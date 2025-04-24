Франция, Великобритания и Германия подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT
В Великобритании, Франции и Германии растет обеспокоенность из-за усиления позиции США относительно войны в Украине и потери терпения американского лидера Дональда Трампа относительно переговорного процесса.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на "официального представителя, знакомого с ходом переговоров в Лондоне", информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник заявил изданию, что Лондон, Париж и Берлин пытаются найти компромиссный вариант соглашения, который не заставил бы Украину нарушить все "красные линии", но "мог бы вмещать определенное движение Киева в сторону передачи территорий как конечной точки переговоров".
В то же время европейские правительства говорят, что признание оккупированного украинского полуострова Крым российским подорвет международный порядок, основанный на правилах.
"Если США признают законность аннексии Крыма Россией, это будет вознаграждение для России за войну", и любой агрессор подумает "хорошо, я могу попробовать", а Путин подумает "да, я был прав, война - это хорошо"", - цитирует издание неназванного украинского чиновника.
Мирные переговоры в Лондоне
Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.
Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.
Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, в тій статті написано, що " начебно європейці хочуть., щоб Україна визнала Крим і вивела війська із Запорізської, Донецької! Херсонської і Луганської областей. Це журналіст той так пише.
Ніяких підтверджень цьому намає. Навпаки,ЄС вже заявив, що НЕ ВИЗНАЄ КРИМ РОСІЙСЬКИМ.
Конкретно, ви за визнання Криму російським і вивід військ України із тих областей, чи ні.?
От ічвся петрушка буде зрозуміла.
Який стосунок цей окацаплений кореєць мав до України?
якось неправильно ми самі ті фільми дивились
мабуть, дарма не приділяли належної уваги попередженню "всі персонажі та події є вигаданими, будь-який збіг з реальністю випадковий"
... слабо видно трампон їх годує - кормушка порожня як резерви росії.
Основний зміст угоди:
Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.
Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.
Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.
Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
В Європі всі розуміють, що, утворивши прецендент на Україні в частині ігнорування Хельсінського акту 1975року про непорушність кордонів, наступними будуть самі європейські країни, і необов'язково це будуть країни Балтії. Є ще Скандинавія, т.зв. "східна Європа", та навіть та же Німеччина з її АдН...
Тому на поступки ***** в питаннях територій і кордонів не підуть
Хіба що по НАТО... та й по ЄС можуть...
на Financial Times - такого не знайдено
дайте пряму ссилку !
Та що казати коли Сааб в Швеції вілчайдушно веде боротьбу на поставки нових Гріпенів в Латинській Америці, пропонуючі дуже вигідні умови,Дасаулт Авіасьйон зі своїм Рафаль всі потуги скерував в Катар та Індію та Азійсько-Тихоокеанські страни, чим завантажив своє виробництво на 10 років уперед,а Еврофайтер аналогічно на теж десяток років для Судитів та Оманців.
І це в тих країнах де вищі посадовці не один раз казали-та грощі в Европі не проблема,немає зброї. Так чого коли той же Сааб чи Еврофайтер були в пошуках замовників літаків навіть на 26-27 роки ви не замовляли їх для тих кого ви вважаєте своїм фронтіром-щитом Україну!!! Отакі ліцеміри.
Але і де аналогічні пропозиції України щодо виробництва нової зброї для коштом обєднанної европи-ну в рамках майбутньго члена вашої дружної ЕС.
Ви ж там корисні копалини ділите, щось можно було і накумекати. Але їх не було
А зараз для Европи є шанс отримати на тлі перемовин якійсь профіт в плані змоги інвестицій в післявоєнну розбудову та прихильність США в разі якщо европейські країни вмовлять потужного не бути настільки незламним.
в тебе мозок рампа. чи що?
Мне нравится совет Климкина : "Не реагируйте на каждую фразу, "не крайте соб1 серце"" Обычно то что пишут в статьях и что говорится на переговорах-- это две разные, не пересекающиеся реальности.
Отдать хотя бы метр украинской земли это открыть путь к ядерной войне, это значит уже никаких сдерживающих факторов в мире не будет!