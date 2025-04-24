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Новости Территориальные уступки Визит Рютте в США
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Рютте будет призывать США не принуждать Украину к заключению мирного соглашения на условиях РФ, - FT

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированного визита в США будет призывать администрацию президента Дональда Трампа не заставлять Украину принять мирное соглашение против ее воли. Белый дом усиливает давление на Киев, чтобы тот признал де-факто оккупацию своих территорий.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рютте использует встречи с близкими помощниками Трампа 24 апреля, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование, которое замиряет диктатора России Владимира Путина, увеличит угрозу Москвы для Европы, сообщили три источника издания.

Поездка состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте посетит США 24-25 апреля. Встретится с Рубио, Хегсетом и Уолтцем

Источники FT отметили, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы подчеркнуть: безопасность Европы также будет под угрозой, если Украине навяжут пропутинское урегулирование войны.

"Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", - сказал один из дипломатов НАТО.

Другие западные лидеры также хотят повлиять на жесткую позицию Трампа. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "воспользуется" любым шансом поговорить с Трампом на похоронах Папы Римского Франциска в субботу, заявил ее представитель в четверг, 24 апреля.

Европейские страны опасаются, что настаивание Трампа на признании российской оккупации Крыма поставит их в конфликт с Белым домом, который все больше сближается с Москвой, добавляет FT.

Читайте также: Франция, Британия и Германия подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT

Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters

Автор: 

США (26687) Рютте Марк (353) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+7
Стукніть табакеркою завгоспа чи хочаб Буратіну!! Негайно!!
Хто просив трампа вести переговори від імені України та по факту про політичну капітуляцію?!! хто його уповноважував!
Треба знищити ("розформувати") делегацію запроданців або відмінити всі стосунки з ФША
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24.04.2025 16:40
+3
Вмовлятиме рижих п.дорів. Лушперити їх по голові, можливо ногами. Як сім баб тоді пошепше.
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24.04.2025 16:46
+2
''щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав'яжуть пропутінське врегулювання війни ''...Тобто Україна тут взагалі питання другорядне, єдине що їх непокоїть це безпека Європи?
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24.04.2025 16:45
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Правила форума Совет форумчан
Стукніть табакеркою завгоспа чи хочаб Буратіну!! Негайно!!
Хто просив трампа вести переговори від імені України та по факту про політичну капітуляцію?!! хто його уповноважував!
Треба знищити ("розформувати") делегацію запроданців або відмінити всі стосунки з ФША
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24.04.2025 16:40 Ответить
рудий заявив - вова "остановись"
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24.04.2025 16:42 Ответить
Вмовлятиме рижих п.дорів. Лушперити їх по голові, можливо ногами. Як сім баб тоді пошепше.
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24.04.2025 16:46 Ответить
Друзі по палаті, та черговий лікар
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24.04.2025 17:17 Ответить
а дуда за умови рефи
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24.04.2025 16:41 Ответить
Ніхто Україну ні до чого не примушує і не зможе цього зробити, хватить розповсюджувати всяку кремлівську пропаганду!
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24.04.2025 16:44 Ответить
''щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав'яжуть пропутінське врегулювання війни ''...Тобто Україна тут взагалі питання другорядне, єдине що їх непокоїть це безпека Європи?
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24.04.2025 16:45 Ответить
Бо у них є національна держава і національна влада!! А не українофоби-дауни-стендапери
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24.04.2025 16:50 Ответить
Тому ти і втік з України щоб учити нас життю
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24.04.2025 17:16 Ответить
укладення мирної угоди на умовах РФ - це евфемізм на КАПІТУЛЯЦІЮ.

Примушувати Україну до капітуляції - друге улюблене заняття Трампутіна після гри у гольф.
Шкода тільки, що проти досвідчених і хитрожопих трампістів виходять дурники ЄрмаЗеленського.
Якби британці штанці нашим дурникам не підтримували - ще перший раз у Стамбулі все здали....
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24.04.2025 16:45 Ответить
Та йому давно усе пофиг, в яке вухо вітер дме, то і базікає. Він не може прийняти яке-небудь адекватне рішення, яке буде в розріз з методичкою ху...ла
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24.04.2025 17:13 Ответить
Украину и украинцев никто и никогда не сможет ни к чему принудить, три года невероятной борьбы великого украинского народа тому лучшее подтверждение!!!
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24.04.2025 16:46 Ответить
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24.04.2025 16:47 Ответить
Україну ніхто не до чого не примушує, Україні запропонували угоду, яка є на даний час оптимальна, але попередили, якщо не згодні, то далі якось самі.
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24.04.2025 16:50 Ответить
Оптимально це тобі країну захищати, а не ху....лостанівській наратив переказувати
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24.04.2025 17:07 Ответить
Я в ЗСУ вже 37 місяць, і кажу те що заважаю за потрібне, ми з їхньою допомогою ледве тримаємось, а що будемо робити без неї, а ось ви шановний добродію де?
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24.04.2025 17:13 Ответить
Так, заради безпеки Європи не гріх ще рочків з 10 повоювати - тоді точно настане справедливий мир.
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24.04.2025 16:52 Ответить
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24.04.2025 16:57 Ответить
Тепер два ***** велике московське та маленьке вашингтонське
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24.04.2025 17:00 Ответить
А вони нічого і не роблять, тільки виконують то що хазяїн дозволяє
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24.04.2025 17:03 Ответить
А чому не закликати одночасно.до більш потужного озброєння України самлю ******** віськовою технікою?
Пане Рюте, де озброєння для України, обіцяне переобіцяне вже сто разів?
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24.04.2025 17:37 Ответить
"мирна угода" пишеться в лапках, так само як "рускій мір". На ерефії немає нічого справжнього, все контрофакт починаючи з пальоної водкі і закінчуючи "міром" .
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24.04.2025 18:27 Ответить
 
 