Договорились о дальнейших консультациях: в ОП рассказали об итогах встречи в Лондоне
В среду, 23 апреля, в Лондоне (Великобритания) украинская делегация провела встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "Коалиции желающих". Участники встречи договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения справедливого мира в Украине.
Об этом в телеграм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП.
В Лондоне украинская делегация общалась с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Пльотнерем.
"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - пишет Ермак.
Он отметил, что "Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами".
"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", - добавил глава ОП.
Ранее сообщалось, что утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.
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Гляньте на цю фізію - воно працювало в ОПУ радником Єрмака а потім Єрмак витяг його з кишені й посадив у крісло міністра , й він його тепер возить з собою вже не повторюючи помилки з нікчемною Кулебою ...
Потім антикорупційне розслідування , й Єрмак його ховає в кріслі МІНІСТРА ОБОРОНИ!!!
Потім він вже ранзі міністра не проводить два тижні внутрішнє розслідування постРезніковського правління - поки не втекли ті кому треба було... Й потрапляєвже в ранзі міністра під розслідування НАБУ - АЛЕ ТО ТАКОЄ !!! Він зараз ниточка до Трампа , по -сімейному залежний від нього агент Трампа в перемовинах з США ...А Єрмак - просто причепом з ними чекає , що Умєров його атблагадаріт за усьо
Така Потужність неймовірна, реве та стогне квантовий двигун у піаніні...