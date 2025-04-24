Зеленский передал президенту ЮАР Рамафосе список 400 похищенных РФ украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.

"Это важно для нас. Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей. Мы должны их вернуть всех. Так же, как и тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", - сказал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него была запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.