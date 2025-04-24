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Новини Масований ракетний обстріл Ракетна атака на Київ
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Науседа про атаку РФ на Україну: Такі злочини не зупиниш солодкими словами - тільки силою

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на масовану російську атаку на Україну, наголосивши, що Росію можна зупинити тільки силою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.

Так, він наголосив, що поки Росія зайнята вибором умов, які їй потрібні для припинення вогню, вона продовжує атакувати міста України.

"Горять Кривий Ріг, Харків, Суми, а тепер і Київ. Такі злочини на ґрунті ненависті не зупиниш солодкими словами – тільки силою. Литва підтримуватиме президента України Володимира Зеленського та Україну до остаточної перемоги!" - написав Науседа.

Також читайте: Стармер після ракетного удару по Україні: Справжнє нагадування, що саме Росія є агресором

Науседа про атаку РФ на Україну

Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Також дивіться: Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Комбінована атака на Київ

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей та 90 дістали поранення різного ступеня.

Автор: 

Литва (2402) Науседа Гітанас (335) Повітряні атаки на Київ (772) війна в Україні (3935)


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слова гарні, але потрібно писати більшою силою ніж у них. Меншою зупинити не можливо
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24.04.2025 17:36 Відповісти
Так, треба відкривати другий фронт по литовсько-латвійсько-естонському кордоні з росією, прибалтійські армії вже готові вступити в бій - спільними зусиллями України і ЄС примусимо росію до капітуляції силою.
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24.04.2025 17:36 Відповісти
Да-да Только силой и только не нашей. Ау!!! Есть у кого то сила? Так, Непоседа?
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24.04.2025 17:37 Відповісти
Це так хйло купає Трампа з Віткоффом в крові в українців. Й вже сучим МАГАшистам не відмитсь ніколи !!!
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24.04.2025 17:40 Відповісти
А поки тільки язиком тріпати
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24.04.2025 17:44 Відповісти
А ось і потужна заява від Прибалтійських тигрів підїхала ... так переможемо!💪 Тепер треба терміново збирати коаліцію глибоко занепокоєних та писати новий план перемоги
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24.04.2025 17:50 Відповісти
Президент Литвы говорит о силе. Просто смешно
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24.04.2025 18:06 Відповісти
Битьё определяет сознание.
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24.04.2025 18:31 Відповісти
 
 