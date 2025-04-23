Українська делегація прибула у Лондон
Зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він прибув до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
"Попри все, будемо працювати заради миру.
Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", - зауважив Єрмак.
Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.
Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слів цензурних не вистачає.
Більше схоже на деградацію...
Колеса стерлися,
А мы не ждали Вас,
А Вы приперлися!.... (с)
ТО Ж ЯСНО БУЛО СКАЗАНО, ЩО НА ЗУСТРІЧ ЛІДЕРИ КРАЇН-СОЮЗНИЦЬ НЕ ЇДУТЬ.
але правильно які ви, в сраці, лідери - .........................
Яка делегація-такий результат буде...
Якщо країни Заходу забули, то потрібно нагадати, що саме український народ віддав задля міжнародної безпеки!
Ох,ці горе-переговорники на чолі з козирем.Що від них іншого мож було чекати?