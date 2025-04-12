США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в заседании G20 в Южно-Африканской республике, "когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом", - написал Трамп.
Он добавил, что США приостановили все взносы в Южную Африку.
Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской республике, потому что "Южная Африка делает очень плохие вещи".
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Я теж читала що там винищують біле населення. Багато хто втік звідти.
Щойно чорні отримали право голосу, все пішло крахом
Европейские поселенцы начали захват земель коренных народов с конца 15 века, используя насилие, болезни, договоры и обман. В течение нескольких столетий индейцы теряли свои земли из-за колонизации, расширения сельского хозяйства и строительства городов, а также подвергались насильственным переселениям, что привело к резкому сокращению их численности.
якби туди не прибули кораблі з іспанцями, то жили би індєйци зараз як і тоді, кілька століть назад
так само би і африканці на пальмах сиділи
теж мені, щасливе життя.... подивіться як в Індії живуть, річка вся вкрита сміттям, води не видно