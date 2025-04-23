Украинская делегация прибыла в Лондон
Утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он прибыл в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.
"Несмотря ни на что, будем работать ради мира.
Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил Ермак.
Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Слів цензурних не вистачає.
Більше схоже на деградацію...
Колеса стерлися,
А мы не ждали Вас,
А Вы приперлися!.... (с)
ТО Ж ЯСНО БУЛО СКАЗАНО, ЩО НА ЗУСТРІЧ ЛІДЕРИ КРАЇН-СОЮЗНИЦЬ НЕ ЇДУТЬ.
але правильно які ви, в сраці, лідери - .........................
Яка делегація-такий результат буде...
Якщо країни Заходу забули, то потрібно нагадати, що саме український народ віддав задля міжнародної безпеки!
Ох,ці горе-переговорники на чолі з козирем.Що від них іншого мож було чекати?