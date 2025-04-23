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Новини Територіальні поступки Мирні перемовини в Лондоні
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Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters

зеленський

Україна напередодні зустрічі в Лондоні передала європейським партнерам документ, де наголошувала, що перемовин щодо територіальних питань не буде до "повного й безумовного припинення вогню".

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна передала такий документ 22 квітня.

Співрозмовник агенства зауважив, що "нервозність" США може свідчити про те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з росіянами.

Деякі пропозиції спецпредставника США Стіва Віткоффа, які "отримали обнадійливий прийом у Парижі", були відхилені Києвом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть визнати окупований Крим російським, але не вимагати цього від України, - WP

Водночас Reuters пише, що попри скасування основних зустрічей, деякі офіційні представники Європи та України намагаються докласти зусиль для їхнього продовження.

Як додає агентство, крім Криму, залишаються й інші ключові питання.

За словами джерел, серед пропозицій США — згода України та європейських країн із фактом контролю Росії над рештою 20% української території. Росія, своєю чергою, наполягає на скасуванні санкцій ЄС ще до завершення переговорів, чому Європа рішуче опирається.

Деякі з ідей Вашингтона, ймовірно, також не сподобаються Москві. Два дипломати зазначили, що США не підтримують російську вимогу демілітаризувати Україну і не заперечують проти залучення європейських сил як елемента майбутніх гарантій безпеки для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія: Крим - це Україна, позиція ЄС залишається незмінною

Автор: 

перемовини (2899) територіальна цілісність (162) війна в Україні (3935) припинення вогню (153)


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Топ коментарі
+17
Є документ що зветься Конституція України-у ньому все визначено! Там немає про "територіальні поступки"! Всі "готувальники документів" , що порушують прописане у Конституції-колаборанти,зрадники,вороги!
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23.04.2025 18:07
+14
Шо за муйня? - рашка завтра скаже - припиняєм вогонь - віддавайте території
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23.04.2025 18:01
+13
Треба тягти час, поки не оголосимо, що маємо ядерну зброю.
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23.04.2025 18:05
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Шо за муйня? - рашка завтра скаже - припиняєм вогонь - віддавайте території
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23.04.2025 18:01 Відповісти
Спочатку рашка має повністю безумовно припинити вогонь, а не сказати "припиняєм вогонь".

Тільки потім перемовини про обмін територій. Не про "віддавайте".
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23.04.2025 18:07 Відповісти
Це можна як Порох мінськими кацапів "водив"
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23.04.2025 18:42 Відповісти
Ні йдеться саме про поступки територій: "...про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
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24.04.2025 09:39 Відповісти
ТРП ПНХ !
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23.04.2025 18:03 Відповісти
Треба "вмикати дурня" до останього. Вріантів мало. Покидьки обложили з усіх боків.
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23.04.2025 18:03 Відповісти
Чудово, що в нас як раз є такий професіонал!
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23.04.2025 19:40 Відповісти
Не нужны никакие документы чтобы понимать, что дважды два четыре и нет никакой разницы будут идти боевые действия или нет.
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23.04.2025 18:04 Відповісти
Ви там стриманіше будьте з подібними провокативними твердженнями, бо зараз вам з математичною строгістю доведу, що двічі два буде одинадцять.
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23.04.2025 18:44 Відповісти
Не, лучше не надо, бо у меня нет специального медицинского образования..
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23.04.2025 18:57 Відповісти
Кто помнит про документ "План Победы"? Что то такое, вроде как и кто-то...
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23.04.2025 18:05 Відповісти
Треба тягти час, поки не оголосимо, що маємо ядерну зброю.
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23.04.2025 18:05 Відповісти
так только запорожець могли делать
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23.04.2025 18:16 Відповісти
И что вы с ним будете делать?
У РФ есть ЯО. Почему то она его не применяет.
Только одна страна в мире применяла ЯО.
Угадайте, какая?
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23.04.2025 18:25 Відповісти
питання використання ЯО це питання доцільності

і НЕ більше того....

