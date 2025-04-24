Віримо, що ПАР допоможе змусити Путіна підтримати режим повного припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вірить, що ПАР допоможе досягнути повного припинення вогню.

Про це глава держави заявив на пресконференції з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ.

"Коли пан президент (Рамафоса. - Ред.) був з візитом в Україні, він казав мені, що потрібне припинення вогню. Я погоджувався і говорив у відповідь, що все залежить від бажання Росії. Саме в Москві мають ухвалити рішення про тишу та віддати потрібні накази російській армії.

Цього року на Великдень була можливість припинити вогонь, ми були абсолютно готові до цього, діяли дзеркально. На тишу відповідали тишею, але від російських ударів захищалися", - розповів він.

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Зеленський зауважив, що після Великодня Росія поновила штурми та обстріли.

Президент наголосив на важливості тиску на РФ.

"Дуже віримо, що президент (ПАР. - Ред.), Південна Африка та інші партнери в Африці допоможуть зупинити Росію та змусити Путіна підтримати режим повного безумовного припинення вогню", - підсумував він.

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