Зеленский летит в ЮАР для встречи с Рамафосой

Офис президента Южно-Африканской Республики подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в ЮАР 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает южноафриканское издание Eyewitness News, повестка дня визита Зеленского в Преторию еще не обнародована, однако ожидается, что он пообщается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой относительно войны в Украине.

"Рамафоса возглавляет Африканскую мирную инициативу, миссию нескольких африканских глав государств, направленную на достижение мирного урегулирования между двумя странами", - пишет издание.

Президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.

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Ранее Зеленский анонсировал встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой "в ближайшие дни".