.
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23.04.2025 18:41 Відповісти
И? зачем люди, которые не читали Будапештский меморандум, ссылаются на него постоянно, и думают, что им кто то что то должен?
Использование ЯО НИКОГДА не будет целесообразным!
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23.04.2025 19:00 Відповісти
Тільки я\з може гарантувати цілісність кордонів. Вгадайте що буде з Індією якщо вона зараз проголосить себе безядерною і розброїться як Україна? Вона отримає дерибан своїх територій сусідами які мають я\з!
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23.04.2025 20:36 Відповісти
Откуда такие гарантии?
Кто Вам такое рассказал?
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23.04.2025 22:04 Відповісти
не было, но благодаря Хйлу, Обаме и ко - стало. ядерная яма теперь это исключительно вопрос времени.
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23.04.2025 20:44 Відповісти
Гарантий, не было, ядерным ударом пока никто не угрожает.
Вопрос не времени, вопрос - кому это нужно.
Страна, перестанет поставлять финансы и оружие, и война закончится.
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23.04.2025 22:11 Відповісти
І звідки ти її візьмеш? Готовий жити на талони, і отримувати по хлібині в день без масла, зате з ядеркою?
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23.04.2025 19:13 Відповісти
тоді будете жити з тими ж талонами, тільки під рф.
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23.04.2025 20:37 Відповісти
Угу, і з руїнами та радіацією на половині території України.
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23.04.2025 20:39 Відповісти
тоді і москва буде в руїнах і золоте кільце буде світитися від ізотопів урану!
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23.04.2025 21:10 Відповісти
Угу. Мрій далі. В шоці від таких дебільних коментарів.
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23.04.2025 21:15 Відповісти
Так оголосити можна і зараз. Ракети є, а поклацати поруч дозіметром на відео - то вже політична воля потрібна.
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23.04.2025 19:41 Відповісти
Час тягти він буде - ще не все вкрадено, а робити ядерну зброю мабуть в Омані нє дагаварівалісь.
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24.04.2025 01:40 Відповісти
Надіюсь ця вся х*йня з західних змі це все порожняк щоб тестувати настрої суспільства всередині України бо поступи любої території х*йлу це зрада за яку треба вішати любого і я думаю навіть Зе з дерьмаком розуміють це
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23.04.2025 18:06 Відповісти
Є документ що зветься Конституція України-у ньому все визначено! Там немає про "територіальні поступки"! Всі "готувальники документів" , що порушують прописане у Конституції-колаборанти,зрадники,вороги!
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23.04.2025 18:07 Відповісти
є ще документ "буд. меморандум"....
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23.04.2025 23:38 Відповісти
Вже давно на заході казали, що краще вести переговори з позиції сили, це всі розуміють і навіть рашка розуміє тільки мову сили.
А Зеля навпаки зробив, може навіть в угоду пуйлу по дговорняку, щоб Україна вела перемовини з позиції слабшого.
От, наприклад , для чого він призначив Сирського головнокомандувачем замість Залужного, щоб відразу збільшити темпи втрати территорий України?
Інакшого логічного пояснення цьому призначенню не має.
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23.04.2025 18:09 Відповісти
То що він дурень, це так, але в першу чергу він зрадник.
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23.04.2025 18:59 Відповісти
звичайний білий шум без конкретики - хто сказав, коли, чим підтверджується
перевірка реакцій
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23.04.2025 18:09 Відповісти
"Генії" це ті хто думає про те що з москалями можно про щось домовлятися ,вони ж усі домовленості виконують?
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23.04.2025 18:18 Відповісти
Зверніться до "ТоваріСча майора". Нехай замінить для ольгінських ботів методичку, бо давно вже смердить ЛаптєПарашею.
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23.04.2025 18:23 Відповісти
Меня одного поражает, почему эта светлана до сих пор не забанена?
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23.04.2025 18:27 Відповісти
***** капут, трам обісрався.
Слава Україні!
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23.04.2025 18:17 Відповісти
Росія могла пообіцянити хабар трампістам, не даром Віткофф не дипломат, а скоріше гаманець Трампа.

