Сибига и Умеров начали встречу с Лемми и Гилли в Лондоне. ФОТО
В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.
"Наша первая встреча в Лондоне - на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.
Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил Сибига.
Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Лондон.
Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Наслідки ТАКИХ дій США, сьогодні сором'язливо забалакуються, телепінням, якоюсь московською єрундою….
Мегі Олбрайт, це добре пам'ятає!!