Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з Рамафосою: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.
Про це глава держави повідомив у телеграм інформує Цензор.НЕТ.
Президент наголосив, що важливо наблизити достойний мир для України.
"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.
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зе!скумбрія, ще ж у африці не була?
ну, от тримай дарагая, подарунок від зе!владіміра.
київ, як раз, тримає чергову атаку від орди.
А тут Кейптаун, у Штати не видають, про Україну тільки зараз почули і білим людям нашию автопокришки вішають, так шо агенти ФСБ тут виглядатимуть як слони у Архангельску.
А ви казали шо Клован дурачок! Ось прикупить по дешовке ранчо у ОСББ "добпая Надежда" і тоді повернемось до питання признання Криму російським...