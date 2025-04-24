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Новости Прекращение войны Трамп прокомментировал обстрелы россией Украины
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Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, stop! - Трамп

Трамп прокомментировал удары РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский об уступках территориям: Все, что противоречит нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях

Трамп прокомментировал удары РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения разной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа об атаке РФ на Украину: Такие преступления не остановишь сладкими словами - только силой

Автор: 

Киев (25542) путин владимир (31276) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+42
а ти признай Крим
тоді хвуйло вдарить по Берліну
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24.04.2025 15:34
+42
щось мені ,здається, що це він сказав нашому Зе
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24.04.2025 15:35
+26
Владімір, стоп, флюгегехаймен блеат!
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24.04.2025 15:35
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Ото б краще в гольф грав та не висовувався
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24.04.2025 16:52 Ответить
Щось нагадує бандюковське "астанавітєсь!" з растова-на-дану, нє? І ключку для гольфу так через коліно бац!, і нема коліна
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24.04.2025 17:05 Ответить
Да, ****! Подожди до лучших времен, Владимир. Гребаный ты крашеный идиот
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24.04.2025 17:35 Ответить
-Ты крашеный идиот
-Почему крашеный, это мой натуральный цвет.

Он просто идиот.
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24.04.2025 17:58 Ответить
Ого. А шо, так можна було? 😂
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24.04.2025 17:45 Ответить
Повний текст заяви звучить так: "Vladimir, STOP! Я стільки рідкоземельних металів, газу, нафти і енергетики не унесу!"
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24.04.2025 17:50 Ответить
Що саме цікаво то те. що ці вояки які кричать за продовження війни .насправді до цієі війни не мають ніякого відношення .Але добре бути патріотом коли на дивані сидиш. Ті хто на війні хочуть миру . бо розуміють що ця війна забере життя . а результату не буде . бо немає паритету сил. немає !!!!! Потрібно домовлятись а не йти на ще один виток єкскалаціі , так Путін то зло .але що робить Зеленський? Хтось взагалі розуміє . що війскового рішення не існує в цій ситуаціі.потрібен мир .а потім посилюйти армію .боріться з корупціею. робіться сильними. Бо тепер вас відстріляють .а потім нікому буде жити .завезуть бангладешців і вони будуть жити там де ві вмерли .
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24.04.2025 17:53 Ответить
Ну всё, пудель сорвался с поводка.
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24.04.2025 17:56 Ответить
Не влаштовує?
З чого цевидно?
Навіщо брехати коли рукі в крові українців викупав вже не один раз за 100 днів?
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24.04.2025 17:57 Ответить
черт рыжий..гори в аду..балабол
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24.04.2025 18:01 Ответить
Рыжий чёрт не балабол, а самовлюблённый нравственный идиот.

А это гораздо хуже...
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24.04.2025 19:55 Ответить
засунь это мирное соглашение себе в очко лицемерная и циничная мразь!
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24.04.2025 18:04 Ответить
Закрий рот дибіл. Нас кожного дня вбивають, ми хочемо жити, нас не випускають з країни. Хочеш війни вали в окопи.
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24.04.2025 19:42 Ответить
дибил это ты,кацапская тварь!ибо только дебил не понимает что нельзя отдавать территории врагу,что ***** всё равно не оставит в покое Украину и будет бесконечно лезть на её территорию!кстати а почему у тебя австрийский флажок а не Украинский?!так тебе дорога твоя родина что смылся за границу?!и ещё смеешь кого то поучать?!пшёл *****!
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24.04.2025 21:43 Ответить
Сам то почему не в окопе.
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24.04.2025 22:16 Ответить
- вова, фу!
- вова, до ноги!
- пардон, це ж мені треба до ноги вови...
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24.04.2025 18:05 Ответить
Буча, Ізюм, Маріуполь, Харків, стерті з лиця землі Сіверодонецьк, Бахмут і ще сотні міст - все це влаштовувало. От Київ не влаштовує. Аяяй, боже-боже. Помітив, ти ба!
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24.04.2025 18:08 Ответить
Друг владімір на тебе, старий підоре, х*й ложив.
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24.04.2025 18:19 Ответить
Трамп хоть понимает, что он выглядит слабаком и идиотом?
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24.04.2025 18:25 Ответить
пани Светлана, тот, кто является слабаком и больным на всю голову идиотом, не понимает, что он идиот и слабак.

Трамп именно потому и является идиотом, что не понимает того, что он нравственный идиот от рождения.

Идиот не способен к человеческой эмпатии, к внутреннему состраданию.
Вот британский премьер или финский президент, это не идиоты: поэтому они проявляют сострадание к Украине.
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24.04.2025 20:01 Ответить
Кроме сострадания, нам нужно серьёзное оружие.
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24.04.2025 20:05 Ответить
Британия и Финляндия не ограничиваются только состраданием:

поставляют серьёзное вооружение на миллиарды долларов.
Даже маленькая Дания поставила вооружений уже на 6 миллиардов евро.
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24.04.2025 21:10 Ответить
30 днівне перемирья вже закінчилось чи ще не починалося, а мирні переговори під час ракетних обстрілів мирних міст для чого? для миру чи для вбивств під час мирних розмов між собою?
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24.04.2025 18:25 Ответить
Рижий під..р
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24.04.2025 18:33 Ответить
був собі такий Обама-чмо. Але Трампон чмо в квадраті
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24.04.2025 18:37 Ответить
Не плутайте. Обама-чмо був тільки у русскіх бо сцяв їм у під'їздах! В наших Обама не сцяв.
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24.04.2025 18:48 Ответить
Єдине що обурює де наші ракети та ППО за 30 років Незалежності та 11 років війни. Будуємо дороги, мости, нові Жк та ****…мо гроші далі і обираємо тих хто ніхера не зробив для нашої Держави.
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24.04.2025 18:42 Ответить
тут у Трампакса терпець не урвався
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24.04.2025 18:42 Ответить
За часів СРСР
їхав генерал потягом. Прогавив свою зупинку, а потяг вже рушив. Бачить прапорщика в кінці вагона. Кричить тому: "Прапорщик, зупиніть потяг!"
Той: "Потяг, стій, раз - два!"
Подібно цьому і Трамп: "стій, раз -два"
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24.04.2025 18:50 Ответить
Старый импотент
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24.04.2025 19:30 Ответить
...підар продажний!!!
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24.04.2025 19:45 Ответить
Мені також здалося ,що цей рудий Хер звинувачує в цьому Україну!!
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24.04.2025 19:55 Ответить
Рудого дегенерата не влаштовують тільки удари по Києву,а а по інших територіях влаштовують..
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24.04.2025 20:25 Ответить
Поцілуй очередний раз путіна в дупу. Тряпка
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24.04.2025 20:34 Ответить
Донни, ты как челобитную царю вове подаешь?
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24.04.2025 20:54 Ответить
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24.04.2025 21:03 Ответить
нікчема
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24.04.2025 21:22 Ответить
Ану діду пригрози вьладіміру ******* по красній площі, як ти хвалився перед виборами
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24.04.2025 21:44 Ответить
нас тоже,что тебя мама стоя рожала.
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24.04.2025 22:12 Ответить
Повний дебіл!!!
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25.04.2025 00:11 Ответить
🙃
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25.04.2025 00:53 Ответить
Vladimir, stop! - Трамп .У меня уже срака болит
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25.04.2025 02:00 Ответить
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