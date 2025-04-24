Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop! - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - говорится в сообщении.
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения разной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.
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-Почему крашеный, это мой натуральный цвет.
Он просто идиот.
З чого цевидно?
Навіщо брехати коли рукі в крові українців викупав вже не один раз за 100 днів?
А это гораздо хуже...
- вова, до ноги!
- пардон, це ж мені треба до ноги вови...
Трамп именно потому и является идиотом, что не понимает того, что он нравственный идиот от рождения.
Идиот не способен к человеческой эмпатии, к внутреннему состраданию.
Вот британский премьер или финский президент, это не идиоты: поэтому они проявляют сострадание к Украине.
поставляют серьёзное вооружение на миллиарды долларов.
Даже маленькая Дания поставила вооружений уже на 6 миллиардов евро.
їхав генерал потягом. Прогавив свою зупинку, а потяг вже рушив. Бачить прапорщика в кінці вагона. Кричить тому: "Прапорщик, зупиніть потяг!"
Той: "Потяг, стій, раз - два!"
Подібно цьому і Трамп: "стій, раз -два"