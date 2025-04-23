Україна мала "продуктивні" переговори з Келлогом у Лондоні, говорила про припинення вогню, - Умєров

Українська делегація провела "продуктивні" переговори зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Лондоні 23 квітня.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

23 квітня українська делегація прибула у Лондон на перемовини з представниками Європи та США.

Там відбулася зустріч міністрів закордонних справ, а згодом українська сторона зустрілася з американською.

"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною", - розповів Умєров.

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Очільник Міноборони сказав, що основною позицією для України у переговорах із партнерами є: безпека населення, міжнародно визнані кордони та тривалий мир.

Умєров пообіцяв "згодом" повідомити деталі зустрічі.

Своєю чергою керівник ОП Єрмак додав, що Україна донесла до США свою позицію та наголосила на тому, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".

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