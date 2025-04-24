Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с Рамафосой: Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Об этом глава государства сообщил в телеграмм информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что важно приблизить достойный мир для Украины.

"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Офис президента Южно-Африканской Республики подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в ЮАР 24 апреля.

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