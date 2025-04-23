Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні
У середу, 23 квітня, у Лондоні (Велика Британія) 23 квітня українська делегація провела зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Учасники зустрічі домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні.
Про це в телеграм повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч відбулась в офіційній резиденції МЗС Великої Британії. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП.
У Лондоні українська делегація спілкувалася із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радник президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнерем.
"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа", - пише Єрмак.
Він зазначив, що "Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами".
"Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів", - додав голова ОП.
Раніше повідомлялося, що зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.
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Гляньте на цю фізію - воно працювало в ОПУ радником Єрмака а потім Єрмак витяг його з кишені й посадив у крісло міністра , й він його тепер возить з собою вже не повторюючи помилки з нікчемною Кулебою ...
Потім антикорупційне розслідування , й Єрмак його ховає в кріслі МІНІСТРА ОБОРОНИ!!!
Потім він вже ранзі міністра не проводить два тижні внутрішнє розслідування постРезніковського правління - поки не втекли ті кому треба було... Й потрапляєвже в ранзі міністра під розслідування НАБУ - АЛЕ ТО ТАКОЄ !!! Він зараз ниточка до Трампа , по -сімейному залежний від нього агент Трампа в перемовинах з США ...А Єрмак - просто причепом з ними чекає , що Умєров його атблагадаріт за усьо
Така Потужність неймовірна, реве та стогне квантовий двигун у піаніні...