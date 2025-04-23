Єврокомісія: Крим - це Україна, позиція ЄС залишається незмінною

Європейська комісія підтвердила, що позиція Євросоюзу щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України залишається незмінною: Крим - це Україна.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він прокоментував повідомлення ЗМІ про ймовірну пропозицію США визнати окуповані Росією території в рамках можливої мирної угоди.

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"Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мова йде також про Крим, позиція справді чітка: Крим це Україна. Ми говорили це з першого дня і продовжуємо цього дотримуватися", - наголосив речник.

Він додав, що підтримка незалежності та цілісності України залишається "надзвичайно важливою" для Європейського союзу. Коментуючи переговори в Лондоні за участю представників США, України, Франції, Великої Британії та Німеччини, Мерсьє зазначив, що Єврокомісія перебуває у тісному контакті з Парижем і Лондоном.

Він підкреслив, що ЄС вітає дипломатичні зусилля, "які поважають Статут ООН і спрямовані на встановлення миру в Україні". Також він нагадав, що Україна має сама визначати умови для справедливого та тривалого миру, і "нічого не буде стосовно України без України та без ЄС".

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