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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Українська делегація прибула у Лондон

Єрмак та Умєров

Зранку 23 квітня українська делегація прибула у столицю Великої Британії, де сьогодні мали відбутися мирні перемовини за участі глав МЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він прибув до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо стурбований, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах, - Reuters

"Попри все, будемо працювати заради миру.

Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", - зауважив Єрмак.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Велика Британія (5590) перемовини (2899) Сибіга Андрій (407) Єрмак Андрій (1377) Умєров Рустем (611)


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Топ коментарі
+17
Делегація...
Слів цензурних не вистачає.
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23.04.2025 11:46
+16
шо там робить завхоз?
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23.04.2025 11:50
+14
"етнічні" українці та патріоти України! 🤬
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23.04.2025 11:54
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Делегація...
Слів цензурних не вистачає.
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23.04.2025 11:46 Відповісти
Якого хрена вони усміхаються. Приїхали чуваки в Каноссу і *********, радіють.
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Точно делегація?!
Більше схоже на деградацію...
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23.04.2025 12:00 Відповісти
МЗС Британіїї відклав перемовини а наші підтягуються
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23.04.2025 11:47 Відповісти
Та їм пофіг на перемовини! Побухають, пошоплятьця за рахунок українських платників податків, та й поїдуть додому! Буде добре, якщо не обсерутьця, та не зроблять гірше Україні!
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23.04.2025 11:52 Відповісти
кацапчик з "Новічком" їх не знайде?
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23.04.2025 11:55 Відповісти
шо там робить завхоз?
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23.04.2025 11:50 Відповісти
Здає Україну.
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23.04.2025 15:49 Відповісти
О рожы, билят.
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23.04.2025 11:51 Відповісти
"етнічні" українці та патріоти України! 🤬
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23.04.2025 11:54 Відповісти
Як це огидно коли "крот" ФСБ якого ніхто не обирав очолює делегацію від України для зустрічі з європейськими лідерами - українці а з нами дійсно щось не так раз ми таке терпимо!
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23.04.2025 11:54 Відповісти
Нам ніхто допомоги не дасть. Бо ці жирдяї все зжеруть.
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23.04.2025 11:57 Відповісти
А попереджали в 2019-му що обираєте поховальну команду, багатьом було смішно...
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23.04.2025 11:57 Відповісти
Та в них зелениз і досі винен Порошенко.
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23.04.2025 15:51 Відповісти
А самолет летит,
Колеса стерлися,
А мы не ждали Вас,
А Вы приперлися!.... (с)
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23.04.2025 11:59 Відповісти
Наша делегація на високому рівні, а решта «співрозмовників» не ясно хто…
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23.04.2025 12:03 Відповісти
оце писки...
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23.04.2025 12:04 Відповісти
якого хєра? на шопінг? чи шпілі дивитися? чи бюджетні гроші вивозити?
ТО Ж ЯСНО БУЛО СКАЗАНО, ЩО НА ЗУСТРІЧ ЛІДЕРИ КРАЇН-СОЮЗНИЦЬ НЕ ЇДУТЬ.
але правильно які ви, в сраці, лідери - .........................
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23.04.2025 12:07 Відповісти
Та приїхали в хатинці блазня побухати. Зря чи що він її придбав?
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23.04.2025 12:15 Відповісти
Коли тебе бʼють і рвуть на частини, який «шлях до миру»? Нащо ви підтримуєте легенду трампа і путіна. Ви увʼязалися у кацапські наративи «процес урегулювання»! ? Звільнення України ви перевели у балачку про «урегулювання» Ці здорові, пузаті вуйки пишуть пуйню.
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23.04.2025 12:11 Відповісти
Оце делегація-жодного професійного дипломата,у військових сорочках.
Яка делегація-такий результат буде...
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23.04.2025 12:11 Відповісти
Будь ласка покладіть на стіл договір по СНО та гарантії які вже були надані в рамках Тристоронньої угоди президентів України, США та Росії від 14 січня 1994 року та Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року.
Якщо країни Заходу забули, то потрібно нагадати, що саме український народ віддав задля міжнародної безпеки!
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23.04.2025 12:24 Відповісти
Хочуть взяти пару уроків придворного етикету?
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23.04.2025 12:34 Відповісти
Завхоз проінспектує вавині і свої маєтки
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23.04.2025 12:49 Відповісти
Та хоч не показуйте цих фейсів...блювотно...
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23.04.2025 12:55 Відповісти
Рожи.
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23.04.2025 13:07 Відповісти
Окрім огиди жодних емоцій не залишилось.
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23.04.2025 13:34 Відповісти
Вже зірвали?
Ох,ці горе-переговорники на чолі з козирем.Що від них іншого мож було чекати?
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23.04.2025 13:55 Відповісти
Файнi пацюки 😁
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23.04.2025 14:47 Відповісти
Серед української делегації жодного українця, але вони збираються вирішувати нашу долю.
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23.04.2025 16:26 Відповісти
 
 