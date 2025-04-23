Українська делегація прибула у Лондон

Зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він прибув до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

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"Попри все, будемо працювати заради миру.

Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", - зауважив Єрмак.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.