Фредериксен о массированном ракетном ударе по Украине: РФ не заинтересована в мире, о мире не договариваются под огнем
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что массированный ракетный удар России по Украине является четким свидетельством того, что Кремль не стремится к миру.
Об этом говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба правительства Дании в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не заинтересована в мире. О мире нельзя договариваться под огнем", - подчеркнула Фредериксен.
Она подчеркнула, что последняя атака со стороны РФ - это "четкий сигнал из Кремля", который демонстрирует истинные намерения российских властей.
Также премьер заверила, что Дания продолжит поддерживать Украину "против этой жестокости".
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.
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