого. Чого--поки ще не видно. Перший крок побудови тільки видно. Залучення Цукербергом фахівця з біокомп'ютерних технологій до проривної команди комп'ютерщиків. Коли чинайці побудували квантову мережу, США будують біокомп'ютерну мережу. Два конкуренти пішли різними шляхами у створенні єдиної мережі. Це відкриває ящик Пандори, бо електронна мережа з нервовими біосерверами має здатність непередбаченого втручання у геном ноосфери Землі.
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12.04.2025 18:42 Ответить
Ну слава богу нарешті кінець світу
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12.04.2025 19:37 Ответить
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12.04.2025 23:11 Ответить
у мене далеких родичів убили в ПАР бо були фермерами ще з 20х років
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12.04.2025 18:51 Ответить
За дивним збігом обставин відсьогодні у Білій хаті скасували тарифи на китайські смарти, ноути та чіпи, соупадєніє?)))
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12.04.2025 18:53 Ответить
И за фамилий можно понять что ты с приветом.
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12.04.2025 19:36 Ответить
і їдять...
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12.04.2025 19:45 Ответить
Ти впевнений? Бушмени мають шкіру не темнішу від монголоїдів чи індусів. Такі самі - туареги з коптами та лівійцями. Та й, безпосередньо, серед "чорношкірих" - купа різних "відтінків...
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12.04.2025 19:50 Ответить
"Люди добрые, памажите - гражданские позорные ментов бьют!" (с.)
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12.04.2025 21:41 Ответить
Та невже. Конфіскація землі та геноцид це головна тема розмови з росією бо саме цим вона займається в Україні.
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12.04.2025 22:04 Ответить
Долботятли не знають,що відбувається в ПАР, але свої 5 копійок вставлять!
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12.04.2025 23:14 Ответить
А що там відбувається ?
Я теж читала що там винищують біле населення. Багато хто втік звідти.
Щойно чорні отримали право голосу, все пішло крахом
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13.04.2025 16:42 Ответить
Там апертеїд навпаки,чорношкірі чи не здатні керувати країною,чи їм пох,але довели,колись процвітаючу економіку,до ручки1
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13.04.2025 20:44 Ответить
свое гамно не воняет/изгнали индейцев/в штатах

Европейские поселенцы начали захват земель коренных народов с конца 15 века, используя насилие, болезни, договоры и обман. В течение нескольких столетий индейцы теряли свои земли из-за колонизации, расширения сельского хозяйства и строительства городов, а также подвергались насильственным переселениям, что привело к резкому сокращению их численности.
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13.04.2025 01:03 Ответить
ой, давайте не будемо про це
якби туди не прибули кораблі з іспанцями, то жили би індєйци зараз як і тоді, кілька століть назад
так само би і африканці на пальмах сиділи
теж мені, щасливе життя.... подивіться як в Індії живуть, річка вся вкрита сміттям, води не видно
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13.04.2025 16:40 Ответить
Хочеш, підкажу, що робить? Наберися розуму, а потім напиши щось розумне, і "пристидай" мене...
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13.04.2025 14:49 Ответить
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