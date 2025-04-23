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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Договорились о дальнейших консультациях: в ОП рассказали об итогах встречи в Лондоне

переговоры в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне (Великобритания) украинская делегация провела встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "Коалиции желающих". Участники встречи договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом в телеграм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП.

В Лондоне украинская делегация общалась с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Пльотнерем.

"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - пишет Ермак.

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Он отметил, что "Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами".

"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", - добавил глава ОП.

Ранее сообщалось, что утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.

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Автор: 

Великобритания (4964) переговоры (4961) Сибига Андрей (402) Ермак Андрей (1264) Умеров Рустем (530)


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Топ комментарии
+6
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23.04.2025 18:09
+6
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23.04.2025 18:10
+6
Все ясно, їздили на шопінг. Заодно зайшли в офіційну резиденцію МЗС Великої Британії.
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23.04.2025 18:15
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23.04.2025 18:09 Ответить
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23.04.2025 18:12 Ответить
Біографія Сибіги за часів правління Єрмакозевдлади - ВИДІЛЕНО !!! Порошенко призначив його послом до Туреччини й він допоміг йому під час отримання термосу , ой!!! виправлено на ТОМОС ...
Гляньте на цю фізію - воно працювало в ОПУ радником Єрмака а потім Єрмак витяг його з кишені й посадив у крісло міністра , й він його тепер возить з собою вже не повторюючи помилки з нікчемною Кулебою ...
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23.04.2025 18:16 Ответить
Так само схоже з Умєровим - в Турцію мотався здавати Україну на початку вторгнення, в ранзі всього лиш Керівником Держмайна - сиділо за столом в центрі делегації між підлідерами Арахамією та яйценосним Резніковим.
Потім антикорупційне розслідування , й Єрмак його ховає в кріслі МІНІСТРА ОБОРОНИ!!!
Потім він вже ранзі міністра не проводить два тижні внутрішнє розслідування постРезніковського правління - поки не втекли ті кому треба було... Й потрапляєвже в ранзі міністра під розслідування НАБУ - АЛЕ ТО ТАКОЄ !!! Він зараз ниточка до Трампа , по -сімейному залежний від нього агент Трампа в перемовинах з США ...А Єрмак - просто причепом з ними чекає , що Умєров його атблагадаріт за усьо
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23.04.2025 18:23 Ответить
ні про шо
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23.04.2025 18:10 Ответить
Домовилися ....
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23.04.2025 18:10 Ответить
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23.04.2025 18:10 Ответить
Це ще не все, що він розмінував((.
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23.04.2025 18:36 Ответить
США з великих стають жалюгідними.
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23.04.2025 18:12 Ответить
А розповісти було нічого, але треба було щось сказати!
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23.04.2025 18:14 Ответить
Все ясно, їздили на шопінг. Заодно зайшли в офіційну резиденцію МЗС Великої Британії.
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23.04.2025 18:15 Ответить
Без Рубіо нігуя не буде а він дав задню
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23.04.2025 18:16 Ответить
"про подальші консультації" могли б і телефоном домовитись...
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23.04.2025 18:19 Ответить
Да это просто вежливая дипломатическая формулировка. Похоже, таки будут выкручивать руки на признание Крыма
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23.04.2025 18:38 Ответить
И судя по результатам сходняка, Европа нам особо не поможет
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23.04.2025 18:40 Ответить
"коаліції охочих". Учасники зустрічі домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні. Рашистська агентура з (оп) в черговий раз домовилась про консультації.або іншими словами ніхто з ними нічого конкретного не береться вирішувати,через усвідомленість,що перед ними агенти куйла...
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23.04.2025 18:59 Ответить
Короче, домовилися шо далі будем домовлятися...
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23.04.2025 19:21 Ответить
І добалакались, що й далі будемо балакати.
Така Потужність неймовірна, реве та стогне квантовий двигун у піаніні...
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24.04.2025 00:29 Ответить
Оце так потужна перемога
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23.04.2025 19:36 Ответить
Слоган статті - це кредо "всієї діяльності" Zлужок Урода ..
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24.04.2025 00:28 Ответить
 
 