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Новости Территориальные уступки Мирные переговоры в Лондоне
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Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters

зеленський

Украина накануне встречи в Лондоне передала европейским партнерам документ, где подчеркивала, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безусловного прекращения огня".

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина передала такой документ 22 апреля.

Собеседник агенства отметил, что "нервозность" США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители Вашингтона договорились с россиянами.

Некоторые предложения спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые "получили обнадеживающий прием в Париже", были отклонены Киевом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

В то же время Reuters пишет, что несмотря на отмену основных встреч, некоторые официальные представители Европы и Украины пытаются приложить усилия для их продолжения.

Как добавляет агентство, кроме Крыма, остаются и другие ключевые вопросы.

По словам источников, среди предложений США - согласие Украины и европейских стран с фактом контроля России над оставшимися 20% украинской территории. Россия, в свою очередь, настаивает на отмене санкций ЕС еще до завершения переговоров, чему Европа решительно сопротивляется.

Некоторые из идей Вашингтона, вероятно, также не понравятся Москве. Два дипломата отметили, что США не поддерживают российское требование демилитаризовать Украину и не возражают против привлечения европейских сил как элемента будущих гарантий безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия: Крым - это Украина, позиция ЕС остается неизменной

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переговоры (4961) территориальная целостность (220) война в Украине (3864) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+17
Є документ що зветься Конституція України-у ньому все визначено! Там немає про "територіальні поступки"! Всі "готувальники документів" , що порушують прописане у Конституції-колаборанти,зрадники,вороги!
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23.04.2025 18:07
+14
Шо за муйня? - рашка завтра скаже - припиняєм вогонь - віддавайте території
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23.04.2025 18:01
+13
Треба тягти час, поки не оголосимо, що маємо ядерну зброю.
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23.04.2025 18:05
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Шо за муйня? - рашка завтра скаже - припиняєм вогонь - віддавайте території
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23.04.2025 18:01 Ответить
Спочатку рашка має повністю безумовно припинити вогонь, а не сказати "припиняєм вогонь".

Тільки потім перемовини про обмін територій. Не про "віддавайте".
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23.04.2025 18:07 Ответить
Це можна як Порох мінськими кацапів "водив"
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23.04.2025 18:42 Ответить
Ні йдеться саме про поступки територій: "...про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
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24.04.2025 09:39 Ответить
ТРП ПНХ !
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23.04.2025 18:03 Ответить
Треба "вмикати дурня" до останього. Вріантів мало. Покидьки обложили з усіх боків.
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23.04.2025 18:03 Ответить
Чудово, що в нас як раз є такий професіонал!
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23.04.2025 19:40 Ответить
Не нужны никакие документы чтобы понимать, что дважды два четыре и нет никакой разницы будут идти боевые действия или нет.
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23.04.2025 18:04 Ответить
Ви там стриманіше будьте з подібними провокативними твердженнями, бо зараз вам з математичною строгістю доведу, що двічі два буде одинадцять.
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23.04.2025 18:44 Ответить
Не, лучше не надо, бо у меня нет специального медицинского образования..
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23.04.2025 18:57 Ответить
Кто помнит про документ "План Победы"? Что то такое, вроде как и кто-то...
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23.04.2025 18:05 Ответить
Треба тягти час, поки не оголосимо, що маємо ядерну зброю.
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23.04.2025 18:05 Ответить
так только запорожець могли делать
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23.04.2025 18:16 Ответить
И что вы с ним будете делать?
У РФ есть ЯО. Почему то она его не применяет.
Только одна страна в мире применяла ЯО.
Угадайте, какая?
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23.04.2025 18:25 Ответить
питання використання ЯО це питання доцільності

і НЕ більше того....

