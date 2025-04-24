Зеленский передал президенту ЮАР Рамафосе список 400 похищенных РФ украинских детей
Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.
"Это важно для нас. Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей. Мы должны их вернуть всех. Так же, как и тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику, где у него была запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://foreignukraines.com/2023/04/06/how-russia-managed-to-kidnap-at-least-16000-ukrainian-children/ Уповноважена з прав дитини розповіла, як Росії вдалося викрасти щонайменше 16 000 українських дітей.
а зе!поц хитрий. він в пар чухнув, дітей визволяти.
цього ніхто не очікував, навіть татаров, мисливець на чеченців.
Другі писали що ховає гроші і шукає притулок...
А яке ще може бути пояснення?..
Тордіс Гильфадоттір
чому тільки 400 дітей?
а інші, то не діти?
хто потрапив в цей список, а кого викреслили?
який вік, стать?
що, ****, за чергову маячню, від надверховнішого зе!дегенерата, я читаю?
Прямо зараз, у ПАР твориться ГЕНОЦИД ПРОТИ БІЛОГО населення!
А українці, на секундочку, БІЛІ...
Так, що тому Рамафосі, до наших дітей, як до "погоді на Альфа Центаврі" - ПОФІГ!
НАХРІНА Зеленський туди поїхав, про що домовлявся, повністью НЕ ЗРОЗУМІЛО!
Мабуть, тільки що би Маска та Трампа ПОЗЛИТИ?!
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20241030-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%94-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Уряд ПАР готує угоду з Україною. Президент африканської держави не задоволений.