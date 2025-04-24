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Новости Похищение детей Россией Визит Зеленского в ЮАР
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Зеленский передал президенту ЮАР Рамафосе список 400 похищенных РФ украинских детей

Зеленский передал Рамафосе список 400 похищенных РФ украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.

"Это важно для нас. Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей. Мы должны их вернуть всех. Так же, как и тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", - сказал Зеленский.

Также читайте: Уже 41 страна присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него была запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Автор: 

дети (6496) Зеленский Владимир (20378) ЮАР (213) Рамафоса Сирил (24)


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Топ комментарии
+6
Хтось поясне сенс дій цього притрушеного...?
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24.04.2025 14:36
+4
З 2014 по 2016 українських дітей цілими дитячими будинками вивозила в РФ Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США..... Які там 400.... Хто їх рахував.....
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24.04.2025 14:33
+4
та вже скрізь був, треба ж кудись поїхати доки є можливість
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24.04.2025 14:52
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З 2014 по 2016 українських дітей цілими дитячими будинками вивозила в РФ Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США..... Які там 400.... Хто їх рахував.....
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24.04.2025 14:33 Ответить
А де список ще 15600 дітей? Стаття за 6 Квітня, 2023. Невже, на сьогодні, їх залишилося лише 400?

https://foreignukraines.com/2023/04/06/how-russia-managed-to-kidnap-at-least-16000-ukrainian-children/ Уповноважена з прав дитини розповіла, як Росії вдалося викрасти щонайменше 16 000 українських дітей.
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24.04.2025 14:53 Ответить
Была инфа про более 19 тысяч.
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24.04.2025 15:09 Ответить
Я теж думаю, що за 2 роки (з 2023-го), їх меньше не стало.
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24.04.2025 15:23 Ответить
Хтось поясне сенс дій цього притрушеного...?
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24.04.2025 14:36 Ответить
кацапи думали, що зе!гундос десь на святошині ховається, закидали балістикою.
а зе!поц хитрий. він в пар чухнув, дітей визволяти.
цього ніхто не очікував, навіть татаров, мисливець на чеченців.
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24.04.2025 14:49 Ответить
Може там просто мівіна дешевша?
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24.04.2025 14:51 Ответить
Коментар був тут на форумі перед від'їздом - типу планується масований обстріл, раз zе-гнида здриснула з України.
Другі писали що ховає гроші і шукає притулок...

А яке ще може бути пояснення?..
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24.04.2025 15:13 Ответить
Воно виконує якусь ..уйню!!! До чого тут діти в пар, це не араби, які насправді роблять в тому напрямку щось, коли ці кольорові забирають землю у білих а потім знищують їх цілими родинами??? Воно поїхало за діамантами!!! Ну немає у нас нічого спільного з пар!!! Дуже дивна поїздка!!!
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24.04.2025 14:38 Ответить
та вже скрізь був, треба ж кудись поїхати доки є можливість
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24.04.2025 14:52 Ответить
То так. Дорогою до Аргентини, здається 9 грудня 2023 року, під час кривавої війни, завітав в Республіку Кабо-Верде, з дЄрмачком (куди ж без нього, без "смотрящего"), поплескатися в Атлантичному океані. Чому б не розслабитись за народні гроші?

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24.04.2025 15:09 Ответить
Реальна цифра викрадених Росією українських дітей - понад 19 500.
Тордіс Гильфадоттір

чому тільки 400 дітей?
а інші, то не діти?
хто потрапив в цей список, а кого викреслили?
який вік, стать?
що, ****, за чергову маячню, від надверховнішого зе!дегенерата, я читаю?
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24.04.2025 14:45 Ответить
Для розуміння:
Прямо зараз, у ПАР твориться ГЕНОЦИД ПРОТИ БІЛОГО населення!
А українці, на секундочку, БІЛІ...
Так, що тому Рамафосі, до наших дітей, як до "погоді на Альфа Центаврі" - ПОФІГ!
НАХРІНА Зеленський туди поїхав, про що домовлявся, повністью НЕ ЗРОЗУМІЛО!
Мабуть, тільки що би Маска та Трампа ПОЗЛИТИ?!
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24.04.2025 15:07 Ответить
ну так Трамп же вчора говорив по телефону із Рамафосою. ПАР - це одна із найбільш економічно розвинутих країн Африки. вона входить у G20, вона входить і в Брікс. туди потрібно було їхати ще у березні 22-го року. звісно, що не Ваві, а нашим дипломатам. і не тільки туди, а також в інші країни, Бразилію, Індонезію, Індію, Мексику. про Китай окрема мова. дипломати наші зелені повинні були плідно працювати із усіма потужними країнами, які входять до так званого Глобального півдня. для чого? та щоб розвінчувати ту всю кацапську пропаганду, яку кацапи ллють у вуха по всьому світу. а то у світі уже всі давно забули про війну в Україні. після обстрілу Сум, Кривого Рога, сьогоднішніх нальотів хто у світі зробив хоча би заяви на підтримку України? та лише кілька послів з країн Північної та Центральної Європи, країн Балтії. а такі заяви повинні лунати по всій планеті. і чим потужніша країна, то тим гучніше буде лунати заява засудження кацапської агресії. бо коли ніхто у світі не засуджує кацапську агресію, то кацапи на весь світ лепечуть, що їх підтримує більша половина населення планети, спираючись на Китай, Індію, Африку, Бразилію, а зараз вони вже в Індонезію лізуть, аеродроми там хочуть орендувати. Тому дипломатія така потрібна. от тільки, на жаль, наші найбільш фахові дипломати (Клімкін, Огризко, Чалий, Пристайко) сидять зараз без роботи, ходять на ефіри до різних ютуберів, оскільки їх навіть на телемарафон не особливо і запрошують. оце і є ганьба нашій зеленій демократії..
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24.04.2025 15:55 Ответить
Жаль илонку не сгенацидели.
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24.04.2025 15:56 Ответить
так. цим дітям тут буде краще - під шахедами кожної ночі та балістикою час від часу
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24.04.2025 15:09 Ответить
Це він з цією прокацапською мавпою поїхав про щось домовлятися? Смішно, блд!

https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20241030-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%94-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Уряд ПАР готує угоду з Україною. Президент африканської держави не задоволений.
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24.04.2025 15:18 Ответить
 
 