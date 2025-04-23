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Новини Окуповані території Територіальні поступки
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Єврокомісія: Крим - це Україна, позиція ЄС залишається незмінною

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Європейська комісія підтвердила, що позиція Євросоюзу щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України залишається незмінною: Крим - це Україна.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він прокоментував повідомлення ЗМІ про ймовірну пропозицію США визнати окуповані Росією території в рамках можливої мирної угоди.

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"Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мова йде також про Крим, позиція справді чітка: Крим це Україна. Ми говорили це з першого дня і продовжуємо цього дотримуватися", - наголосив речник.

Він додав, що підтримка незалежності та цілісності України залишається "надзвичайно важливою" для Європейського союзу. Коментуючи переговори в Лондоні за участю представників США, України, Франції, Великої Британії та Німеччини, Мерсьє зазначив, що Єврокомісія перебуває у тісному контакті з Парижем і Лондоном.

Він підкреслив, що ЄС вітає дипломатичні зусилля, "які поважають Статут ООН і спрямовані на встановлення миру в Україні". Також він нагадав, що Україна має сама визначати умови для справедливого та тривалого миру, і "нічого не буде стосовно України без України та без ЄС".

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Автор: 

Єврокомісія (2159) Крим (14161) територіальна цілісність (162)


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Топ коментарі
+11
БРАВО !!!
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23.04.2025 15:22
+6
Разом переможемо і путіна і трампав.От побачите. Головне,не здаватися.
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23.04.2025 15:27
+3
А як же Нобелевська премія рудому миротворцю? Невже зловить облизня? Тільки для втіхи його самолюбству - Х...ло не буде вимагати Аляску з Каліфорнією "ВЗАД" цього року.
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23.04.2025 15:29
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БРАВО !!!
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23.04.2025 15:22 Відповісти
Молодці. Якби ще послали війська щоб допомогти його визволити.
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23.04.2025 15:33 Відповісти
якби не було Українців в Європі, тобто не було втікачів з України тоді і військо було б разів в півтора більше і ротація була б можливою, і Європа надала б війська. А в нашому випадку коли втекло декілька міліонів то чому європейці матимуть воювати за тих хто в тій же Європі ховається. Зробіть приклад на собі. Ви особисто пішли б воювати наприклад за Польщу, якби з вашою молодою сусідкою жив поляк, який нелегально втік з країни аби не воювати? Він спить з сусідкою, а ви замість нього захищаєте його країну? Так?
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23.04.2025 15:42 Відповісти
Тому МАГАшисти ігнорують ЄС , його чиновників- мріють зламати кожного лідера окремо-Макрона, Мелоні, Стармера, котрий перед оголошеним раундом перемовин зі США 23-го квітня ТАКУ ЗАЯВОЧКУ ЗАФІГАЧІВ ... що Рубіо з Вткоффом обісралися їхати.А Фредович виставив свою блондокуклу сказати - БІЛИЙ ДІМ ПРОДОВЖУВАТИМЕ "мирні "ЗУСИЛЛЯ ...
ТАК ТРИМАТИ ЄВРОПО!
В Німеччині у Мерца будуть претирання з нацистською партією - але він теж не дасть своюпозицію, пішовши на якісь поступки для пультраправої партії - бо кожен 4-ий німець її підтримує. Починається все як у США - підтримують проти засилля мігрантів... й т д й т п . Але рота пішло нє так У МАГА з Фредовичем - тому й ця партія ADf теж стане обережнішою... не буде відкрито потакати Маску ...
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23.04.2025 15:58 Відповісти
22 КВІТНЯ - новина з ЛОНДОНУ - й чому американці відмовилися їхати умовляти Британію не підтримувати їхні, хйлоамериканські ідеї?
"Стармер звернувся до військовослужбовців Великої Британії, Нової Зеландії та України, висловивши глибоку повагу до стійкості українців.

"Це вже вдруге, коли я приїжджаю, щоб побачити цю підготовку для передової в Україні, і, як і минулого разу, я відчуваю надзвичайне захоплення", - зазначив британський прем'єр.
Його візит став також нагодою для поглиблення оборонного партнерства між Британією та Новою Зеландією.
Крістофер Лаксон зі свого боку назвав українських воїнів "глибоко надихаючими" та "героями", які борються у "надзвичайно несправедливій, незаконній і аморальній війні, розв'язаній Росією".
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23.04.2025 16:03 Відповісти
Разом переможемо і путіна і трампав.От побачите. Головне,не здаватися.
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23.04.2025 15:27 Відповісти
Повідомляють про землетрус у Стамбулі силою 6,2 бали за шкалою Ріхтера...

Раніше, рік тому назад, https://x.com/_thin_red_line_/status/1800486847602454658 повідомлялось, що за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї.
Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.

