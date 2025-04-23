Єврокомісія розглядає заборону нових контрактів на купівлю російського палива, - Reuters

Європейська комісія оцінює можливість запровадження законодавчої заборони на укладання нових контрактів європейськими компаніями щодо купівлі російського викопного палива.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого європейського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас ЄК працює над юридичними механізмами, які дозволили б компаніям ЄС розривати чинні газові контракти з Росією без штрафних санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має репутацію агресора. Путін може зупинити війну у будь-який момент, - речниця Єврокомісії Гіппер

Очікується, що 6 травня Комісія оприлюднить відповідну "дорожню карту", в якій будуть викладені можливі варіанти дій. Серед них - торгові заходи, що передбачають заборону на підписання нових контрактів, зокрема на постачання російського скрапленого природного газу (СПГ).

У ЄК наголошують, що будь-які обмеження мають завдавати більше шкоди Росії, ніж Євросоюзу, і враховувати енергетичну безпеку ЄС та вплив на ціни.

Після публікації плану Комісія розпочне консультації з країнами-членами та бізнесом. У разі ухвалення рішення щодо правового інструменту, для його впровадження може знадобитися погодження Європарламенту та більшості держав ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запровадження воєнного стану є конституційною справою України, - речниця Єврокомісії Гіппер