Науседа про атаку РФ на Україну: Такі злочини не зупиниш солодкими словами - тільки силою

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на масовану російську атаку на Україну, наголосивши, що Росію можна зупинити тільки силою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.

Так, він наголосив, що поки Росія зайнята вибором умов, які їй потрібні для припинення вогню, вона продовжує атакувати міста України.

"Горять Кривий Ріг, Харків, Суми, а тепер і Київ. Такі злочини на ґрунті ненависті не зупиниш солодкими словами – тільки силою. Литва підтримуватиме президента України Володимира Зеленського та Україну до остаточної перемоги!" - написав Науседа.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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Комбінована атака на Київ

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей та 90 дістали поранення різного ступеня.