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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Украинская делегация прибыла в Лондон

Ермак и Умеров

Утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он прибыл в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены, - МИД Британии

"Несмотря ни на что, будем работать ради мира.

Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил Ермак.

Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Великобритания (4964) переговоры (4961) Сибига Андрей (402) Ермак Андрей (1264) Умеров Рустем (530)


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Топ комментарии
+17
Делегація...
Слів цензурних не вистачає.
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23.04.2025 11:46
+16
шо там робить завхоз?
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23.04.2025 11:50
+14
"етнічні" українці та патріоти України! 🤬
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23.04.2025 11:54
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Делегація...
Слів цензурних не вистачає.
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23.04.2025 11:46 Ответить
Якого хрена вони усміхаються. Приїхали чуваки в Каноссу і *********, радіють.
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23.04.2025 11:48 Ответить
Точно делегація?!
Більше схоже на деградацію...
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23.04.2025 12:00 Ответить
МЗС Британіїї відклав перемовини а наші підтягуються
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23.04.2025 11:47 Ответить
Та їм пофіг на перемовини! Побухають, пошоплятьця за рахунок українських платників податків, та й поїдуть додому! Буде добре, якщо не обсерутьця, та не зроблять гірше Україні!
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23.04.2025 11:52 Ответить
кацапчик з "Новічком" їх не знайде?
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23.04.2025 11:55 Ответить
шо там робить завхоз?
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23.04.2025 11:50 Ответить
Здає Україну.
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23.04.2025 15:49 Ответить
О рожы, билят.
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23.04.2025 11:51 Ответить
"етнічні" українці та патріоти України! 🤬
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23.04.2025 11:54 Ответить
Як це огидно коли "крот" ФСБ якого ніхто не обирав очолює делегацію від України для зустрічі з європейськими лідерами - українці а з нами дійсно щось не так раз ми таке терпимо!
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23.04.2025 11:54 Ответить
Нам ніхто допомоги не дасть. Бо ці жирдяї все зжеруть.
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23.04.2025 11:57 Ответить
А попереджали в 2019-му що обираєте поховальну команду, багатьом було смішно...
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23.04.2025 11:57 Ответить
Та в них зелениз і досі винен Порошенко.
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23.04.2025 15:51 Ответить
А самолет летит,
Колеса стерлися,
А мы не ждали Вас,
А Вы приперлися!.... (с)
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23.04.2025 11:59 Ответить
Наша делегація на високому рівні, а решта «співрозмовників» не ясно хто…
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23.04.2025 12:03 Ответить
оце писки...
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23.04.2025 12:04 Ответить
якого хєра? на шопінг? чи шпілі дивитися? чи бюджетні гроші вивозити?
ТО Ж ЯСНО БУЛО СКАЗАНО, ЩО НА ЗУСТРІЧ ЛІДЕРИ КРАЇН-СОЮЗНИЦЬ НЕ ЇДУТЬ.
але правильно які ви, в сраці, лідери - .........................
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23.04.2025 12:07 Ответить
Та приїхали в хатинці блазня побухати. Зря чи що він її придбав?
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23.04.2025 12:15 Ответить
Коли тебе бʼють і рвуть на частини, який «шлях до миру»? Нащо ви підтримуєте легенду трампа і путіна. Ви увʼязалися у кацапські наративи «процес урегулювання»! ? Звільнення України ви перевели у балачку про «урегулювання» Ці здорові, пузаті вуйки пишуть пуйню.
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23.04.2025 12:11 Ответить
Оце делегація-жодного професійного дипломата,у військових сорочках.
Яка делегація-такий результат буде...
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23.04.2025 12:11 Ответить
Будь ласка покладіть на стіл договір по СНО та гарантії які вже були надані в рамках Тристоронньої угоди президентів України, США та Росії від 14 січня 1994 року та Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року.
Якщо країни Заходу забули, то потрібно нагадати, що саме український народ віддав задля міжнародної безпеки!
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23.04.2025 12:24 Ответить
Хочуть взяти пару уроків придворного етикету?
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23.04.2025 12:34 Ответить
Завхоз проінспектує вавині і свої маєтки
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23.04.2025 12:49 Ответить
Та хоч не показуйте цих фейсів...блювотно...
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23.04.2025 12:55 Ответить
Рожи.
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23.04.2025 13:07 Ответить
Окрім огиди жодних емоцій не залишилось.
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23.04.2025 13:34 Ответить
Вже зірвали?
Ох,ці горе-переговорники на чолі з козирем.Що від них іншого мож було чекати?
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23.04.2025 13:55 Ответить
Файнi пацюки 😁
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23.04.2025 14:47 Ответить
Серед української делегації жодного українця, але вони збираються вирішувати нашу долю.
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23.04.2025 16:26 Ответить
 
 