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Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
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Франція, Британія та Німеччина підштовхують Україну до поступок через позицію США, - FT

Британія, Франція і ФРН намагаються знайти компромісний варіант угоди

У Великій Британії, Франції та Німеччині зростає стурбованість через посилення позиції США щодо війни в Україні та втрати терпіння американського лідера Дональда Трампа щодо переговорного процесу.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на "офіційного представника, знайомого з ходом переговорів у Лондоні", інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник заявив виданню, що Лондон, Париж та Берлін намагаються знайти компромісний варіант угоди, який не змусив би Україну порушити всі "червоні лінії", але "міг би вміщувати певний рух Києва в бік передачі територій як кінцевої точки переговорів".

Водночас європейські уряди кажуть, що визнання окупованого українського півострова Крим російським підірве міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Якщо США визнають законність анексії Криму Росією, це буде винагорода для Росії за війну", за війну, і будь-який агресор подумає "добре, я можу спробувати", а Путін подумає "так, я мав рацію, війна - це добре"", - цитує видання неназваного українського посадовця.

Читайте також: Британія залишається відданою досягненню справедливого миру в Україні, - речник Стармера

Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також: Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters

Автор: 

Велика Британія (5595) Німеччина (7361) Франція (3067)


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Топ коментарі
+31
Це якийсь сюр. Я вчу свою дитину законам, справедливості, порядності, тримати слово і як оце він буде жити в цьому світі.. як пояснити що всього цього нема і це вже давно не цінується
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24.04.2025 01:00
+29
АХРЕНІТЕЛЬНІ союзники....приблизно як у Чехословаччини
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24.04.2025 00:56
+20
Скількі ці трампівські журношлюхи будуть брехати як пси з підворітні...
... слабо видно трампон їх годує - кормушка порожня як резерви росії.
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24.04.2025 01:01
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АХРЕНІТЕЛЬНІ союзники....приблизно як у Чехословаччини
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24.04.2025 00:56 Відповісти
И финами и Польшей и Францией. А потом Европа кончилась.
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24.04.2025 05:57 Відповісти
Це все домисли. Написав журналіст своє бачення процесу. На що не пав фактажу- додумав. Ящотце, " ************ до передачі территорій ", це як?
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24.04.2025 00:57 Відповісти
Якби ви прочииали про що саме ПИШЕТТСЯ У ТІЙ СТАТАТТІ, ви б не писали , того, що написали.
До речі, в тій статті написано, що " начебно європейці хочуть., щоб Україна визнала Крим і вивела війська із Запорізської, Донецької! Херсонської і Луганської областей. Це журналіст той так пише.
Ніяких підтверджень цьому намає. Навпаки,ЄС вже заявив, що НЕ ВИЗНАЄ КРИМ РОСІЙСЬКИМ.
Конкретно, ви за визнання Криму російським і вивід військ України із тих областей, чи ні.?
От ічвся петрушка буде зрозуміла.
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24.04.2025 12:15 Відповісти
Це якийсь сюр. Я вчу свою дитину законам, справедливості, порядності, тримати слово і як оце він буде жити в цьому світі.. як пояснити що всього цього нема і це вже давно не цінується
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24.04.2025 01:00 Відповісти
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24.04.2025 01:18 Відповісти
Навіщо тут ця кацапомовна творчість?

Який стосунок цей окацаплений кореєць мав до України?
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24.04.2025 12:27 Відповісти
😭
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24.04.2025 01:59 Відповісти
привези в Україну - тут все в порядку і всі ці якості дуже ціняться!
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24.04.2025 06:46 Відповісти
американські фільми дітям точно не варто показувати як частину виховання

