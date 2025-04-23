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Сибіга та Умєров розпочали зустріч із Леммі і Гілі у Лондоні. ФОТО

У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, Андрій Сибіга та Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Леммі та Джоном Гілі.

"Наша перша зустріч у Лондоні - на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - зазначив Сибіга.

Сибіга, Умєров Ламмі та Гілі

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула у Лондон.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Велика Британія (5595) Сибіга Андрій (407) Умєров Рустем (611) Леммі Девід (50) Гілі Джон (46)


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Топ коментарі
+9
Чергові потенційні перемовини перетворилися в чергове ніщо.
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23.04.2025 12:28
+5
Такий міждусобойчик - без "гаранта"
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23.04.2025 12:29
+5
Потужне,чергове ніщо.
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23.04.2025 12:49
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Чергові потенційні перемовини перетворилися в чергове ніщо.
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23.04.2025 12:28 Відповісти
Потужне,чергове ніщо.
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23.04.2025 12:49 Відповісти
Перемовини ні про що не могли перетворити в щось про.
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23.04.2025 13:01 Відповісти
Умєрова Єрмак зробив легітимізацією себе Ахметівсько-рашистського! А Умєрову хоч втопись - треба до сімейки в США приєднуватися...Значить треба догодити Фредовичу щоб народжена в США донечка не була полишена громадянства...
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23.04.2025 14:24 Відповісти
Такий міждусобойчик - без "гаранта"
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23.04.2025 12:29 Відповісти
Гарант поїде зіпсованого папу хоронити.
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23.04.2025 12:40 Відповісти
Цікаво, куди подівся авансований на візит єрмак?
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23.04.2025 12:35 Відповісти
Завхоз готує каву для делегатів. Це ж зустріч міністрів
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23.04.2025 12:37 Відповісти
Перемовини і треба було скасувати. Хоча б до *100 днів* трамйхла. Подивимось, що йому пред'являть америкоси. Далі видно буде, що робити.
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23.04.2025 12:37 Відповісти
Ламмі, Гіллі. Прямо Володар перснів якийсь
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23.04.2025 12:37 Відповісти
а навіщо там Умєров я якійсь робі на два розміри більшій ніж треба (мабудь слідує модним трендам оверсайз) замість костюма як потребує протокол дипломатії?
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23.04.2025 12:39 Відповісти
Він у костюмчику "ніндзя", це зараз дуже популярно серед блазнів.
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23.04.2025 12:43 Відповісти
У сраліна-Черчилля не було грошей на костюми?
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23.04.2025 12:45 Відповісти
сраліна чи маодзедуна давай не приплітати, на рахунок Черчиля то по моєму він не одягав роби, хоча галстук не носив, завжди був "метелик"
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23.04.2025 13:00 Відповісти
Так само, адміністрація Білого дому, давила на представників України і щодо найшвидшого підписання Будапештського меморандуму та ліквідації 43 Ракутноі армії на території України!!!
Наслідки ТАКИХ дій США, сьогодні сором'язливо забалакуються, телепінням, якоюсь московською єрундою….
Мегі Олбрайт, це добре пам'ятає!!
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23.04.2025 12:42 Відповісти
Сибіга ще костюмі,другий-ніби зійшов зі сходки авторитетів в 90-их.
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23.04.2025 12:51 Відповісти
3 веселих порося приїхали домовлятися ні про що. Але з дуже потоужно-незламними є...ми
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23.04.2025 12:58 Відповісти
 
 