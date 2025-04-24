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Віримо, що ПАР допоможе змусити Путіна підтримати режим повного припинення вогню, - Зеленський

Зеленський зустрівся з Рамафосою. Заяви президента

Президент Володимир Зеленський вірить, що ПАР допоможе досягнути повного припинення вогню.

Про це глава держави заявив на пресконференції з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ.

"Коли пан президент (Рамафоса. - Ред.) був з візитом в Україні, він казав мені, що потрібне припинення вогню. Я погоджувався і говорив у відповідь, що все залежить від бажання Росії. Саме в Москві мають ухвалити рішення про тишу та віддати потрібні накази російській армії. 

Цього року на Великдень була можливість припинити вогонь, ми були абсолютно готові до цього, діяли дзеркально. На тишу відповідали тишею, але від російських ударів захищалися", - розповів він.

Також читайте: Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс

Зеленський зауважив, що після Великодня Росія поновила штурми та обстріли.

 Президент наголосив на важливості тиску на РФ.

"Дуже віримо, що президент (ПАР. - Ред.), Південна Африка та інші партнери в Африці допоможуть зупинити Росію та змусити Путіна підтримати режим повного безумовного припинення вогню", - підсумував він.

Читайте: Доручив Умєрову негайно зв’язатися з партнерами щодо зміцнення ППО України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) ПАР (164)


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Топ коментарі
+18
Сама ПАР не зможе, але з підтримкою Сомалі і Зімбабве повинні впоратись.
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24.04.2025 14:13
+17
З якого переляку член БРІКС буде впрягатися за якусь Україну?
Щоб "подраконити" свого партнера - кацапетівку?
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24.04.2025 14:14
+16
Більше схоже, що Зеленський шукає куди здриснути...
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24.04.2025 14:15
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І сміх і гріх...
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24.04.2025 14:12 Відповісти
вопрос веры у Зе на первом месте ?
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24.04.2025 14:12 Відповісти
Іпанько.
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24.04.2025 14:12 Відповісти
Сама ПАР не зможе, але з підтримкою Сомалі і Зімбабве повинні впоратись.
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24.04.2025 14:13 Відповісти
а ми реготали, коли сібіга в сомалі катався.
ось вона, коаліція негроїдів.
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24.04.2025 14:22 Відповісти
майже брати слов,яни,вже скоро на вулицях України,чорношкірі ,,українці,, приїдуть рятувати словянську націю,смішно???в мережах вже публікують фото перших рятувальників з бангладешу в пошуках українських дівчат
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24.04.2025 14:29 Відповісти
Гірко...
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24.04.2025 14:48 Відповісти
гірко не це,а те що більшість навіть не розуміють до чого це призведе,мусульмани це агресивна релігія від христіан,досить 5-10 років щоб у нас з ранку по містах почали волати імами і носії почали роз,яснювати місцевим хто на землі хозяїн
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24.04.2025 14:57 Відповісти
Вчасно ви, товаришу гарант, у ПАР звалили
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24.04.2025 14:14 Відповісти
Зараз ще якусь потужну угоду як підпише! Що потім казатимете?!
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24.04.2025 14:25 Відповісти
Надпотужну! Якийсь мемасик про Трампа. Трамп це любить
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24.04.2025 14:37 Відповісти
Та ну нах - мабуть курнув - Рамафоса ж з рашкою
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24.04.2025 14:14 Відповісти
З якого переляку член БРІКС буде впрягатися за якусь Україну?
Щоб "подраконити" свого партнера - кацапетівку?
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24.04.2025 14:14 Відповісти
Більше схоже, що Зеленський шукає куди здриснути...
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24.04.2025 14:15 Відповісти
З язика зняли...
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24.04.2025 14:49 Відповісти
Теж така думка з'явилася коли прочитала новину про те, що наш през полетів до ПАР.
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24.04.2025 16:49 Відповісти
Якщо зібрати до купи усю інформацію про політику ПАР і уважно її вивчити - то стане ясно, що останнє, що буде робити ПАР, це вмовляти про щось путіна. Тож пертися туди Зеленському офіційно точно нехрін - тільки якщо не свої шкурні інтереси проштовхувати.
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24.04.2025 16:56 Відповісти
"**#ся ! Все кричат..." Да и "другие партнеры в Африке" это туареги. Визит действительно важный, как я и думал.
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24.04.2025 14:15 Відповісти
Треба ще й із Зімбабве позакликати до миру.
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24.04.2025 14:15 Відповісти
Чим саме змусить Вова? Скаже - москаль, бананів нема?
********, це Вова на вас розрпховує коли верзе таку відверту куйню. Ви ж і не таке гівно від нього жрите.
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24.04.2025 14:16 Відповісти
Нас вже остаточно вважає дурнями яким все зайде, будь яка муйня(
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24.04.2025 14:16 Відповісти
Сьогодні давно не 1 квітня. Він що, веселих БАДів обіжрався?
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24.04.2025 14:19 Відповісти
Це було потужно...
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24.04.2025 14:19 Відповісти
Может быть если заказать жрецам вуду ритуал умервщления Хутина.
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24.04.2025 14:19 Відповісти
Ми вогонь припинили в 2019 р. На кожному цвинтарі видні наслідки цього маразму.
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24.04.2025 14:19 Відповісти
Ти дебіл чи що? ПАР це союзник *****
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24.04.2025 14:23 Відповісти
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24.04.2025 14:23 Відповісти
Так, так, допоможе! А потім дожене - і ще раз допоможе ...
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24.04.2025 14:26 Відповісти
Зеля нарколига - це факт
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24.04.2025 14:27 Відповісти
А що -- містер Рамафоса їде на 9 травня до москви?
---
https://tsn.ua/ru/politika/lider-yuar-pogovoril-s-trampom-i-putinym-o-chem-dogovorilis-2815148.html Лидер ЮАР поговорил с Трампом и Путиным: о чем договорились
Он призвал как Россию, так и Украину обеспечить прекращение огня.


