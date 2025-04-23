Еврокомиссия: Крым - это Украина, позиция ЕС остается неизменной
Европейская комиссия подтвердила, что позиция Евросоюза по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной: Крым - это Украина.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он прокомментировал сообщения СМИ о вероятном предложении США признать оккупированные Россией территории в рамках возможного мирного соглашения.
"Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. И когда речь идет также о Крыме, позиция действительно четкая: Крым - это Украина. Мы говорили это с первого дня и продолжаем этого придерживаться", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что поддержка независимости и целостности Украины остается "чрезвычайно важной" для Европейского союза. Комментируя переговоры в Лондоне с участием представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии, Мерсье отметил, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с Парижем и Лондоном.
Он подчеркнул, что ЕС приветствует дипломатические усилия, "которые уважают Устав ООН и направлены на установление мира в Украине". Также он напомнил, что Украина должна сама определять условия для справедливого и длительного мира, и "ничего не будет в отношении Украины без Украины и без ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТАК ТРИМАТИ ЄВРОПО!
В Німеччині у Мерца будуть претирання з нацистською партією - але він теж не дасть своюпозицію, пішовши на якісь поступки для пультраправої партії - бо кожен 4-ий німець її підтримує. Починається все як у США - підтримують проти засилля мігрантів... й т д й т п . Але рота пішло нє так У МАГА з Фредовичем - тому й ця партія ADf теж стане обережнішою... не буде відкрито потакати Маску ...
"Стармер звернувся до військовослужбовців Великої Британії, Нової Зеландії та України, висловивши глибоку повагу до стійкості українців.
"Це вже вдруге, коли я приїжджаю, щоб побачити цю підготовку для передової в Україні, і, як і минулого разу, я відчуваю надзвичайне захоплення", - зазначив британський прем'єр.
Його візит став також нагодою для поглиблення оборонного партнерства між Британією та Новою Зеландією.
Крістофер Лаксон зі свого боку назвав українських воїнів "глибоко надихаючими" та "героями", які борються у "надзвичайно несправедливій, незаконній і аморальній війні, розв'язаній Росією".
Раніше, рік тому назад, https://x.com/_thin_red_line_/status/1800486847602454658 повідомлялось, що за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї.
Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.
Трампу очень нужна Нобелевская премия мира.
На пути к его цели стоит Украина, которая не желает капитулировать.
миру правду о циничном поведении трампа и его банды, осудить их и заклеймить позором, вот что
нужно срочно делать сегодня!
Куча говна не может развалиться, она может только распасться на сотню более мелких куч, но они от этого не перестанут быть говном, так что никому этот развал не нужен, чтобы обеспечить мир на земле нужно эту кучу утилизировать, точка.
Если американцы смогут избавиться от дебильного трампа, значит у них есть ещё шанс снова стать сверхдержавой, если же нет, то им обеспечен путь быдлостана.
Вас утешит если ядерная бомба прилетит к вам с маленькой кучи говна, а не с большой?
Цікаво те, що Україна підтримує територіальну цілісність Сербії і НЕ визнає незалежність Косово. Це зробив спочатку Янукович, потім Порошенко, зараз Зеленський. В свою чергу Сербія, яка є стратегічним партнером паРаші не підтримую пуйла в кримському питанні і підтримує цілісність України та вважає Крим Українським.
На підставі прикладу з Косово Пуйло вирішив що він може відірвати шматок від України
Пригадується, Кримська область увійшла до складу УРСР лише у 1954 році.
Тож, Ви самі собі суперечите.
А щодо п'ятсотліття Косово у складі Сербії, то тут не хотілось би вдаватись в історичні глибини. Але все ж відповісти на одне питання слід: звідки на землях православно-християнської Сербії взялась більшість мусульманського населення?
І взагалі - звідки на Балканах, зокрема у БіГ, взялось стільки мусульман?
Я порявняв Косово з Кримом тому що Косово 500 років в Сербії, прийшла Європа та "вдколупала" Косово і Призначила окремою державою. І саме на цій підставі пуйло вирішив що він може оголосити Крим російським.
Щодо мусульман то все просто. Туреччина напала на Сербію і головна битва проходила в Косово на Косовському полі. Туреччина перемогла Сербію і встановила на Балканах своє правління. Почала примушувати православних прийняти мусульманство обіцяючи будь що. І треба сказати що виконувала свої обіцянки. Новоспеченим мусульманам надавала землі, роботу та все інше. Православних гнобили. Саме тому в колишній Югославії було багато сербів і хорватів мусульманської віри. В Югославії Тіто мусульман не навиділи за їхню віру. У внутрішньому документі "лічна карта" в графі національність не було запису що людина серб, бо серб то була найвища раса. А серб не може бути мусульманином. І в графі було написано - муслиман. Хоча людина була сербом. І війна в Боснії була в першу чергу із-за того, що серби з Сербії не могли прийняти те що РАБИ (а мусульман вважали рабами) захотіли свою державу. Серби та хорвати в Югославії мали змогу їздити по всьому світу. Для будь якої потреби: туризм, робота. Мусульманам навіть не видавали закордонні паспорти. Вони мусили працювати лише в Югославії.
Я в Югославії (Сербії) мешкав до Балканської війни, а потім мешкав в Хорватії. І історію Балкан я знаю ліпше навіть за деяких сербів та хорватів