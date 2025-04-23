Договорились о дальнейших консультациях: в ОП рассказали об итогах встречи в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне (Великобритания) украинская делегация провела встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "Коалиции желающих". Участники встречи договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом в телеграм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП.

В Лондоне украинская делегация общалась с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Пльотнерем.

"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - пишет Ермак.

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Он отметил, что "Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами".

"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", - добавил глава ОП.

Ранее сообщалось, что утром 23 апреля украинская делегация прибыла в столицу Великобритании, где сегодня должны были состояться мирные переговоры с участием глав МИД.

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