Видно, що американці виступають як адвокати росії по всім питанням. Надто гіперактивно стали себе вести і підозріло.
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23.04.2025 18:17 Відповісти
То кажете "мінський договорняк" був поганим?
2022
"Україна на сьогодні не готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню, оскільки не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над українськими територіями.
Про це https://www.president.gov.ua/news/na-sogodni-********-ne-gotova-jti-na-pripinennya-vognyu-i-zh-77253 сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за https://suspilne.media/274299-spilna-zaava-ucasnikiv-miznarodnoi-krimskoi-platformi-pro-so-govorili-pid-cas-samitu/ підсумками другого саміту Кримської платформи в Києві."
2025
"Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
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23.04.2025 18:24 Відповісти
ну от ,а ми вже подумали шо 🤡 став хароший ...після того як здав пів України , він хоче під тишу,та комфорт ,відписати українську теріторію ...
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23.04.2025 18:24 Відповісти
СУКИ!!! І де ті всі ВИРОДКИ,всілякі Скрипіни,Світани,Іванови,Петрови,Гладії і інша МРАЗОТА,що лили бруд на Пороха за здачу інтересів України в Мінських домовленностях,ДЕ ВОНИ?????? Тварини,та на Пороха потрібно молитись,ноги мить і ту воду пити!! Кожна людина,яка хоч трішки має мізки розуміла,що ми не зможемо ппротистояти рашці,це як моська і слон,тому Порох і вибрав стратегію ходити колами і всіляку пургу нести,тягнути час по іншому НІЯК!!!! Головне,що цим зебобікам так і не дійде,що то був НАЙКРАЩИЙ варіант для України і не вийде цей клоун до людей і не скаже хтож тепер здає Україну,хто на війні заробляє,кому вигідна війна і військовий стан!!! Піз...ь і мішки таскать--не одне те саме!! Хоча ради справедливості потрібно сказати,що ВОНО і нічого не в силах протиставити!!!
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23.04.2025 18:26 Відповісти
Обмін територій? Окей, давайте обсудимо на що саме? Я пропоную або на ядерну зброю або на членство в НАТО.
А потім ці "обміняні" території поміняємо назад - на зняття санкцій з рашки
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23.04.2025 18:36 Відповісти
Интересно, с чьей подачи мог быть подготовлен этот паскудный документ?

Это значит, что Зеленский тайно готовит сдачу украинских территорий?

Что значит выражение, не обговаривать уступку территорий до полного прекращения огня?

Это значит, что если огонь прекратят, то можно будет сдавать всю нашу территорию?

Господин президент, вы играете не в те игры со своим народом, за нами стоит армия, а кто за

вами?
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23.04.2025 18:46 Відповісти
За вами - это за кем?
Можете напомнить народную должность или чин, позволяющие отдавать приказы армии так, чтоб та им подчинялась?
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23.04.2025 18:58 Відповісти
Зачем вы задаёте вопрос, ответ на который вам не понять?
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23.04.2025 19:05 Відповісти
Так "вашу" (немецкую) территорию вроде пока никто не сдаёт, вроде бы... И за кем за вами стоит армия? И чья???
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23.04.2025 19:25 Відповісти
Накинь шапочку, а то очень видны путлеровские уши.
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23.04.2025 19:43 Відповісти
Ніяких територій ніхто обговорювати не буде, усі вони так чи інакше будуть звільнені і тоді війна закінчиться!
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23.04.2025 19:54 Відповісти
Я племінників в кримську область на мінні лінії не пошлю, всім родичам забороню!! І всім родичам забороню думати.
Зараз треба думати як зупинити цю навалу - у нас немає ні Верховного по Обороні ні Генералів з Яйїцами ні.... ніхуа немає на міжнародній арені після 6 кривавих років голобородька !!
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24.04.2025 00:35 Відповісти
Бажаю успіхів і кавалерійський корпус рольників надодачу !
А тут діло ясно - спочатку війна закінчиться - тоді території звільняться від силовіків рф та колаборантів. Шляхом народного волевиявлення та гілляки...
А зараз наступати - куди?? Мало нам лінії суровікіна, де поклали свіжі бригади і гарну техніку ...
Логіка проста - спочатку режим пюрера гигне а потім очищення територій. Все інше то марахвон головного мозку
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24.04.2025 00:40 Відповісти
Вся ОПа потужно рукотворить Найпотужніший Меморандум Віків!!
Навіть можно на фотопринт-папері з краєвидами Будапешту
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24.04.2025 00:32 Відповісти
 
 