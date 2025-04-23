УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини в Лондоні
2 185 23

Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні

переговори в Лондоні

У середу, 23 квітня, у Лондоні (Велика Британія) 23 квітня українська делегація провела зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Учасники зустрічі домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це в телеграм повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулась в офіційній резиденції МЗС Великої Британії. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП.

У Лондоні українська делегація спілкувалася із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радник президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнерем.

"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа", - пише Єрмак.

Дивіться також: Сибіга та Умєров розпочали зустріч із Леммі і Гілі у Лондоні. ФОТО

Він зазначив, що "Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами".

"Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів", - додав голова ОП.

Раніше повідомлялося, що зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.

Читайте також: Українська делегація прибула у Лондон

Автор: 

Велика Британія (5595) перемовини (2899) Сибіга Андрій (407) Єрмак Андрій (1377) Умєров Рустем (611)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Бомовилися домовлятися
показати весь коментар
23.04.2025 18:09
+6
показати весь коментар
23.04.2025 18:10
+6
Все ясно, їздили на шопінг. Заодно зайшли в офіційну резиденцію МЗС Великої Британії.
показати весь коментар
23.04.2025 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бомовилися домовлятися
показати весь коментар
23.04.2025 18:09 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 18:12 Відповісти
Біографія Сибіги за часів правління Єрмакозевдлади - ВИДІЛЕНО !!! Порошенко призначив його послом до Туреччини й він допоміг йому під час отримання термосу , ой!!! виправлено на ТОМОС ...
Гляньте на цю фізію - воно працювало в ОПУ радником Єрмака а потім Єрмак витяг його з кишені й посадив у крісло міністра , й він його тепер возить з собою вже не повторюючи помилки з нікчемною Кулебою ...
показати весь коментар
23.04.2025 18:16 Відповісти
Так само схоже з Умєровим - в Турцію мотався здавати Україну на початку вторгнення, в ранзі всього лиш Керівником Держмайна - сиділо за столом в центрі делегації між підлідерами Арахамією та яйценосним Резніковим.
Потім антикорупційне розслідування , й Єрмак його ховає в кріслі МІНІСТРА ОБОРОНИ!!!
Потім він вже ранзі міністра не проводить два тижні внутрішнє розслідування постРезніковського правління - поки не втекли ті кому треба було... Й потрапляєвже в ранзі міністра під розслідування НАБУ - АЛЕ ТО ТАКОЄ !!! Він зараз ниточка до Трампа , по -сімейному залежний від нього агент Трампа в перемовинах з США ...А Єрмак - просто причепом з ними чекає , що Умєров його атблагадаріт за усьо
показати весь коментар
23.04.2025 18:23 Відповісти
ні про шо
показати весь коментар
23.04.2025 18:10 Відповісти
Домовилися ....
показати весь коментар
23.04.2025 18:10 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 18:10 Відповісти
Це ще не все, що він розмінував((.
показати весь коментар
23.04.2025 18:36 Відповісти
США з великих стають жалюгідними.
показати весь коментар
23.04.2025 18:12 Відповісти
А розповісти було нічого, але треба було щось сказати!
показати весь коментар
23.04.2025 18:14 Відповісти
Все ясно, їздили на шопінг. Заодно зайшли в офіційну резиденцію МЗС Великої Британії.
показати весь коментар
23.04.2025 18:15 Відповісти
Без Рубіо нігуя не буде а він дав задню
показати весь коментар
23.04.2025 18:16 Відповісти
"про подальші консультації" могли б і телефоном домовитись...
показати весь коментар
23.04.2025 18:19 Відповісти
Да это просто вежливая дипломатическая формулировка. Похоже, таки будут выкручивать руки на признание Крыма
показати весь коментар
23.04.2025 18:38 Відповісти
И судя по результатам сходняка, Европа нам особо не поможет
показати весь коментар
23.04.2025 18:40 Відповісти
"коаліції охочих". Учасники зустрічі домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні. Рашистська агентура з (оп) в черговий раз домовилась про консультації.або іншими словами ніхто з ними нічого конкретного не береться вирішувати,через усвідомленість,що перед ними агенти куйла...
показати весь коментар
23.04.2025 18:59 Відповісти
Короче, домовилися шо далі будем домовлятися...
показати весь коментар
23.04.2025 19:21 Відповісти
І добалакались, що й далі будемо балакати.
Така Потужність неймовірна, реве та стогне квантовий двигун у піаніні...
показати весь коментар
24.04.2025 00:29 Відповісти
Оце так потужна перемога
показати весь коментар
23.04.2025 19:36 Відповісти
Слоган статті - це кредо "всієї діяльності" Zлужок Урода ..
показати весь коментар
24.04.2025 00:28 Відповісти
 
 