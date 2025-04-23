Зеленський летить у ПАР для зустрічі з Рамафосою
Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News, порядок денний візиту Зеленського до Преторії ще не оприлюднено, однак очікується, що він поспілкується з президентом ПАР Сирілом Рамафосою щодо війни в Україні.
"Рамафоса очолює Африканську мирну ініціативу, місію кількох африканських глав держав, спрямовану на досягнення мирного врегулювання між двома країнами", - пише видання.
Президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.
Раніше Зеленський анонсував зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою "найближчими днями".
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А в Лондон поїхав Йїрмак(в куЗдюмі!!) і вже показують кучу фоток з...обнімашками завхоза з міністами ЄС. Ось так нашого лошка готують до нового висуванця на президента.
Думаєте це не можливо? Аж ніяк. З Ґ+Ґ і єдиним мудозвоном та з купленими судами та силовиками - це, як два пальця об...асфальт.
Його ж знання обмежені Єрмаком.
Основні цілі візиту
Мирні переговори: Зустріч стала продовженням зусиль ПАР щодо сприяння інклюзивному мирному процесу між Україною та Росією. Рамафоса раніше зустрічався з обома лідерами та намагався виступити посередником у конфлікті. ПАР займає нейтральну позицію у війні та неодноразово закликала до включення всіх сторін у мирні переговори . Зміцнення міжнародної підтримки: Візит Зеленського відбувся на тлі припинення військової допомоги з боку США, що підштовхнуло Україну до пошуку нових дипломатичних партнерів. Зеленський прагнув заручитися підтримкою ПАР та інших країн Глобального Півдня для посилення тиску на Росію та просування української мирної ініціативи . Розширення економічної співпраці: Окрім політичних питань, сторони обговорили можливості поглиблення економічних зв'язків, зокрема в галузі продовольчої безпеки. Україна, як один з провідних експортерів зерна, розглядає ПАР як потенційного партнера для постачання сільськогосподарської продукції
ІДІЛ теж ворог США і їм теж потрібне зерно.
Ну-ну...
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ОМАН-2
Подальше от глаз журналистов.
Там его уже ждет патрушев?