Стармер после ракетного удара по Украине: Настоящее напоминание, что именно Россия является агрессором

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ракетную атаку РФ по Киеву "настоящим напоминанием, что именно Россия является агрессором".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Это настоящее напоминание, что именно Россия является агрессором", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос журналистов о влиянии обстрела на мирные переговоры.

Комментируя переговоры, которые на этой неделе проходили в Лондоне, британский премьер отметил, что "достигается прогресс на пути к прекращению огня", подчеркнув, что речь идет именно об "устойчивом прекращении".

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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