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23.04.2025 15:29 Відповісти
На этой карте прилетит ещё и Израилю и Шарму (ну и в Африке ещё), хотя это сейсмически довольно стабильные регионы 🤔
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23.04.2025 15:35 Відповісти
А як же Нобелевська премія рудому миротворцю? Невже зловить облизня? Тільки для втіхи його самолюбству - Х...ло не буде вимагати Аляску з Каліфорнією "ВЗАД" цього року.
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23.04.2025 15:29 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Трампу очень нужна Нобелевская премия мира.
На пути к его цели стоит Украина, которая не желает капитулировать.
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23.04.2025 15:50 Відповісти
Все осыпают правильными словами, но никто не спешит делать правильные шаги, чтобы открыть

миру правду о циничном поведении трампа и его банды, осудить их и заклеймить позором, вот что

нужно срочно делать сегодня!
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23.04.2025 15:41 Відповісти
Тут головне не заважати, пуйло розвалить кацапію, а Трамп поставить раком США, таке в них завдання…
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23.04.2025 15:47 Відповісти
Оставьте свои иллюзии для детей!

Куча говна не может развалиться, она может только распасться на сотню более мелких куч, но они от этого не перестанут быть говном, так что никому этот развал не нужен, чтобы обеспечить мир на земле нужно эту кучу утилизировать, точка.

Если американцы смогут избавиться от дебильного трампа, значит у них есть ещё шанс снова стать сверхдержавой, если же нет, то им обеспечен путь быдлостана.
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23.04.2025 15:59 Відповісти
Сотни мелких куч говна не опасны для соседних стран . Это главное !
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24.04.2025 07:22 Відповісти
Какая глупость!

Вас утешит если ядерная бомба прилетит к вам с маленькой кучи говна, а не с большой?
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24.04.2025 09:57 Відповісти
Ну тобто відміни санкцій не буде. З карт у Трампа виявилася пара шестірок, Вітьков та Венс. А у Європи повний дім.
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23.04.2025 15:47 Відповісти
Пуйло на жаль має поганий приклад. Коли Європа відірвала від Сербії область Косово і зробила окремою країною.
Цікаво те, що Україна підтримує територіальну цілісність Сербії і НЕ визнає незалежність Косово. Це зробив спочатку Янукович, потім Порошенко, зараз Зеленський. В свою чергу Сербія, яка є стратегічним партнером паРаші не підтримую пуйла в кримському питанні і підтримує цілісність України та вважає Крим Українським.
На підставі прикладу з Косово Пуйло вирішив що він може відірвати шматок від України
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23.04.2025 15:48 Відповісти
Косово - окрема мусульманська держава, а не анексована Албанією територія.
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23.04.2025 15:52 Відповісти
до чого тут Албанія? Косово це територія Сербії останні п'ятсот років. Якщо більшість населення складають албанці то це нічого не означає. Окремою мусульманською державою Косово зробила саме Європа
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23.04.2025 16:01 Відповісти
Ви порівнювали Косово з Кримом.
Пригадується, Кримська область увійшла до складу УРСР лише у 1954 році.
Тож, Ви самі собі суперечите.
А щодо п'ятсотліття Косово у складі Сербії, то тут не хотілось би вдаватись в історичні глибини. Але все ж відповісти на одне питання слід: звідки на землях православно-християнської Сербії взялась більшість мусульманського населення?
І взагалі - звідки на Балканах, зокрема у БіГ, взялось стільки мусульман?
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23.04.2025 19:14 Відповісти
довго думали аби написати цю маячню? Шо ви там про Албанію ляпнули?
Я порявняв Косово з Кримом тому що Косово 500 років в Сербії, прийшла Європа та "вдколупала" Косово і Призначила окремою державою. І саме на цій підставі пуйло вирішив що він може оголосити Крим російським.
Щодо мусульман то все просто. Туреччина напала на Сербію і головна битва проходила в Косово на Косовському полі. Туреччина перемогла Сербію і встановила на Балканах своє правління. Почала примушувати православних прийняти мусульманство обіцяючи будь що. І треба сказати що виконувала свої обіцянки. Новоспеченим мусульманам надавала землі, роботу та все інше. Православних гнобили. Саме тому в колишній Югославії було багато сербів і хорватів мусульманської віри. В Югославії Тіто мусульман не навиділи за їхню віру. У внутрішньому документі "лічна карта" в графі національність не було запису що людина серб, бо серб то була найвища раса. А серб не може бути мусульманином. І в графі було написано - муслиман. Хоча людина була сербом. І війна в Боснії була в першу чергу із-за того, що серби з Сербії не могли прийняти те що РАБИ (а мусульман вважали рабами) захотіли свою державу. Серби та хорвати в Югославії мали змогу їздити по всьому світу. Для будь якої потреби: туризм, робота. Мусульманам навіть не видавали закордонні паспорти. Вони мусили працювати лише в Югославії.
Я в Югославії (Сербії) мешкав до Балканської війни, а потім мешкав в Хорватії. І історію Балкан я знаю ліпше навіть за деяких сербів та хорватів
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23.04.2025 19:32 Відповісти
Повторюся, у Боневтіка Потужного нарешті є можливість вмерти за Крим. Подивимося. Він же колись говорив, що якби був би президентом, то Крим не віддав і сьогодні в нього є така нагода та можливість. Так 73%?
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23.04.2025 16:00 Відповісти
18% (перший тур) досі б'ється головою об стіл. Прошу на Біс
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23.04.2025 16:03 Відповісти
Дякуємо!Це справедливо.А то Венс щось лепече про справедливу пропозицію від США,що Крим ерефії,та ще щось незрозуміле.
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23.04.2025 17:27 Відповісти
 
 