.
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23.04.2025 18:41 Ответить
И? зачем люди, которые не читали Будапештский меморандум, ссылаются на него постоянно, и думают, что им кто то что то должен?
Использование ЯО НИКОГДА не будет целесообразным!
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23.04.2025 19:00 Ответить
Тільки я\з може гарантувати цілісність кордонів. Вгадайте що буде з Індією якщо вона зараз проголосить себе безядерною і розброїться як Україна? Вона отримає дерибан своїх територій сусідами які мають я\з!
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23.04.2025 20:36 Ответить
Откуда такие гарантии?
Кто Вам такое рассказал?
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23.04.2025 22:04 Ответить
не было, но благодаря Хйлу, Обаме и ко - стало. ядерная яма теперь это исключительно вопрос времени.
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23.04.2025 20:44 Ответить
Гарантий, не было, ядерным ударом пока никто не угрожает.
Вопрос не времени, вопрос - кому это нужно.
Страна, перестанет поставлять финансы и оружие, и война закончится.
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23.04.2025 22:11 Ответить
І звідки ти її візьмеш? Готовий жити на талони, і отримувати по хлібині в день без масла, зате з ядеркою?
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23.04.2025 19:13 Ответить
тоді будете жити з тими ж талонами, тільки під рф.
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23.04.2025 20:37 Ответить
Угу, і з руїнами та радіацією на половині території України.
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23.04.2025 20:39 Ответить
тоді і москва буде в руїнах і золоте кільце буде світитися від ізотопів урану!
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23.04.2025 21:10 Ответить
Угу. Мрій далі. В шоці від таких дебільних коментарів.
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23.04.2025 21:15 Ответить
Так оголосити можна і зараз. Ракети є, а поклацати поруч дозіметром на відео - то вже політична воля потрібна.
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23.04.2025 19:41 Ответить
Час тягти він буде - ще не все вкрадено, а робити ядерну зброю мабуть в Омані нє дагаварівалісь.
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24.04.2025 01:40 Ответить
Надіюсь ця вся х*йня з західних змі це все порожняк щоб тестувати настрої суспільства всередині України бо поступи любої території х*йлу це зрада за яку треба вішати любого і я думаю навіть Зе з дерьмаком розуміють це
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23.04.2025 18:06 Ответить
Є документ що зветься Конституція України-у ньому все визначено! Там немає про "територіальні поступки"! Всі "готувальники документів" , що порушують прописане у Конституції-колаборанти,зрадники,вороги!
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23.04.2025 18:07 Ответить
є ще документ "буд. меморандум"....
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23.04.2025 23:38 Ответить
Вже давно на заході казали, що краще вести переговори з позиції сили, це всі розуміють і навіть рашка розуміє тільки мову сили.
А Зеля навпаки зробив, може навіть в угоду пуйлу по дговорняку, щоб Україна вела перемовини з позиції слабшого.
От, наприклад , для чого він призначив Сирського головнокомандувачем замість Залужного, щоб відразу збільшити темпи втрати территорий України?
Інакшого логічного пояснення цьому призначенню не має.
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23.04.2025 18:09 Ответить
То що він дурень, це так, але в першу чергу він зрадник.
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23.04.2025 18:59 Ответить
звичайний білий шум без конкретики - хто сказав, коли, чим підтверджується
перевірка реакцій
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23.04.2025 18:09 Ответить
"Генії" це ті хто думає про те що з москалями можно про щось домовлятися ,вони ж усі домовленості виконують?
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23.04.2025 18:18 Ответить
Зверніться до "ТоваріСча майора". Нехай замінить для ольгінських ботів методичку, бо давно вже смердить ЛаптєПарашею.
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23.04.2025 18:23 Ответить
Меня одного поражает, почему эта светлана до сих пор не забанена?
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23.04.2025 18:27 Ответить
***** капут, трам обісрався.
Слава Україні!
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23.04.2025 18:17 Ответить
Росія могла пообіцянити хабар трампістам, не даром Віткофф не дипломат, а скоріше гаманець Трампа.

