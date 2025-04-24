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Новости Массированный ракетный обстрел
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Фредериксен о массированном ракетном ударе по Украине: РФ не заинтересована в мире, о мире не договариваются под огнем

Премьер-министр страны Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что массированный ракетный удар России по Украине является четким свидетельством того, что Кремль не стремится к миру.

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба правительства Дании в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не заинтересована в мире. О мире нельзя договариваться под огнем", - подчеркнула Фредериксен.

Она подчеркнула, что последняя атака со стороны РФ - это "четкий сигнал из Кремля", который демонстрирует истинные намерения российских властей.

Также премьер заверила, что Дания продолжит поддерживать Украину "против этой жестокости".

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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Автор: 

Дания (583) Фредериксен Метте (79) война в Украине (3902)


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А повні три роки майже щоденних обстрілів були недостатньо "чітким сигналом з кремля"?
Лише останній?
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24.04.2025 17:04 Ответить
Данці розумні люди та насправді приєднані до істинних цінностей Європи. На жаль це маленька країна але на відміну від великих вони роблять все що можуть для допомоги Україні. Всі інші лише обіцяють і ні х*я не роблять.
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24.04.2025 17:06 Ответить
 
 