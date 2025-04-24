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Новини Викрадення дітей Росією Візит Зеленського до ПАР
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Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей

Зеленський передав Рамафосі список 400 викраденизх РФ українських дітей

Президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом ПАР.

"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей. Ми маємо їх повернути всіх. Так само, як і тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером у глбальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюся, що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", - сказав Зеленський.

Також читайте: Вже 41 країна приєдналася до коаліції за повернення українських дітей, - ОП

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього була запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Автор: 

діти (5069) Зеленський Володимир (23845) ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+6
Хтось поясне сенс дій цього притрушеного...?
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24.04.2025 14:36
+4
З 2014 по 2016 українських дітей цілими дитячими будинками вивозила в РФ Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США..... Які там 400.... Хто їх рахував.....
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24.04.2025 14:33
+4
та вже скрізь був, треба ж кудись поїхати доки є можливість
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24.04.2025 14:52
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З 2014 по 2016 українських дітей цілими дитячими будинками вивозила в РФ Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США..... Які там 400.... Хто їх рахував.....
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24.04.2025 14:33 Відповісти
А де список ще 15600 дітей? Стаття за 6 Квітня, 2023. Невже, на сьогодні, їх залишилося лише 400?

https://foreignukraines.com/2023/04/06/how-russia-managed-to-kidnap-at-least-16000-ukrainian-children/ Уповноважена з прав дитини розповіла, як Росії вдалося викрасти щонайменше 16 000 українських дітей.
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24.04.2025 14:53 Відповісти
Была инфа про более 19 тысяч.
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24.04.2025 15:09 Відповісти
Я теж думаю, що за 2 роки (з 2023-го), їх меньше не стало.
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24.04.2025 15:23 Відповісти
Хтось поясне сенс дій цього притрушеного...?
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24.04.2025 14:36 Відповісти
кацапи думали, що зе!гундос десь на святошині ховається, закидали балістикою.
а зе!поц хитрий. він в пар чухнув, дітей визволяти.
цього ніхто не очікував, навіть татаров, мисливець на чеченців.
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24.04.2025 14:49 Відповісти
Може там просто мівіна дешевша?
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24.04.2025 14:51 Відповісти
Коментар був тут на форумі перед від'їздом - типу планується масований обстріл, раз zе-гнида здриснула з України.
Другі писали що ховає гроші і шукає притулок...

А яке ще може бути пояснення?..
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24.04.2025 15:13 Відповісти
Воно виконує якусь ..уйню!!! До чого тут діти в пар, це не араби, які насправді роблять в тому напрямку щось, коли ці кольорові забирають землю у білих а потім знищують їх цілими родинами??? Воно поїхало за діамантами!!! Ну немає у нас нічого спільного з пар!!! Дуже дивна поїздка!!!
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24.04.2025 14:38 Відповісти
та вже скрізь був, треба ж кудись поїхати доки є можливість
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24.04.2025 14:52 Відповісти
То так. Дорогою до Аргентини, здається 9 грудня 2023 року, під час кривавої війни, завітав в Республіку Кабо-Верде, з дЄрмачком (куди ж без нього, без "смотрящего"), поплескатися в Атлантичному океані. Чому б не розслабитись за народні гроші?

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24.04.2025 15:09 Відповісти
Реальна цифра викрадених Росією українських дітей - понад 19 500.
Тордіс Гильфадоттір

чому тільки 400 дітей?
а інші, то не діти?
хто потрапив в цей список, а кого викреслили?
який вік, стать?
що, ****, за чергову маячню, від надверховнішого зе!дегенерата, я читаю?
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24.04.2025 14:45 Відповісти
Для розуміння:
Прямо зараз, у ПАР твориться ГЕНОЦИД ПРОТИ БІЛОГО населення!
А українці, на секундочку, БІЛІ...
Так, що тому Рамафосі, до наших дітей, як до "погоді на Альфа Центаврі" - ПОФІГ!
НАХРІНА Зеленський туди поїхав, про що домовлявся, повністью НЕ ЗРОЗУМІЛО!
Мабуть, тільки що би Маска та Трампа ПОЗЛИТИ?!
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24.04.2025 15:07 Відповісти
ну так Трамп же вчора говорив по телефону із Рамафосою. ПАР - це одна із найбільш економічно розвинутих країн Африки. вона входить у G20, вона входить і в Брікс. туди потрібно було їхати ще у березні 22-го року. звісно, що не Ваві, а нашим дипломатам. і не тільки туди, а також в інші країни, Бразилію, Індонезію, Індію, Мексику. про Китай окрема мова. дипломати наші зелені повинні були плідно працювати із усіма потужними країнами, які входять до так званого Глобального півдня. для чого? та щоб розвінчувати ту всю кацапську пропаганду, яку кацапи ллють у вуха по всьому світу. а то у світі уже всі давно забули про війну в Україні. після обстрілу Сум, Кривого Рога, сьогоднішніх нальотів хто у світі зробив хоча би заяви на підтримку України? та лише кілька послів з країн Північної та Центральної Європи, країн Балтії. а такі заяви повинні лунати по всій планеті. і чим потужніша країна, то тим гучніше буде лунати заява засудження кацапської агресії. бо коли ніхто у світі не засуджує кацапську агресію, то кацапи на весь світ лепечуть, що їх підтримує більша половина населення планети, спираючись на Китай, Індію, Африку, Бразилію, а зараз вони вже в Індонезію лізуть, аеродроми там хочуть орендувати. Тому дипломатія така потрібна. от тільки, на жаль, наші найбільш фахові дипломати (Клімкін, Огризко, Чалий, Пристайко) сидять зараз без роботи, ходять на ефіри до різних ютуберів, оскільки їх навіть на телемарафон не особливо і запрошують. оце і є ганьба нашій зеленій демократії..
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24.04.2025 15:55 Відповісти
Жаль илонку не сгенацидели.
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24.04.2025 15:56 Відповісти
так. цим дітям тут буде краще - під шахедами кожної ночі та балістикою час від часу
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24.04.2025 15:09 Відповісти
Це він з цією прокацапською мавпою поїхав про щось домовлятися? Смішно, блд!

https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20241030-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%94-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Уряд ПАР готує угоду з Україною. Президент африканської держави не задоволений.
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24.04.2025 15:18 Відповісти
 
 