Франція, Британія та Німеччина підштовхують Україну до поступок через позицію США, - FT

У Великій Британії, Франції та Німеччині зростає стурбованість через посилення позиції США щодо війни в Україні та втрати терпіння американського лідера Дональда Трампа щодо переговорного процесу.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на "офіційного представника, знайомого з ходом переговорів у Лондоні", інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник заявив виданню, що Лондон, Париж та Берлін намагаються знайти компромісний варіант угоди, який не змусив би Україну порушити всі "червоні лінії", але "міг би вміщувати певний рух Києва в бік передачі територій як кінцевої точки переговорів".

Водночас європейські уряди кажуть, що визнання окупованого українського півострова Крим російським підірве міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Якщо США визнають законність анексії Криму Росією, це буде винагорода для Росії за війну", за війну, і будь-який агресор подумає "добре, я можу спробувати", а Путін подумає "так, я мав рацію, війна - це добре"", - цитує видання неназваного українського посадовця.

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Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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