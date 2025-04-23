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Новости Санкции ЕС
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Еврокомиссия рассматривает запрет новых контрактов на покупку российского топлива, - Reuters

ядерное,топливо

Европейская комиссия оценивает возможность введения законодательного запрета на заключение новых контрактов европейскими компаниями по покупке российского ископаемого топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время ЕК работает над юридическими механизмами, которые позволили бы компаниям ЕС разрывать действующие газовые контракты с Россией без штрафных санкций.

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Ожидается, что 6 мая Комиссия обнародует соответствующую "дорожную карту", в которой будут изложены возможные варианты действий. Среди них - торговые меры, предусматривающие запрет на подписание новых контрактов, в частности на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ).

В ЕК отмечают, что любые ограничения должны наносить больше вреда России, чем Евросоюзу, и учитывать энергетическую безопасность ЕС и влияние на цены.

После публикации плана Комиссия начнет консультации со странами-членами и бизнесом. В случае принятия решения о правовом инструменте, для его внедрения может потребоваться согласование Европарламента и большинства государств ЕС.

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