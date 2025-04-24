Зеленський про масований обстріл РФ: Сьогоднішня атака одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню масовану ракетно-дронову атаку Росії однією з найскладніших та найзухваліших з початку повномасштабної війни, пов’язавши її з прагненням РФ тиснути на США.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів, балістичних та інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людях, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар", - заявив Зеленський.

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Зеленський вважає, що атака могла бути сигналом для Сполучених Штатів, аби посилити тиск на Україну у міжнародному контексті.

"Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права, і тисне на наших людей, тисне і на Америку, з чим я ще пов'язую сьогоднішній удар, або й передусім", - сказав президент.

Він також відкинув припущення, що удар був пов’язаний з його візитом до Південної Африки, однак зазначив, що Росія не зацікавлена у зміцненні позицій України на африканському континенті.

"Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту", - додав Зеленський.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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