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Новости Фото Визит Зеленского в ЮАР
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Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с Рамафосой: Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Об этом глава государства сообщил в телеграмм информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что важно приблизить достойный мир для Украины.

Зеленский визит в ЮАР

"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - заявил Зеленский.

Зеленский визит в ЮАР

Зеленский визит в ЮАР

Зеленский визит в ЮАР

Ранее сообщалось, что Офис президента Южно-Африканской Республики подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в ЮАР 24 апреля.

Читайте также: Зеленский летит в ЮАР для встречи с Рамафосой 

Автор: 

визит (3085) Зеленский Владимир (20378) ЮАР (213)


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Топ комментарии
+28
Ааа..то ось чому кацапи так по-мирному зараз валять по Києву та області..клован на вигулі..
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24.04.2025 01:18
+22
Трудоголік ти наш, працюватєль, плануватєль. А де ж оті всі підписані угоди, гарантії, плани єдності, стійкості, незламності, миру, перемоги? Скільки бюджетного бабла на свої турпоїздки зжер? Чмо неоковирне.
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24.04.2025 01:25
+18
Ну саме тому він з першою скумбрією у ПАР.
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24.04.2025 01:21
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Ааа..то ось чому кацапи так по-мирному зараз валять по Києву та області..клован на вигулі..
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24.04.2025 01:18 Ответить
Ну саме тому він з першою скумбрією у ПАР.
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24.04.2025 01:21 Ответить
Стіпісняюсь запитати - а є вже друга?🤔
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24.04.2025 02:42 Ответить
А завтра опа скаже, що кремль лупив по зєлі, чергове пакушєніє, яке попередили відправивши клована в пар
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24.04.2025 01:28 Ответить
Зеленський молодець. пуйла с його трампоном послав туди де крейсер мацква зараз є а сам полетів в Африку а пуйло невиєздне
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24.04.2025 02:13 Ответить
Дурник думкою багатіє,то про тебе.
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24.04.2025 03:48 Ответить
ЗЄ в курсі, що його колеги з ПАР не так давно з дерев позразили?
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24.04.2025 01:19 Ответить
Може воно полетіло досвід вивчати..
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24.04.2025 02:43 Ответить
ми на ті дерева залазимо активно...
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24.04.2025 06:37 Ответить
А теперь сделаем предположение что гундосое чмо ничего не знало про массовый ракетный обстрел Киева сегодня. "соупадение"
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24.04.2025 01:20 Ответить
ПАР це союзники *****. Нахера з ними говорити? Ваші перемовини дорого українцям обходяться
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24.04.2025 01:21 Ответить
Зате туди кацапсьеі ракети не долітають. То чого б з дружиною не злітати за державний кошт на найдорожчому літаку?
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24.04.2025 01:26 Ответить
Для того, щоб нейтрала перетворити в друга, а ворога - в нейтрала.
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24.04.2025 08:03 Ответить
Трудоголік ти наш, працюватєль, плануватєль. А де ж оті всі підписані угоди, гарантії, плани єдності, стійкості, незламності, миру, перемоги? Скільки бюджетного бабла на свої турпоїздки зжер? Чмо неоковирне.
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24.04.2025 01:25 Ответить
та, зрозуміло.
зе!скумбрія, ще ж у африці не була?
ну, от тримай дарагая, подарунок від зе!владіміра.
київ, як раз, тримає чергову атаку від орди.
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24.04.2025 01:39 Ответить
If he gets into a public argument with Ramaphosa about the plight of South Africa's white farmers that would please Trump.
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24.04.2025 01:58 Ответить
Може його там зʼїдять?
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24.04.2025 02:17 Ответить
Тоді б краще кнура запустити чи літак не підійме?
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24.04.2025 02:37 Ответить
Ларьочника теж вивіз з під обстрілів,
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24.04.2025 06:01 Ответить
Ларьочник повинен повернути гроші в бюджет України за всі свої закордонні відрядження. Все одно, що включати сусідку до складу делегації . Морда ждська нахальна.
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24.04.2025 08:08 Ответить
Ішак і надалі продовжує вештатись світом за народний кошт, а результатів жодних. Невже це чмо шукає собі схованку в джунглях!
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24.04.2025 07:03 Ответить
Ну а чого,з Європою,США вже всі проблеми вирішені,все рівно.пора Африкою займатись.Не Президент.а "мрія".
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24.04.2025 07:46 Ответить
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24.04.2025 08:34 Ответить
Друже, підкажи, як ти світлини вставляєш? )) через який обмінник ?
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24.04.2025 11:01 Ответить
правой клавішою відкриваєш на малюнку вкладку копіювать URL малюнка потім лівою клавішою в меню коли хочеш на цензорі перемістити вибераєш позначкуквадратик горою і капкою відкриваєш і вставляєш натискуй зберегти
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24.04.2025 11:08 Ответить
це якщо світлина вже є в інеті ... а якщо свою хочу додати ??
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24.04.2025 11:13 Ответить
завиди її в інет
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24.04.2025 11:18 Ответить
так ось і питав, на який хостінг )) бо знайшов тут якийсь, а воно не додає нічого ...
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24.04.2025 11:23 Ответить
скинь фото у свої месенжери
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24.04.2025 12:18 Ответить
знайшов інший )) https://postimages.org
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24.04.2025 16:42 Ответить
Статистика не бреше! Всі масштабні обстріли Києва відбуваються тоді, коли Зеленський поза Украною. Не дивно, що з початку війни Зеленський з"явився на публіці тільки після того, як президент Ізраїлю полетів в Москву, а потім приїхав до Зеленського і завірив його, що з нього не впада і волосина.
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24.04.2025 08:57 Ответить
Шукає собі місце заздалегідь - не так як Янукович. Той у Ростові аж рота роззявив: "А хіба так можна було!?" То-то Вітя - твою маму звали не Фіма, і тим паче не Сара! Для тебе тільки Ростов!
А тут Кейптаун, у Штати не видають, про Україну тільки зараз почули і білим людям нашию автопокришки вішають, так шо агенти ФСБ тут виглядатимуть як слони у Архангельску.
А ви казали шо Клован дурачок! Ось прикупить по дешовке ранчо у ОСББ "добпая Надежда" і тоді повернемось до питання признання Криму російським...
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24.04.2025 09:07 Ответить
Вже знайшов. І ІІІІІталії. На острівці, у віллі. Лєнка попіклувалась, щоб було як у всіх. Як у палаці *****. Чи лаврова у конюшні ?
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24.04.2025 09:57 Ответить
Я вже рік не розумію. З якого біса цю цивільну особу, яка у мирний час косила від війська, продовжують називати "президентом" ? Невже українці й досі вірять у пропагандистське гасло "Як без президента під час війни ?" І тримають оцю наволоч за свої кошти, щоб він шикував. Невже ще не стало ясно, що без нього Україна буде триматись ЗА СВОЇ КОШТИ довше ніж з його та його однопартійцями, та ще з їх ЗАХМАРНИМИ ЗАПИТАМИ ?! В США мітінги "Трампа геть !" А ми, українці, заснули ? Погодились зі своєю злощасною долею ? Не вірю ! Час діяти !
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24.04.2025 10:06 Ответить
 
 