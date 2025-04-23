Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні

У середу, 23 квітня, у Лондоні (Велика Британія) 23 квітня українська делегація провела зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Учасники зустрічі домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це в телеграм повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулась в офіційній резиденції МЗС Великої Британії. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП.

У Лондоні українська делегація спілкувалася із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радник президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнерем.

"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа", - пише Єрмак.

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Він зазначив, що "Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами".

"Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів", - додав голова ОП.

Раніше повідомлялося, що зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.

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