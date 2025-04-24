Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з Рамафосою: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Про це глава держави повідомив у телеграм інформує Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що важливо наблизити достойний мир для України.

"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.

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