Стармер після ракетного удару по Україні: Справжнє нагадування, що саме Росія є агресором

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав ракетну атаку РФ по Києву "справжнім нагадуванням, що саме Росія є агресором".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Це справжнє нагадування, що саме Росія є агресором", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання журналістів про вплив обстрілу на мирні переговори.

Коментуючи переговори, які цього тижня проходили у Лондоні, британський прем’єр зазначив, що "досягається прогрес на шляху до припинення вогню", підкресливши, що йдеться саме про "стале припинення".

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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