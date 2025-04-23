Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters
Україна напередодні зустрічі в Лондоні передала європейським партнерам документ, де наголошувала, що перемовин щодо територіальних питань не буде до "повного й безумовного припинення вогню".
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна передала такий документ 22 квітня.
Співрозмовник агенства зауважив, що "нервозність" США може свідчити про те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з росіянами.
Деякі пропозиції спецпредставника США Стіва Віткоффа, які "отримали обнадійливий прийом у Парижі", були відхилені Києвом.
Водночас Reuters пише, що попри скасування основних зустрічей, деякі офіційні представники Європи та України намагаються докласти зусиль для їхнього продовження.
Як додає агентство, крім Криму, залишаються й інші ключові питання.
За словами джерел, серед пропозицій США — згода України та європейських країн із фактом контролю Росії над рештою 20% української території. Росія, своєю чергою, наполягає на скасуванні санкцій ЄС ще до завершення переговорів, чому Європа рішуче опирається.
Деякі з ідей Вашингтона, ймовірно, також не сподобаються Москві. Два дипломати зазначили, що США не підтримують російську вимогу демілітаризувати Україну і не заперечують проти залучення європейських сил як елемента майбутніх гарантій безпеки для України.
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Тільки потім перемовини про обмін територій. Не про "віддавайте".
У РФ есть ЯО. Почему то она его не применяет.
Только одна страна в мире применяла ЯО.
Угадайте, какая?
і НЕ більше того....
.
Использование ЯО НИКОГДА не будет целесообразным!
Кто Вам такое рассказал?
Вопрос не времени, вопрос - кому это нужно.
Страна, перестанет поставлять финансы и оружие, и война закончится.
А Зеля навпаки зробив, може навіть в угоду пуйлу по дговорняку, щоб Україна вела перемовини з позиції слабшого.
От, наприклад , для чого він призначив Сирського головнокомандувачем замість Залужного, щоб відразу збільшити темпи втрати территорий України?
Інакшого логічного пояснення цьому призначенню не має.
перевірка реакцій
Слава Україні!
Видно, що американці виступають як адвокати росії по всім питанням. Надто гіперактивно стали себе вести і підозріло.
2022
"Україна на сьогодні не готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню, оскільки не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над українськими територіями.
Про це https://www.president.gov.ua/news/na-sogodni-********-ne-gotova-jti-na-pripinennya-vognyu-i-zh-77253 сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за https://suspilne.media/274299-spilna-zaava-ucasnikiv-miznarodnoi-krimskoi-platformi-pro-so-govorili-pid-cas-samitu/ підсумками другого саміту Кримської платформи в Києві."
2025
"Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
А потім ці "обміняні" території поміняємо назад - на зняття санкцій з рашки
Это значит, что Зеленский тайно готовит сдачу украинских территорий?
Что значит выражение, не обговаривать уступку территорий до полного прекращения огня?
Это значит, что если огонь прекратят, то можно будет сдавать всю нашу территорию?
Господин президент, вы играете не в те игры со своим народом, за нами стоит армия, а кто за
вами?
Можете напомнить народную должность или чин, позволяющие отдавать приказы армии так, чтоб та им подчинялась?
Зараз треба думати як зупинити цю навалу - у нас немає ні Верховного по Обороні ні Генералів з Яйїцами ні.... ніхуа немає на міжнародній арені після 6 кривавих років голобородька !!
А тут діло ясно - спочатку війна закінчиться - тоді території звільняться від силовіків рф та колаборантів. Шляхом народного волевиявлення та гілляки...
А зараз наступати - куди?? Мало нам лінії суровікіна, де поклали свіжі бригади і гарну техніку ...
Логіка проста - спочатку режим пюрера гигне а потім очищення територій. Все інше то марахвон головного мозку
Навіть можно на фотопринт-папері з краєвидами Будапешту