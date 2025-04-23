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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Мирні перемовини в Лондоні
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Україна мала "продуктивні" переговори з Келлогом у Лондоні, говорила про припинення вогню, - Умєров

Умєров розповів деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні 23 квітня

Українська делегація провела "продуктивні" переговори зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Лондоні 23 квітня.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

23 квітня українська делегація прибула у Лондон на перемовини з представниками Європи та США.

Там відбулася зустріч міністрів закордонних справ, а згодом українська сторона зустрілася з американською.

"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною", - розповів Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні

Очільник Міноборони сказав, що основною позицією для України у переговорах із партнерами є: безпека населення, міжнародно визнані кордони та тривалий мир.

Умєров пообіцяв "згодом" повідомити деталі зустрічі.

Своєю чергою керівник ОП Єрмак додав, що Україна донесла до США свою позицію та наголосила на тому, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters

Автор: 

перемовини (2899) США (22861) Умєров Рустем (611) Келлог Кіт (123)


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Топ коментарі
+7
Как надоели эти офисные болтуны, продуктивными переговоры могут быть только тогда, когда их

буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из

подворотни.
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23.04.2025 21:02
+6
Знову Умеров, хто його вибирав щоб він предсталяв нарід України?- ніхто його не обиран так само як і Єрмака, татарова та інших менеджерів які не були представлені на виборах.
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23.04.2025 21:08
+4
А вогонь в Україні веде Келлог? Тоді в чому продуктивність?
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23.04.2025 21:00
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Продуктивные? И какие ели продукты?
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23.04.2025 20:58 Відповісти
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23.04.2025 21:09 Відповісти
Дєрьмак доніс до США позицію....
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23.04.2025 21:22 Відповісти
Прострочені
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23.04.2025 21:25 Відповісти
А вогонь в Україні веде Келлог? Тоді в чому продуктивність?
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23.04.2025 21:00 Відповісти
В генерації слів. ********* впевнені що охлосу можна втирати маячню п'ятий рік.
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23.04.2025 21:24 Відповісти
США "прекратят огонь"?
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23.04.2025 21:00 Відповісти
Как надоели эти офисные болтуны, продуктивными переговоры могут быть только тогда, когда их

буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из

подворотни.
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23.04.2025 21:02 Відповісти
Побачимо чим закінчаться ваші продуктивні переговори на цій
зустрічі в Лондоні - капітуляцією Украіни чи продовження
боротьби з кацапами за нашу незалежність ?!
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23.04.2025 21:02 Відповісти
Хорошо рассуждать сидя на диване ,а не в окопе.
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23.04.2025 21:06 Відповісти
За Зе?
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23.04.2025 21:09 Відповісти
іди москаль додому. тут тільки в землю. ти -шлак
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23.04.2025 21:10 Відповісти
Ты идиот.
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24.04.2025 07:51 Відповісти
Процвірінькав за методичкою подоляка?
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23.04.2025 21:14 Відповісти
Вони сидять на стільцях в Лонданє.
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23.04.2025 21:43 Відповісти
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23.04.2025 21:21 Відповісти
Треба венса до ***** відправити.. потиснути руку і помолитися

Як зазначив американський віцепрезидент, він провів багато часу, розмірковуючи над тим, що зустріч з ним стала останньою для Папи.

"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/20/7209877/ потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, тому що я молився і молюся", - заявив Венс.
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23.04.2025 21:03 Відповісти
Але все одно продуктивно-потужні
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23.04.2025 21:04 Відповісти
Насторожує формула "досягнення справедливого і тривалого миру" . Який тривалий мир може бути з Пуйлом, це Україна вже проходила. Мир з Пуйлом буде тоді, коли цього покидька , одягнутого в дерев'яний мундир, опустять в яму на цвинтарі.
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23.04.2025 21:06 Відповісти
Цей покидьок буде весь час говорити про продуктівні переговори народу, щоб були
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23.04.2025 21:07 Відповісти
готові до зради.
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23.04.2025 21:09 Відповісти
Ну і по магазинах з жінкою прошвирнувся...
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23.04.2025 21:08 Відповісти
Знову Умеров, хто його вибирав щоб він предсталяв нарід України?- ніхто його не обиран так само як і Єрмака, татарова та інших менеджерів які не були представлені на виборах.
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23.04.2025 21:08 Відповісти
Перемовини що з Келлогом,що з келихом однаково непродуктивні. Тільки погане похмілля та післясмак.
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23.04.2025 21:11 Відповісти
"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною",
- розповів Умєров.
А кто из Украины на встрече был?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548441
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23.04.2025 21:12 Відповісти
Були якісь два осли, одна нікчемна шкапа і два стареньких цапа..
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23.04.2025 21:28 Відповісти
И хто может реально что-то гарантировать? Гарантия, что Вова Путин не нападет - только одна - наличие присутствия Путина в аду. А лучше и всей Рашки.
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23.04.2025 21:12 Відповісти
у нас тепер міністр оборони, головний дипломат?
сибігі слова не давали?
чи, з якого переляку, умєров поперед сюзерена єрмачини скаче?
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23.04.2025 21:13 Відповісти
Ну я ж кажу, що у Мага та в ОПЗЄ піарники з однієї бурси. 😁

Який би факап не відбувся - це потужно, незламно, продуктивно.
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23.04.2025 21:16 Відповісти
Саме так - продуктивні в лапках!
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23.04.2025 21:17 Відповісти
Рустємчик би краще пояснив, чому його родина в США заякорилася. А дитина так взагалі громадянка за правом народження. Черговий сраний заробітчанин.
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23.04.2025 21:19 Відповісти
Перепрошую, але що від Келлога залежить припинення вогню? А погоду на Великдень обговорили, а онуків Келлога?...щось все це на ІБД якесь схоже, а не якусь реальну працю
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23.04.2025 21:19 Відповісти
Добалакалися балакати далі, а хлопці продовжать гинути в окопах...
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23.04.2025 21:22 Відповісти
що там меле той дядько в робі "оверсайз"? хто його туди делегував?
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23.04.2025 21:30 Відповісти
Міністр оборони має забезпечувати ЗСУ всім необхідним - чи боїться шо заарештують рахунки. Країна дебілів обрала клоунів і з задоволенням ходе у той цирк. Тіки гектари військових цвинтарів збільшуються, тому шо міністр постачає браковані міни, снаряди взагалі не виробляє. Пів України здадуть, сотні тисяч загиблих українців - за шо.
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23.04.2025 21:31 Відповісти
Татарин Умєров готовий торгувати Кримом ?
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23.04.2025 21:32 Відповісти
Завхоз зось вирішує поки суфлер збирається на відпочиноу в Африку ,клоунада продовжується
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23.04.2025 22:20 Відповісти
слава боху призедент-калмык ермак контролирует узбека умерова
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23.04.2025 22:29 Відповісти
 
 