Видно, що американці виступають як адвокати росії по всім питанням. Надто гіперактивно стали себе вести і підозріло.
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23.04.2025 18:17 Ответить
То кажете "мінський договорняк" був поганим?
2022
"Україна на сьогодні не готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню, оскільки не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над українськими територіями.
Про це https://www.president.gov.ua/news/na-sogodni-********-ne-gotova-jti-na-pripinennya-vognyu-i-zh-77253 сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за https://suspilne.media/274299-spilna-zaava-ucasnikiv-miznarodnoi-krimskoi-platformi-pro-so-govorili-pid-cas-samitu/ підсумками другого саміту Кримської платформи в Києві."
2025
"Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
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23.04.2025 18:24 Ответить
ну от ,а ми вже подумали шо 🤡 став хароший ...після того як здав пів України , він хоче під тишу,та комфорт ,відписати українську теріторію ...
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23.04.2025 18:24 Ответить
СУКИ!!! І де ті всі ВИРОДКИ,всілякі Скрипіни,Світани,Іванови,Петрови,Гладії і інша МРАЗОТА,що лили бруд на Пороха за здачу інтересів України в Мінських домовленностях,ДЕ ВОНИ?????? Тварини,та на Пороха потрібно молитись,ноги мить і ту воду пити!! Кожна людина,яка хоч трішки має мізки розуміла,що ми не зможемо ппротистояти рашці,це як моська і слон,тому Порох і вибрав стратегію ходити колами і всіляку пургу нести,тягнути час по іншому НІЯК!!!! Головне,що цим зебобікам так і не дійде,що то був НАЙКРАЩИЙ варіант для України і не вийде цей клоун до людей і не скаже хтож тепер здає Україну,хто на війні заробляє,кому вигідна війна і військовий стан!!! Піз...ь і мішки таскать--не одне те саме!! Хоча ради справедливості потрібно сказати,що ВОНО і нічого не в силах протиставити!!!
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23.04.2025 18:26 Ответить
Обмін територій? Окей, давайте обсудимо на що саме? Я пропоную або на ядерну зброю або на членство в НАТО.
А потім ці "обміняні" території поміняємо назад - на зняття санкцій з рашки
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23.04.2025 18:36 Ответить
Интересно, с чьей подачи мог быть подготовлен этот паскудный документ?

Это значит, что Зеленский тайно готовит сдачу украинских территорий?

Что значит выражение, не обговаривать уступку территорий до полного прекращения огня?

Это значит, что если огонь прекратят, то можно будет сдавать всю нашу территорию?

Господин президент, вы играете не в те игры со своим народом, за нами стоит армия, а кто за

вами?
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23.04.2025 18:46 Ответить
За вами - это за кем?
Можете напомнить народную должность или чин, позволяющие отдавать приказы армии так, чтоб та им подчинялась?
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23.04.2025 18:58 Ответить
Зачем вы задаёте вопрос, ответ на который вам не понять?
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23.04.2025 19:05 Ответить
Так "вашу" (немецкую) территорию вроде пока никто не сдаёт, вроде бы... И за кем за вами стоит армия? И чья???
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23.04.2025 19:25 Ответить
Накинь шапочку, а то очень видны путлеровские уши.
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23.04.2025 19:43 Ответить
Ніяких територій ніхто обговорювати не буде, усі вони так чи інакше будуть звільнені і тоді війна закінчиться!
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23.04.2025 19:54 Ответить
Я племінників в кримську область на мінні лінії не пошлю, всім родичам забороню!! І всім родичам забороню думати.
Зараз треба думати як зупинити цю навалу - у нас немає ні Верховного по Обороні ні Генералів з Яйїцами ні.... ніхуа немає на міжнародній арені після 6 кривавих років голобородька !!
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24.04.2025 00:35 Ответить
Бажаю успіхів і кавалерійський корпус рольників надодачу !
А тут діло ясно - спочатку війна закінчиться - тоді території звільняться від силовіків рф та колаборантів. Шляхом народного волевиявлення та гілляки...
А зараз наступати - куди?? Мало нам лінії суровікіна, де поклали свіжі бригади і гарну техніку ...
Логіка проста - спочатку режим пюрера гигне а потім очищення територій. Все інше то марахвон головного мозку
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24.04.2025 00:40 Ответить
Вся ОПа потужно рукотворить Найпотужніший Меморандум Віків!!
Навіть можно на фотопринт-папері з краєвидами Будапешту
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24.04.2025 00:32 Ответить
 
 