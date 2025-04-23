Зеленський летить у ПАР для зустрічі з Рамафосою

Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News, порядок денний візиту Зеленського до Преторії ще не оприлюднено, однак очікується, що він поспілкується з президентом ПАР Сирілом Рамафосою щодо війни в Україні.

"Рамафоса очолює Африканську мирну ініціативу, місію кількох африканських глав держав, спрямовану на досягнення мирного врегулювання між двома країнами", - пише видання.

Президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморозив допомогу Південній Африці, звинувативши її в "дискримінації білих фермерів"

Раніше Зеленський анонсував зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою "найближчими днями".