Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с Рамафосой: Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.
Об этом глава государства сообщил в телеграмм информирует Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что важно приблизить достойный мир для Украины.
"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Офис президента Южно-Африканской Республики подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в ЮАР 24 апреля.
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зе!скумбрія, ще ж у африці не була?
ну, от тримай дарагая, подарунок від зе!владіміра.
київ, як раз, тримає чергову атаку від орди.
А тут Кейптаун, у Штати не видають, про Україну тільки зараз почули і білим людям нашию автопокришки вішають, так шо агенти ФСБ тут виглядатимуть як слони у Архангельску.
А ви казали шо Клован дурачок! Ось прикупить по дешовке ранчо у ОСББ "добпая Надежда" і тоді повернемось до питання признання Криму російським...