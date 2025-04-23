Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters

Украина накануне встречи в Лондоне передала европейским партнерам документ, где подчеркивала, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безусловного прекращения огня".

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина передала такой документ 22 апреля.

Собеседник агенства отметил, что "нервозность" США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители Вашингтона договорились с россиянами.

Некоторые предложения спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые "получили обнадеживающий прием в Париже", были отклонены Киевом.

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В то же время Reuters пишет, что несмотря на отмену основных встреч, некоторые официальные представители Европы и Украины пытаются приложить усилия для их продолжения.

Как добавляет агентство, кроме Крыма, остаются и другие ключевые вопросы.

По словам источников, среди предложений США - согласие Украины и европейских стран с фактом контроля России над оставшимися 20% украинской территории. Россия, в свою очередь, настаивает на отмене санкций ЕС еще до завершения переговоров, чему Европа решительно сопротивляется.

Некоторые из идей Вашингтона, вероятно, также не понравятся Москве. Два дипломата отметили, что США не поддерживают российское требование демилитаризовать Украину и не возражают против привлечения европейских сил как элемента будущих гарантий безопасности для Украины.

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