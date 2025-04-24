Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей
Президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом ПАР.
"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей. Ми маємо їх повернути всіх. Так само, як і тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером у глбальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюся, що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", - сказав Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього була запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.
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https://foreignukraines.com/2023/04/06/how-russia-managed-to-kidnap-at-least-16000-ukrainian-children/ Уповноважена з прав дитини розповіла, як Росії вдалося викрасти щонайменше 16 000 українських дітей.
а зе!поц хитрий. він в пар чухнув, дітей визволяти.
цього ніхто не очікував, навіть татаров, мисливець на чеченців.
Другі писали що ховає гроші і шукає притулок...
А яке ще може бути пояснення?..
Тордіс Гильфадоттір
чому тільки 400 дітей?
а інші, то не діти?
хто потрапив в цей список, а кого викреслили?
який вік, стать?
що, ****, за чергову маячню, від надверховнішого зе!дегенерата, я читаю?
Прямо зараз, у ПАР твориться ГЕНОЦИД ПРОТИ БІЛОГО населення!
А українці, на секундочку, БІЛІ...
Так, що тому Рамафосі, до наших дітей, як до "погоді на Альфа Центаврі" - ПОФІГ!
НАХРІНА Зеленський туди поїхав, про що домовлявся, повністью НЕ ЗРОЗУМІЛО!
Мабуть, тільки що би Маска та Трампа ПОЗЛИТИ?!
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20241030-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%94-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Уряд ПАР готує угоду з Україною. Президент африканської держави не задоволений.