Україна мала "продуктивні" переговори з Келлогом у Лондоні, говорила про припинення вогню, - Умєров
Українська делегація провела "продуктивні" переговори зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Лондоні 23 квітня.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
23 квітня українська делегація прибула у Лондон на перемовини з представниками Європи та США.
Там відбулася зустріч міністрів закордонних справ, а згодом українська сторона зустрілася з американською.
"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною", - розповів Умєров.
Очільник Міноборони сказав, що основною позицією для України у переговорах із партнерами є: безпека населення, міжнародно визнані кордони та тривалий мир.
Умєров пообіцяв "згодом" повідомити деталі зустрічі.
Своєю чергою керівник ОП Єрмак додав, що Україна донесла до США свою позицію та наголосила на тому, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".
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буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из
подворотни.
зустрічі в Лондоні - капітуляцією Украіни чи продовження
боротьби з кацапами за нашу незалежність ?!
Як зазначив американський віцепрезидент, він провів багато часу, розмірковуючи над тим, що зустріч з ним стала останньою для Папи.
"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/20/7209877/ потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, тому що я молився і молюся", - заявив Венс.
- розповів Умєров.
А кто из Украины на встрече был?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548441
сибігі слова не давали?
чи, з якого переляку, умєров поперед сюзерена єрмачини скаче?
Який би факап не відбувся - це потужно, незламно, продуктивно.