якось неправильно ми самі ті фільми дивились

мабуть, дарма не приділяли належної уваги попередженню "всі персонажі та події є вигаданими, будь-який збіг з реальністю випадковий"
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24.04.2025 10:59 Відповісти
ви вчите, бо українка. В єуропі цього не вчать. Там сдають інших, сподіваючись, що їх самих не чіпатимуть
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25.04.2025 01:00 Відповісти
Скількі ці трампівські журношлюхи будуть брехати як пси з підворітні...
... слабо видно трампон їх годує - кормушка порожня як резерви росії.
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24.04.2025 01:01 Відповісти
пісдьож неназваного офіційного представника, начебто знайомого з ходом переговорів у Лондоні, репортеру, який хоче на отримані від піздєжа гроші зїздити влітку всією своєю рдиною у відпустку у національний парк Уаскаран.
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24.04.2025 01:15 Відповісти
Я не хочу у це вірити. Вони що- ідіоти?
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24.04.2025 01:04 Відповісти
Просто моральні потвори.
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24.04.2025 11:42 Відповісти
Ще не Мюнхен, але .........................
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24.04.2025 01:08 Відповісти
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
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24.04.2025 01:11 Відповісти
хто заважав чехословаччині чинити спротив? мали ж непогану армію і зброю! а-а! хитрожопість!
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24.04.2025 06:47 Відповісти
Забийте на того Трампа, вам своє робити.
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24.04.2025 01:10 Відповісти
Ці тварі утримували Україну від воєнних дій після захоплення Пуйлом Криму і тепер теж проводять гнилу політику.
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24.04.2025 01:11 Відповісти
Да пошліть вже ***** того Тампона з його переговорами і ультиматумами.Тампон і сша наш ворог а не посередник. Із за того Тампона скоро Україна втратить і європейських союзників.
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24.04.2025 01:18 Відповісти
Що, під×уйловику, оборудка зривається? ))
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24.04.2025 01:39 Відповісти
Якщо трампу дозволяють 3,14здіти, значить це комусь потрібно, і хтось це буде лобіювати, чи не так? Заткнути йому пельку може тільки протест американського народу, або срібна пуля, на це діло й золотої не жалко...
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24.04.2025 10:06 Відповісти
і де ці західні "цінності" знаходяться? в якому місці?
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24.04.2025 01:28 Відповісти
в молдові, в румунії! ще десь там під завалами іраку, лівії сербії.. і т.д.
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24.04.2025 06:49 Відповісти
Є й такий варіант, що немає ніякого чиновника, а від журнашлюхи тхне ×уйловськими грішми.
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24.04.2025 01:43 Відповісти
касапська заказуха.
В Європі всі розуміють, що, утворивши прецендент на Україні в частині ігнорування Хельсінського акту 1975року про непорушність кордонів, наступними будуть самі європейські країни, і необов'язково це будуть країни Балтії. Є ще Скандинавія, т.зв. "східна Європа", та навіть та же Німеччина з її АдН...
Тому на поступки ***** в питаннях територій і кордонів не підуть
Хіба що по НАТО... та й по ЄС можуть...
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24.04.2025 01:47 Відповісти
Доки не буде офіційної заяви Британії, Франції, Німеччини , доти це все гонка за "сенсацією" - по порожні балачки.
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24.04.2025 01:56 Відповісти
NATO has proven that it's worth absolutely nothing. All western leaders need to look into their pants to just see that they all have pussys down there. Putin and Xi are laughing hard right now.
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24.04.2025 04:01 Відповісти
Автор: Ольга Гергелюк -Про це https://www.ft.com/content/2ca995ba-fd70-4002-b702-dded2728ce73 пишевидання Financial Times із посиланням на "офіційного представника, знайомого з ходом переговорів у Лондоні", інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3548475

 на Financial Times - такого не знайдено
дайте пряму ссилку !
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24.04.2025 04:06 Відповісти
Підніміть очі. Там на стелі написано. Вся інфа звідти.
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24.04.2025 05:23 Відповісти
Знову ці легендарні "офіційні представники ,знайомі з ходом переговорів" та "чиновники на умовах анонімності".
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24.04.2025 05:21 Відповісти
Нехай штати самі першими визнають анексію територій, але вони цього не хотять, бо конгрес не підтримує і це ганьба США на весь світ.
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24.04.2025 05:48 Відповісти
Посилення позиції США? А що це таке США? Стати раком перед кацапами-це,звичайно,сильна позиція рудого.
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24.04.2025 06:10 Відповісти
Ось так обісралися і в Паріжі і в берліні..де не впав жоден снаряд.. як ви заї...али...гноми
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24.04.2025 06:28 Відповісти
то чого перед тими гномами плазуєте і бігаєте до них з простягнутою рукою?
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24.04.2025 06:51 Відповісти
Многие пишут что фейк, а мне думается что это правда. Просто судя по последним событиям обосранная от страха Европа что сша может выйти из нато и оставить их сам на сам с диктаторами по типу пу и си, будет делать в плане геополитики все что делает сша, да они знают что Трамп нарцис и дурак но они также понимают что без сша им торба. Ну представьте вышло сша из нато ( чисто теоретически) и путлер вторгается в условную Финляндию, та Европа год будет только саммиты проводить как на это реагировать
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24.04.2025 06:39 Відповісти
Бо всі розуміють що від цієї війни тільки гірше і Европа не витягне з допомогою від того і немає таких яскравих заяв накшталт "ми забовязуємося дати стільки зброї та потенційно вислати війска щоб гарантувати перемогу України в цій війні". Ні все ж ті стандартні заяви "будемо триматися поруч з Україною" "стільки скільки потрібно" "агрессор має понести покарання" ну і таке інше.

Та що казати коли Сааб в Швеції вілчайдушно веде боротьбу на поставки нових Гріпенів в Латинській Америці, пропонуючі дуже вигідні умови,Дасаулт Авіасьйон зі своїм Рафаль всі потуги скерував в Катар та Індію та Азійсько-Тихоокеанські страни, чим завантажив своє виробництво на 10 років уперед,а Еврофайтер аналогічно на теж десяток років для Судитів та Оманців.