І нащо ти, Вова, перся через пів-світу до тієї південної Африки?
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24.04.2025 14:27 Відповісти
зе!скумбрія там ще ніколи не була.
тим більше, що буданов нашептав про підготовку атаки києва.
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24.04.2025 14:54 Відповісти
Україну знищує ворог ,а він як нічого не бувало розїзжає по ПАР і жодної відповідальності.
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24.04.2025 14:29 Відповісти
З таким успіхом ти б в Антарктиді у пінгвінів би попросив зупинити путіна..
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24.04.2025 14:29 Відповісти
Путєн тільки того і прагне. "Мирні" збоченці. Заскучили по землі обетованій
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24.04.2025 14:32 Відповісти
Намагаюся згадати риму до слова Рамафоса, і не можу....
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24.04.2025 14:34 Відповісти
Рамафоса
пуйлососа
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24.04.2025 16:37 Відповісти
Карбофос - был такой злодей в мультфильме, правда без последнего А .
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24.04.2025 20:54 Відповісти
Балон діхлофоса.... 😂
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24.04.2025 20:57 Відповісти
Довбойоб, пар допоможе що????? ти серйозно??? ******* оманом - 2!!
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24.04.2025 14:41 Відповісти
ми всі також віримо, віримо в безпекові домовленості яких напідписано з пів-сотні, в потужні Плани Миру, в резолюцію Історичного Саміту Миру яку підписали навіть такі потужні гравці політичної арени Світу як Соломонові острови і Папуа Нова Гвінея.
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24.04.2025 14:46 Відповісти
Це було б смішно якби воно небуло президентом України
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24.04.2025 14:48 Відповісти
Но путин не сидит на пальмах.
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24.04.2025 15:39 Відповісти
їбануте
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24.04.2025 16:00 Відповісти
Тупорила нікчема просирає бюджетні кошти на імітацію роботи. Щоб ти здохло, тварина.
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24.04.2025 16:34 Відповісти
допоможе як мертвому приПАРка.
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24.04.2025 23:54 Відповісти
 
 