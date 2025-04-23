Сибіга та Умєров розпочали зустріч із Леммі і Гілі у Лондоні. ФОТО

У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, Андрій Сибіга та Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Леммі та Джоном Гілі.

"Наша перша зустріч у Лондоні - на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - зазначив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула у Лондон.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.