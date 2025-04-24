Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей

Президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом ПАР.

"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей. Ми маємо їх повернути всіх. Так само, як і тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером у глбальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюся, що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", - сказав Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього була запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.