Сибига и Умеров начали встречу с Лемми и Гилли в Лондоне. ФОТО

В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.

"Наша первая встреча в Лондоне - на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Лемми и Джоном Гилли.

Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Лондон.

Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.