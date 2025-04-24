Франция, Великобритания и Германия подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT

В Великобритании, Франции и Германии растет обеспокоенность из-за усиления позиции США относительно войны в Украине и потери терпения американского лидера Дональда Трампа относительно переговорного процесса.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на "официального представителя, знакомого с ходом переговоров в Лондоне", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил изданию, что Лондон, Париж и Берлин пытаются найти компромиссный вариант соглашения, который не заставил бы Украину нарушить все "красные линии", но "мог бы вмещать определенное движение Киева в сторону передачи территорий как конечной точки переговоров".

В то же время европейские правительства говорят, что признание оккупированного украинского полуострова Крым российским подорвет международный порядок, основанный на правилах.

"Если США признают законность аннексии Крыма Россией, это будет вознаграждение для России за войну", и любой агрессор подумает "хорошо, я могу попробовать", а Путин подумает "да, я был прав, война - это хорошо"", - цитирует издание неназванного украинского чиновника.

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Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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