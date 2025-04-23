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Сибига и Умеров начали встречу с Лемми и Гилли в Лондоне. ФОТО

В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.

"Наша первая встреча в Лондоне - на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.

Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил Сибига.

Сибига, Умеров Ламми и Гили

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Лондон.

Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Великобритания (4964) Сибига Андрей (402) Умеров Рустем (530) Лемми Дэвид (49) Гилли Джон (45)


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Топ комментарии
+9
Чергові потенційні перемовини перетворилися в чергове ніщо.
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23.04.2025 12:28
+5
Такий міждусобойчик - без "гаранта"
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23.04.2025 12:29
+5
Потужне,чергове ніщо.
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23.04.2025 12:49
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Чергові потенційні перемовини перетворилися в чергове ніщо.
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23.04.2025 12:28 Ответить
Потужне,чергове ніщо.
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23.04.2025 12:49 Ответить
Перемовини ні про що не могли перетворити в щось про.
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23.04.2025 13:01 Ответить
Умєрова Єрмак зробив легітимізацією себе Ахметівсько-рашистського! А Умєрову хоч втопись - треба до сімейки в США приєднуватися...Значить треба догодити Фредовичу щоб народжена в США донечка не була полишена громадянства...
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23.04.2025 14:24 Ответить
Такий міждусобойчик - без "гаранта"
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23.04.2025 12:29 Ответить
Гарант поїде зіпсованого папу хоронити.
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23.04.2025 12:40 Ответить
Цікаво, куди подівся авансований на візит єрмак?
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23.04.2025 12:35 Ответить
Завхоз готує каву для делегатів. Це ж зустріч міністрів
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23.04.2025 12:37 Ответить
Перемовини і треба було скасувати. Хоча б до *100 днів* трамйхла. Подивимось, що йому пред'являть америкоси. Далі видно буде, що робити.
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23.04.2025 12:37 Ответить
Ламмі, Гіллі. Прямо Володар перснів якийсь
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23.04.2025 12:37 Ответить
а навіщо там Умєров я якійсь робі на два розміри більшій ніж треба (мабудь слідує модним трендам оверсайз) замість костюма як потребує протокол дипломатії?
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23.04.2025 12:39 Ответить
Він у костюмчику "ніндзя", це зараз дуже популярно серед блазнів.
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23.04.2025 12:43 Ответить
У сраліна-Черчилля не було грошей на костюми?
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23.04.2025 12:45 Ответить
сраліна чи маодзедуна давай не приплітати, на рахунок Черчиля то по моєму він не одягав роби, хоча галстук не носив, завжди був "метелик"
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23.04.2025 13:00 Ответить
Так само, адміністрація Білого дому, давила на представників України і щодо найшвидшого підписання Будапештського меморандуму та ліквідації 43 Ракутноі армії на території України!!!
Наслідки ТАКИХ дій США, сьогодні сором'язливо забалакуються, телепінням, якоюсь московською єрундою….
Мегі Олбрайт, це добре пам'ятає!!
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23.04.2025 12:42 Ответить
Сибіга ще костюмі,другий-ніби зійшов зі сходки авторитетів в 90-их.
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23.04.2025 12:51 Ответить
3 веселих порося приїхали домовлятися ні про що. Але з дуже потоужно-незламними є...ми
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23.04.2025 12:58 Ответить
 
 