Украинская делегация прибыла в Лондон

Утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он прибыл в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены, - МИД Британии

"Несмотря ни на что, будем работать ради мира.

Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил Ермак.

Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.