І це в тих країнах де вищі посадовці не один раз казали-та грощі в Европі не проблема,немає зброї. Так чого коли той же Сааб чи Еврофайтер були в пошуках замовників літаків навіть на 26-27 роки ви не замовляли їх для тих кого ви вважаєте своїм фронтіром-щитом Україну!!! Отакі ліцеміри.
Але і де аналогічні пропозиції України щодо виробництва нової зброї для коштом обєднанної европи-ну в рамках майбутньго члена вашої дружної ЕС.
Ви ж там корисні копалини ділите, щось можно було і накумекати. Але їх не було

А зараз для Европи є шанс отримати на тлі перемовин якійсь профіт в плані змоги інвестицій в післявоєнну розбудову та прихильність США в разі якщо европейські країни вмовлять потужного не бути настільки незламним.
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24.04.2025 07:18 Відповісти
США, уже визнали Крим Українським!!
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24.04.2025 08:01 Відповісти
коли?
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24.04.2025 08:29 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8
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24.04.2025 10:56 Відповісти
це було до "референдуму".
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24.04.2025 11:23 Відповісти
https://suspilne.media/crimea/884065-odna-z-najbilsih-v-istorii-komitet-genasamblei-oon-uhvaliv-onovlenu-rezoluciu-sodo-prav-ludini-na-tot/
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24.04.2025 12:15 Відповісти
це резолюція стосовно прав людини.
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24.04.2025 14:18 Відповісти
Гаранти хренови.
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24.04.2025 08:20 Відповісти
Звичайно можна посваритися і з цими країнами, але що потім буде?
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24.04.2025 08:41 Відповісти
що значить "посваритися"? от приходиь до тебе сусід і вимагаєж в тебе \крваиру, щоби ти віддав!" підходить інший. якиз з обою часто на лавці пьє і ляси точить - і каже !"та віддай йому хоч частинку! - то вн тобі друг, чи ворог? ти з ним сваришься. чи він тебе провокує?
в тебе мозок рампа. чи що?
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24.04.2025 14:30 Відповісти
кацапюра,сдохни
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24.04.2025 14:56 Відповісти
FT посилається на посадовця-ноунейма, причому неназваної країни, якою може бути навіть Росія. Вобщем шота коегде у них порой из газєти "Правда".
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24.04.2025 08:46 Відповісти
особенно если это американский чиновник, который любит выдавать желаемое за действительное.
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24.04.2025 08:49 Відповісти
и особеннее если єто руда скотиняка
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24.04.2025 08:54 Відповісти
не надо верить каждой статейке, особенно с мутной ссылкой на "официального представителя, знакомого с ходом переговоров в Лондоне ".

Мне нравится совет Климкина : "Не реагируйте на каждую фразу, "не крайте соб1 серце"" Обычно то что пишут в статьях и что говорится на переговорах-- это две разные, не пересекающиеся реальности.
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24.04.2025 08:47 Відповісти
а чому вірити? тобі очі виїло, не бачиш що відбувається в реальності? без тої "статейки" все і так ясно!
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24.04.2025 14:27 Відповісти
Схоже, Європа почала лягати навіть не під Штати, а під наперсточника-краснова.
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24.04.2025 09:24 Відповісти
Не верю ни единому слову этой писанины, не могут эти страны подталкивать Украину отдать свои территории кровавому агрессору, не могут!

Отдать хотя бы метр украинской земли это открыть путь к ядерной войне, это значит уже никаких сдерживающих факторов в мире не будет!
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24.04.2025 09:27 Відповісти
Если хотят поступок то пускай Беплин отдадут путинк или Париж. И будут им посутупеи.
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24.04.2025 09:43 Відповісти
Те, що сша відмовилися від поїздки в Лондон, свідчить ЛИШЕ про те, що Європа послала сша!!!!!!!! Ось і все!!!!!!!!
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24.04.2025 09:51 Відповісти
"посиланням на "офіційного представника, знайомого з ходом переговорів у Лондоні" - що за представник, знайомий знайомого, який знайомий з переговорами? Оце джерело!. Слухайте, що кажуть самі лідери, а не "знайомі". Макрон: "Повага до територіальної цілісності та європейського покликання України є нагальною вимогою європейців"
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24.04.2025 09:52 Відповісти
у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря агент буратино он же бенин Оманский Нарик с киностудиями в маЦкве и офшорами к ним подвязанные под крышей пархатых шефиров и тампон он же агент краснов с черным "бизнесом" в 80-90, наркотой, шлюхами и спасением от банкротства в лице рыболовлева и т.д....вот ЗЕ Животные к чему привел ваш Дэбильный выбор...
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24.04.2025 10:37 Відповісти
Побачимо ...коли 🤡 повернеться ,він або його політичні адвокати , шось скажуть зі сцени ...
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24.04.2025 10:42 Відповісти
Третя світова уже прям в повітрі відчувається...
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24.04.2025 14:06 Відповісти
слабаки. ссикуни. демагоги. нікчеми
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24.04.2025 14:26 Відповісти
Президент повинен вийти і сказати, що ми не збираємося торгувати своєю територією і йти на вимоги агресора.
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24.04.2025 15:27 Відповісти
 
 