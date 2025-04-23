Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters
Украина накануне встречи в Лондоне передала европейским партнерам документ, где подчеркивала, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безусловного прекращения огня".
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Украина передала такой документ 22 апреля.
Собеседник агенства отметил, что "нервозность" США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители Вашингтона договорились с россиянами.
Некоторые предложения спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые "получили обнадеживающий прием в Париже", были отклонены Киевом.
В то же время Reuters пишет, что несмотря на отмену основных встреч, некоторые официальные представители Европы и Украины пытаются приложить усилия для их продолжения.
Как добавляет агентство, кроме Крыма, остаются и другие ключевые вопросы.
По словам источников, среди предложений США - согласие Украины и европейских стран с фактом контроля России над оставшимися 20% украинской территории. Россия, в свою очередь, настаивает на отмене санкций ЕС еще до завершения переговоров, чему Европа решительно сопротивляется.
Некоторые из идей Вашингтона, вероятно, также не понравятся Москве. Два дипломата отметили, что США не поддерживают российское требование демилитаризовать Украину и не возражают против привлечения европейских сил как элемента будущих гарантий безопасности для Украины.
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Тільки потім перемовини про обмін територій. Не про "віддавайте".
У РФ есть ЯО. Почему то она его не применяет.
Только одна страна в мире применяла ЯО.
Угадайте, какая?
і НЕ більше того....
.
Использование ЯО НИКОГДА не будет целесообразным!
Кто Вам такое рассказал?
Вопрос не времени, вопрос - кому это нужно.
Страна, перестанет поставлять финансы и оружие, и война закончится.
А Зеля навпаки зробив, може навіть в угоду пуйлу по дговорняку, щоб Україна вела перемовини з позиції слабшого.
От, наприклад , для чого він призначив Сирського головнокомандувачем замість Залужного, щоб відразу збільшити темпи втрати территорий України?
Інакшого логічного пояснення цьому призначенню не має.
перевірка реакцій
Слава Україні!
Видно, що американці виступають як адвокати росії по всім питанням. Надто гіперактивно стали себе вести і підозріло.
2022
"Україна на сьогодні не готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню, оскільки не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над українськими територіями.
Про це https://www.president.gov.ua/news/na-sogodni-********-ne-gotova-jti-na-pripinennya-vognyu-i-zh-77253 сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за https://suspilne.media/274299-spilna-zaava-ucasnikiv-miznarodnoi-krimskoi-platformi-pro-so-govorili-pid-cas-samitu/ підсумками другого саміту Кримської платформи в Києві."
2025
"Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню"
А потім ці "обміняні" території поміняємо назад - на зняття санкцій з рашки
Это значит, что Зеленский тайно готовит сдачу украинских территорий?
Что значит выражение, не обговаривать уступку территорий до полного прекращения огня?
Это значит, что если огонь прекратят, то можно будет сдавать всю нашу территорию?
Господин президент, вы играете не в те игры со своим народом, за нами стоит армия, а кто за
вами?
Можете напомнить народную должность или чин, позволяющие отдавать приказы армии так, чтоб та им подчинялась?
Зараз треба думати як зупинити цю навалу - у нас немає ні Верховного по Обороні ні Генералів з Яйїцами ні.... ніхуа немає на міжнародній арені після 6 кривавих років голобородька !!
А тут діло ясно - спочатку війна закінчиться - тоді території звільняться від силовіків рф та колаборантів. Шляхом народного волевиявлення та гілляки...
А зараз наступати - куди?? Мало нам лінії суровікіна, де поклали свіжі бригади і гарну техніку ...
Логіка проста - спочатку режим пюрера гигне а потім очищення територій. Все інше то марахвон головного мозку
Навіть можно на фотопринт-папері з краєвидами Будапешту