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Новини Фото Візит Зеленського до ПАР
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Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з Рамафосою: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки, де у нього запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також з представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Про це глава держави повідомив у телеграм інформує Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що важливо наблизити достойний мир для України.

Зеленський візит до ПАР

"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - заявив Зеленський.

Зеленський візит до ПАР

Зеленський візит до ПАР

Зеленський візит до ПАР

Раніше повідомлялося, що Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.

Читайте також: Зеленський летить у ПАР для зустрічі з Рамафосою

Автор: 

візит (1588) Зеленський Володимир (23845) ПАР (159)


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Топ коментарі
+28
Ааа..то ось чому кацапи так по-мирному зараз валять по Києву та області..клован на вигулі..
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24.04.2025 01:18
+22
Трудоголік ти наш, працюватєль, плануватєль. А де ж оті всі підписані угоди, гарантії, плани єдності, стійкості, незламності, миру, перемоги? Скільки бюджетного бабла на свої турпоїздки зжер? Чмо неоковирне.
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24.04.2025 01:25
+18
Ну саме тому він з першою скумбрією у ПАР.
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24.04.2025 01:21
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Ааа..то ось чому кацапи так по-мирному зараз валять по Києву та області..клован на вигулі..
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24.04.2025 01:18 Відповісти
Ну саме тому він з першою скумбрією у ПАР.
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24.04.2025 01:21 Відповісти
Стіпісняюсь запитати - а є вже друга?🤔
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24.04.2025 02:42 Відповісти
А завтра опа скаже, що кремль лупив по зєлі, чергове пакушєніє, яке попередили відправивши клована в пар
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24.04.2025 01:28 Відповісти
Зеленський молодець. пуйла с його трампоном послав туди де крейсер мацква зараз є а сам полетів в Африку а пуйло невиєздне
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24.04.2025 02:13 Відповісти
Дурник думкою багатіє,то про тебе.
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24.04.2025 03:48 Відповісти
ЗЄ в курсі, що його колеги з ПАР не так давно з дерев позразили?
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24.04.2025 01:19 Відповісти
Може воно полетіло досвід вивчати..
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24.04.2025 02:43 Відповісти
ми на ті дерева залазимо активно...
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24.04.2025 06:37 Відповісти
А теперь сделаем предположение что гундосое чмо ничего не знало про массовый ракетный обстрел Киева сегодня. "соупадение"
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24.04.2025 01:20 Відповісти
ПАР це союзники *****. Нахера з ними говорити? Ваші перемовини дорого українцям обходяться
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24.04.2025 01:21 Відповісти
Зате туди кацапсьеі ракети не долітають. То чого б з дружиною не злітати за державний кошт на найдорожчому літаку?
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24.04.2025 01:26 Відповісти
Для того, щоб нейтрала перетворити в друга, а ворога - в нейтрала.
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24.04.2025 08:03 Відповісти
Трудоголік ти наш, працюватєль, плануватєль. А де ж оті всі підписані угоди, гарантії, плани єдності, стійкості, незламності, миру, перемоги? Скільки бюджетного бабла на свої турпоїздки зжер? Чмо неоковирне.
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24.04.2025 01:25 Відповісти
та, зрозуміло.
зе!скумбрія, ще ж у африці не була?
ну, от тримай дарагая, подарунок від зе!владіміра.
київ, як раз, тримає чергову атаку від орди.
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24.04.2025 01:39 Відповісти
If he gets into a public argument with Ramaphosa about the plight of South Africa's white farmers that would please Trump.
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24.04.2025 01:58 Відповісти
Може його там зʼїдять?
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24.04.2025 02:17 Відповісти
Тоді б краще кнура запустити чи літак не підійме?
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24.04.2025 02:37 Відповісти
Ларьочника теж вивіз з під обстрілів,
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24.04.2025 06:01 Відповісти
Ларьочник повинен повернути гроші в бюджет України за всі свої закордонні відрядження. Все одно, що включати сусідку до складу делегації . Морда ждська нахальна.
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24.04.2025 08:08 Відповісти
Ішак і надалі продовжує вештатись світом за народний кошт, а результатів жодних. Невже це чмо шукає собі схованку в джунглях!
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24.04.2025 07:03 Відповісти
Ну а чого,з Європою,США вже всі проблеми вирішені,все рівно.пора Африкою займатись.Не Президент.а "мрія".
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24.04.2025 07:46 Відповісти
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24.04.2025 08:34 Відповісти
Друже, підкажи, як ти світлини вставляєш? )) через який обмінник ?
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24.04.2025 11:01 Відповісти
правой клавішою відкриваєш на малюнку вкладку копіювать URL малюнка потім лівою клавішою в меню коли хочеш на цензорі перемістити вибераєш позначкуквадратик горою і капкою відкриваєш і вставляєш натискуй зберегти
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24.04.2025 11:08 Відповісти
це якщо світлина вже є в інеті ... а якщо свою хочу додати ??
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24.04.2025 11:13 Відповісти
завиди її в інет
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24.04.2025 11:18 Відповісти
так ось і питав, на який хостінг )) бо знайшов тут якийсь, а воно не додає нічого ...
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24.04.2025 11:23 Відповісти
скинь фото у свої месенжери
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24.04.2025 12:18 Відповісти
знайшов інший )) https://postimages.org
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24.04.2025 16:42 Відповісти
Статистика не бреше! Всі масштабні обстріли Києва відбуваються тоді, коли Зеленський поза Украною. Не дивно, що з початку війни Зеленський з"явився на публіці тільки після того, як президент Ізраїлю полетів в Москву, а потім приїхав до Зеленського і завірив його, що з нього не впада і волосина.
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24.04.2025 08:57 Відповісти
Шукає собі місце заздалегідь - не так як Янукович. Той у Ростові аж рота роззявив: "А хіба так можна було!?" То-то Вітя - твою маму звали не Фіма, і тим паче не Сара! Для тебе тільки Ростов!
А тут Кейптаун, у Штати не видають, про Україну тільки зараз почули і білим людям нашию автопокришки вішають, так шо агенти ФСБ тут виглядатимуть як слони у Архангельску.
А ви казали шо Клован дурачок! Ось прикупить по дешовке ранчо у ОСББ "добпая Надежда" і тоді повернемось до питання признання Криму російським...
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24.04.2025 09:07 Відповісти
Вже знайшов. І ІІІІІталії. На острівці, у віллі. Лєнка попіклувалась, щоб було як у всіх. Як у палаці *****. Чи лаврова у конюшні ?
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24.04.2025 09:57 Відповісти
Я вже рік не розумію. З якого біса цю цивільну особу, яка у мирний час косила від війська, продовжують називати "президентом" ? Невже українці й досі вірять у пропагандистське гасло "Як без президента під час війни ?" І тримають оцю наволоч за свої кошти, щоб він шикував. Невже ще не стало ясно, що без нього Україна буде триматись ЗА СВОЇ КОШТИ довше ніж з його та його однопартійцями, та ще з їх ЗАХМАРНИМИ ЗАПИТАМИ ?! В США мітінги "Трампа геть !" А ми, українці, заснули ? Погодились зі своєю злощасною долею ? Не вірю ! Час діяти !
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24.04.2025 10:06 Відповісти
 
 