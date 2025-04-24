Рютте будет призывать США не принуждать Украину к заключению мирного соглашения на условиях РФ, - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированного визита в США будет призывать администрацию президента Дональда Трампа не заставлять Украину принять мирное соглашение против ее воли. Белый дом усиливает давление на Киев, чтобы тот признал де-факто оккупацию своих территорий.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рютте использует встречи с близкими помощниками Трампа 24 апреля, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование, которое замиряет диктатора России Владимира Путина, увеличит угрозу Москвы для Европы, сообщили три источника издания.

Поездка состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте посетит США 24-25 апреля. Встретится с Рубио, Хегсетом и Уолтцем

Источники FT отметили, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы подчеркнуть: безопасность Европы также будет под угрозой, если Украине навяжут пропутинское урегулирование войны.

"Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", - сказал один из дипломатов НАТО.

Другие западные лидеры также хотят повлиять на жесткую позицию Трампа. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "воспользуется" любым шансом поговорить с Трампом на похоронах Папы Римского Франциска в субботу, заявил ее представитель в четверг, 24 апреля.

Европейские страны опасаются, что настаивание Трампа на признании российской оккупации Крыма поставит их в конфликт с Белым домом, который все больше сближается с Москвой, добавляет FT.

Читайте также: Франция, Британия и Германия подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT

Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters