Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters

Україна напередодні зустрічі в Лондоні передала європейським партнерам документ, де наголошувала, що перемовин щодо територіальних питань не буде до "повного й безумовного припинення вогню".

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна передала такий документ 22 квітня.

Співрозмовник агенства зауважив, що "нервозність" США може свідчити про те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з росіянами.

Деякі пропозиції спецпредставника США Стіва Віткоффа, які "отримали обнадійливий прийом у Парижі", були відхилені Києвом.

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Водночас Reuters пише, що попри скасування основних зустрічей, деякі офіційні представники Європи та України намагаються докласти зусиль для їхнього продовження.

Як додає агентство, крім Криму, залишаються й інші ключові питання.

За словами джерел, серед пропозицій США — згода України та європейських країн із фактом контролю Росії над рештою 20% української території. Росія, своєю чергою, наполягає на скасуванні санкцій ЄС ще до завершення переговорів, чому Європа рішуче опирається.

Деякі з ідей Вашингтона, ймовірно, також не сподобаються Москві. Два дипломати зазначили, що США не підтримують російську вимогу демілітаризувати Україну і не заперечують проти залучення європейських сил як елемента майбутніх гарантій безпеки для України.

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