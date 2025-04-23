Зеленский летит в ЮАР для встречи с Рамафосой
Офис президента Южно-Африканской Республики подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в ЮАР 24 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщает южноафриканское издание Eyewitness News, повестка дня визита Зеленского в Преторию еще не обнародована, однако ожидается, что он пообщается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой относительно войны в Украине.
"Рамафоса возглавляет Африканскую мирную инициативу, миссию нескольких африканских глав государств, направленную на достижение мирного урегулирования между двумя странами", - пишет издание.
Президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.
Ранее Зеленский анонсировал встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой "в ближайшие дни".
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А в Лондон поїхав Йїрмак(в куЗдюмі!!) і вже показують кучу фоток з...обнімашками завхоза з міністами ЄС. Ось так нашого лошка готують до нового висуванця на президента.
Думаєте це не можливо? Аж ніяк. З Ґ+Ґ і єдиним мудозвоном та з купленими судами та силовиками - це, як два пальця об...асфальт.
Його ж знання обмежені Єрмаком.
Основні цілі візиту
Мирні переговори: Зустріч стала продовженням зусиль ПАР щодо сприяння інклюзивному мирному процесу між Україною та Росією. Рамафоса раніше зустрічався з обома лідерами та намагався виступити посередником у конфлікті. ПАР займає нейтральну позицію у війні та неодноразово закликала до включення всіх сторін у мирні переговори . Зміцнення міжнародної підтримки: Візит Зеленського відбувся на тлі припинення військової допомоги з боку США, що підштовхнуло Україну до пошуку нових дипломатичних партнерів. Зеленський прагнув заручитися підтримкою ПАР та інших країн Глобального Півдня для посилення тиску на Росію та просування української мирної ініціативи . Розширення економічної співпраці: Окрім політичних питань, сторони обговорили можливості поглиблення економічних зв'язків, зокрема в галузі продовольчої безпеки. Україна, як один з провідних експортерів зерна, розглядає ПАР як потенційного партнера для постачання сільськогосподарської продукції
ІДІЛ теж ворог США і їм теж потрібне зерно.
Ну-ну...
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ОМАН-2
Подальше от глаз журналистов.
Там его уже ждет патрушев?