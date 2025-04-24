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Новини Масований ракетний обстріл
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Леммі засудив атаку РФ на Київ: "Це не дії людини, яка прагне миру"

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив чергову масовану атаку Росії на Київ та інші українські міста, яка забрала життя мирних мешканців та призвела до численних поранень.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Леммі наголосив, що в момент, коли українські посадовці перебували в Лондоні та працювали над встановленням миру, Росія під керівництвом Володимира Путіна обстрілювала мирне населення.

"Це не дії людини, яка прагне миру", - заявив британський міністр.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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Автор: 

Леммі Девід (50) війна в Україні (3935)


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Це абсолютно нормальний для кацапських нелюдів спосіб ведення перемовин.
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24.04.2025 15:23 Відповісти
Це методичка від якої ліліпутін ніколи не відходив: "Перемовини - це прояв слабкості. На слабкість завжди відповідати ескалацією".
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24.04.2025 15:26 Відповісти
Чому всі немов папуги повторюють кимсь колись "висмоктану з пальця" думку про те, що міжнародний маніяк-терорист хоче миру? Йому не потрібен мир, він неодноразово це підтверджував весь час свого царювання на болотах, тобто вже чверть століття.
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24.04.2025 15:32 Відповісти
А п.дік з Пентагону що сказав?
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24.04.2025 15:33 Відповісти
ПАР висловив співчуття ? Хоч мінімальний сенс від вояжу Зелі був би.
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24.04.2025 15:35 Відповісти
Імпотенти обосрані. Та закрийте вже врешти решт небо над Україною і нема чого ссать ***** він нічого вам не зробить не сссить вже піздоболи.
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24.04.2025 15:42 Відповісти
ууууу, засуджуємо, ууууу, але не більше. Ато путін нападьот
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24.04.2025 16:08 Відповісти
А коли ху....ло стало людиною
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24.04.2025 16:20 Відповісти
 
 