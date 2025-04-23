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Новини Зеленський відвідає ПАР
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Зеленський летить у ПАР для зустрічі з Рамафосою

Зеленський летить у ПАР

Офіс президента Південно-Африканської Республіки підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у ПАР 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News, порядок денний візиту Зеленського до Преторії ще не оприлюднено, однак очікується, що він поспілкується з президентом ПАР Сирілом Рамафосою щодо війни в Україні.

"Рамафоса очолює Африканську мирну ініціативу, місію кількох африканських глав держав, спрямовану на досягнення мирного врегулювання між двома країнами", - пише видання.

Президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморозив допомогу Південній Африці, звинувативши її в "дискримінації білих фермерів"

Раніше Зеленський анонсував зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою "найближчими днями".

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) ПАР (159) Рамафоса Сиріл (23)


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Топ коментарі
+22
Странный визит, когда остро решается судьба Украины.
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23.04.2025 19:45
+17
Відчуває, що вже не довго йому лишилося. Хоче встигнути наподорожуватися по всій кулі за наш рахунок.
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23.04.2025 19:43
+17
Iпать, саме на часi зараз!
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23.04.2025 19:46
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Навіщо Зєля саме зараз поперся в південну Африку?
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23.04.2025 22:19 Відповісти
Для ЧОГО САМЕ запланована, для вирішення яких нагальних проблем України? Чому в Лондон для зустрічі із найважливішими союзниками поперся Єрмак, а Зєля в Африку?
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23.04.2025 22:36 Відповісти
Він вже після Оману розповів. 😏
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Он совсем слетел с катушек.
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23.04.2025 19:41 Відповісти
трумпла понервозити хоче. може того кіндратій все ж таки вхопить.
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23.04.2025 19:43 Відповісти
Відчуває, що вже не довго йому лишилося. Хоче встигнути наподорожуватися по всій кулі за наш рахунок.
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23.04.2025 19:43 Відповісти
Італійський бюджет не постраждав, все ок
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23.04.2025 19:56 Відповісти
Постраждав. І не тільки італійський! Воно краде зі всієї західної допомоги.
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23.04.2025 22:59 Відповісти
Странный визит, когда остро решается судьба Украины.
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23.04.2025 19:45 Відповісти
ви не розумієте - це він БРІКС розколює. Стратєг.
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23.04.2025 20:17 Відповісти
Iпать, саме на часi зараз!
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23.04.2025 19:46 Відповісти
Домовиться про притулок?
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23.04.2025 19:47 Відповісти
Згоден, бо щось інше на думку і не спадає.
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23.04.2025 19:49 Відповісти
Скорее нас ждет в ближайшее время, очередная массированная атака для "принуждения к миру" и "лидер", на всякий случай свалил...
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23.04.2025 20:02 Відповісти
Напевно черговий ОМАН.
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23.04.2025 19:47 Відповісти
І шо даст корисного цей політ, за народні гроши, аж у ПАР ЗСУ?
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23.04.2025 19:48 Відповісти
Коли мудрий наріт рвало на частини, через те, що Порошенко літав власним літаком за власний кошт, то Зеленський змушений літати державним літаком за рахунок мудрого наріТу, щоб у осаннього від заздрощів дах не рвало.
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23.04.2025 20:08 Відповісти
І що полетів без завгоспа?
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23.04.2025 19:50 Відповісти
Он же в ЕС сейчас "работает"...
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23.04.2025 19:56 Відповісти
Рамафоса хапуга видатний, може продасть якусь бомбу що завалялася після ненависних апартеїдників?
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23.04.2025 19:50 Відповісти
Це піздець....зе тупо імітує бурну діяльність
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23.04.2025 19:52 Відповісти
Імітація державної діяльності імітатором державного діяча за захунок держави.
А в Лондон поїхав Йїрмак(в куЗдюмі!!) і вже показують кучу фоток з...обнімашками завхоза з міністами ЄС. Ось так нашого лошка готують до нового висуванця на президента.
Думаєте це не можливо? Аж ніяк. З Ґ+Ґ і єдиним мудозвоном та з купленими судами та силовиками - це, як два пальця об...асфальт.
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23.04.2025 19:55 Відповісти
Перемовини в Парижі.
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23.04.2025 20:12 Відповісти
Вот зараза! Как жаль что в Антарктиде нет государств. Он бы и туда рванул.
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23.04.2025 19:58 Відповісти
через Северный полюс
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24.04.2025 16:01 Відповісти
На том северном полюсе медведи белые, шутки в сторону. А на южном полюсе пингвины легкомысленные стоят толпами как дурачки. Туда и погнал наш гонец.
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24.04.2025 20:36 Відповісти
Можливо і правильно. Трапм зі своєю сектою нагоняє вселенській кіпєшь, угар, бере на понт та каламутить воду, щоб наловити собі рибки. Сенс вислуховувати брєдні сраних ковбоєв. Краще в Афріку.
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23.04.2025 20:02 Відповісти
а на похороны к Папе успеет?
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23.04.2025 20:03 Відповісти
А ти певен, що ЗЄ в курсі, що Рамафоса не Папа римський?

