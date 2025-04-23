Еврокомиссия: Крым - это Украина, позиция ЕС остается неизменной

Европейская комиссия подтвердила, что позиция Евросоюза по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной: Крым - это Украина.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он прокомментировал сообщения СМИ о вероятном предложении США признать оккупированные Россией территории в рамках возможного мирного соглашения.

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"Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. И когда речь идет также о Крыме, позиция действительно четкая: Крым - это Украина. Мы говорили это с первого дня и продолжаем этого придерживаться", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что поддержка независимости и целостности Украины остается "чрезвычайно важной" для Европейского союза. Комментируя переговоры в Лондоне с участием представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии, Мерсье отметил, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с Парижем и Лондоном.

Он подчеркнул, что ЕС приветствует дипломатические усилия, "которые уважают Устав ООН и направлены на установление мира в Украине". Также он напомнил, что Украина должна сама определять условия для справедливого и длительного мира, и "ничего не будет в отношении Украины без Украины и без ЕС".

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