Його ж знання обмежені Єрмаком.
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23.04.2025 20:53 Відповісти
Якщо би Трамп був тоді президентом - ПАР не було би....
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23.04.2025 20:06 Відповісти
Шонєясно, з кацапами воно летить зустрічатися, в Омані вже місце "засвєчєно", тепер ПАР, до того ж там можна знов баблішко сховати нажитоє нєпасільним трудом від мародерства воюючої України. Корочє всє люкси з бонусами. А для лохо-шмарафону розкажуть про стопітсоту потужно-незламну "мирну конференцію"
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23.04.2025 20:09 Відповісти
Гідрант вирішив відпочити, щось для себе зробити, а то все за народ заставляють думати, а воно нікому нічаво нє далжно
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23.04.2025 20:26 Відповісти
кто эти люди?
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23.04.2025 20:31 Відповісти
І от скажіть добрі люди, на хера воно шастає світом ?
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23.04.2025 20:40 Відповісти
В літаку ігрова система. За шалені гроші зроблена. Не пропадати ж добру.
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23.04.2025 23:03 Відповісти
Друг Путина и Ирана , враг США и Израиля - диктатор ЮАР ждет президента Зеленского.....
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23.04.2025 20:41 Відповісти
Дуже круте рішення! Всі вороги тромба- наші друзі!!!
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23.04.2025 20:44 Відповісти
Мозку в тебе, як у рибки.
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23.04.2025 20:51 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський відвідав Південно-Африканську Республіку (ПАР) 10 квітня 2025 року. Метою візиту було обговорення з президентом Сирілом Рамафосою шляхів досягнення миру між Україною та Росією.

Основні цілі візиту

Мирні переговори: Зустріч стала продовженням зусиль ПАР щодо сприяння інклюзивному мирному процесу між Україною та Росією. Рамафоса раніше зустрічався з обома лідерами та намагався виступити посередником у конфлікті. ПАР займає нейтральну позицію у війні та неодноразово закликала до включення всіх сторін у мирні переговори . Зміцнення міжнародної підтримки: Візит Зеленського відбувся на тлі припинення військової допомоги з боку США, що підштовхнуло Україну до пошуку нових дипломатичних партнерів. Зеленський прагнув заручитися підтримкою ПАР та інших країн Глобального Півдня для посилення тиску на Росію та просування української мирної ініціативи . Розширення економічної співпраці: Окрім політичних питань, сторони обговорили можливості поглиблення економічних зв'язків, зокрема в галузі продовольчої безпеки. Україна, як один з провідних експортерів зерна, розглядає ПАР як потенційного партнера для постачання сільськогосподарської продукції
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23.04.2025 21:04 Відповісти
Наша ціль перебити дорогу кацапській пшениці та забезпечувати пар нашим зерном, восьминіг!
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23.04.2025 21:05 Відповісти
Ваша ціль?

ІДІЛ теж ворог США і їм теж потрібне зерно.
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23.04.2025 21:13 Відповісти
Це з тим підарасом, що під диктовку Китаю донос на Нетаньяху для Хамасу наклепав?

Ну-ну...
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23.04.2025 20:50 Відповісти
І на ..уй воно туди летить??? Щось ******* оманом-2!!! Нам пар потрібно як зайцю стоп сигнал!!!
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23.04.2025 21:14 Відповісти
Поїхав Рамафосу пообіцяти привезти амофосу і дихлофосу.
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23.04.2025 21:24 Відповісти
цікаво, а скільки він коштуватиме Україні, наприклад в дронах?
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23.04.2025 21:25 Відповісти
Багато.
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23.04.2025 23:04 Відповісти
Та від цього мудака толку і так аж цілий 0. Най летить і чим подальше, поки є можливість, бо скоро не дадуть.
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23.04.2025 21:32 Відповісти
Зеленський летить у ПАР...
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ОМАН-2
Подальше от глаз журналистов.
Там его уже ждет патрушев?
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24.04.2025 15:58 Відповісти
 
 