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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Мирные переговоры в Лондоне
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Украина имела "продуктивные" переговоры с Келлогом в Лондоне, говорила о прекращении огня, - Умеров

Умеров рассказал детали встречи с Келлогом в Лондоне 23 апреля

Украинская делегация провела "продуктивные" переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры с представителями Европы и США.

Там состоялась встреча министров иностранных дел, а затем украинская сторона встретилась с американской.

"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", - рассказал Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договорились о дальнейших консультациях: в ОП рассказали об итогах встречи в Лондоне

Глава Минобороны сказал, что основной позицией для Украины в переговорах с партнерами являются: безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.

Умеров пообещал "впоследствии" сообщить детали встречи.

В свою очередь руководитель ОП Ермак добавил, что Украина донесла до США свою позицию и отметила, что "немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подготовила документ об отказе обсуждать уступки территорий до полного прекращения огня, - Reuters

Автор: 

переговоры (4961) США (26672) Умеров Рустем (530) Кит Келлог (123)


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Топ комментарии
+7
Как надоели эти офисные болтуны, продуктивными переговоры могут быть только тогда, когда их

буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из

подворотни.
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23.04.2025 21:02
+6
Знову Умеров, хто його вибирав щоб він предсталяв нарід України?- ніхто його не обиран так само як і Єрмака, татарова та інших менеджерів які не були представлені на виборах.
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23.04.2025 21:08
+4
А вогонь в Україні веде Келлог? Тоді в чому продуктивність?
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23.04.2025 21:00
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Правила форума Совет форумчан
Продуктивные? И какие ели продукты?
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23.04.2025 20:58 Ответить
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23.04.2025 21:09 Ответить
Дєрьмак доніс до США позицію....
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23.04.2025 21:22 Ответить
Прострочені
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23.04.2025 21:25 Ответить
А вогонь в Україні веде Келлог? Тоді в чому продуктивність?
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23.04.2025 21:00 Ответить
В генерації слів. ********* впевнені що охлосу можна втирати маячню п'ятий рік.
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23.04.2025 21:24 Ответить
США "прекратят огонь"?
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23.04.2025 21:00 Ответить
Как надоели эти офисные болтуны, продуктивными переговоры могут быть только тогда, когда их

буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из

подворотни.
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23.04.2025 21:02 Ответить
Побачимо чим закінчаться ваші продуктивні переговори на цій
зустрічі в Лондоні - капітуляцією Украіни чи продовження
боротьби з кацапами за нашу незалежність ?!
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23.04.2025 21:02 Ответить
Хорошо рассуждать сидя на диване ,а не в окопе.
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23.04.2025 21:06 Ответить
За Зе?
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23.04.2025 21:09 Ответить
іди москаль додому. тут тільки в землю. ти -шлак
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23.04.2025 21:10 Ответить
Ты идиот.
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24.04.2025 07:51 Ответить
Процвірінькав за методичкою подоляка?
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23.04.2025 21:14 Ответить
Вони сидять на стільцях в Лонданє.
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23.04.2025 21:43 Ответить
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23.04.2025 21:21 Ответить
Треба венса до ***** відправити.. потиснути руку і помолитися

Як зазначив американський віцепрезидент, він провів багато часу, розмірковуючи над тим, що зустріч з ним стала останньою для Папи.

"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/20/7209877/ потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, тому що я молився і молюся", - заявив Венс.
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23.04.2025 21:03 Ответить
Але все одно продуктивно-потужні
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23.04.2025 21:04 Ответить
Насторожує формула "досягнення справедливого і тривалого миру" . Який тривалий мир може бути з Пуйлом, це Україна вже проходила. Мир з Пуйлом буде тоді, коли цього покидька , одягнутого в дерев'яний мундир, опустять в яму на цвинтарі.
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23.04.2025 21:06 Ответить
Цей покидьок буде весь час говорити про продуктівні переговори народу, щоб були
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23.04.2025 21:07 Ответить
готові до зради.
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23.04.2025 21:09 Ответить
Ну і по магазинах з жінкою прошвирнувся...
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23.04.2025 21:08 Ответить
Знову Умеров, хто його вибирав щоб він предсталяв нарід України?- ніхто його не обиран так само як і Єрмака, татарова та інших менеджерів які не були представлені на виборах.
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23.04.2025 21:08 Ответить
Перемовини що з Келлогом,що з келихом однаково непродуктивні. Тільки погане похмілля та післясмак.
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23.04.2025 21:11 Ответить
"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною",
- розповів Умєров.
А кто из Украины на встрече был?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548441
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23.04.2025 21:12 Ответить
Були якісь два осли, одна нікчемна шкапа і два стареньких цапа..
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23.04.2025 21:28 Ответить
И хто может реально что-то гарантировать? Гарантия, что Вова Путин не нападет - только одна - наличие присутствия Путина в аду. А лучше и всей Рашки.
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23.04.2025 21:12 Ответить
у нас тепер міністр оборони, головний дипломат?
сибігі слова не давали?
чи, з якого переляку, умєров поперед сюзерена єрмачини скаче?
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23.04.2025 21:13 Ответить
Ну я ж кажу, що у Мага та в ОПЗЄ піарники з однієї бурси. 😁

Який би факап не відбувся - це потужно, незламно, продуктивно.
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23.04.2025 21:16 Ответить
Саме так - продуктивні в лапках!
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23.04.2025 21:17 Ответить
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23.04.2025 21:19 Ответить
Рустємчик би краще пояснив, чому його родина в США заякорилася. А дитина так взагалі громадянка за правом народження. Черговий сраний заробітчанин.
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23.04.2025 21:19 Ответить
Перепрошую, але що від Келлога залежить припинення вогню? А погоду на Великдень обговорили, а онуків Келлога?...щось все це на ІБД якесь схоже, а не якусь реальну працю
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23.04.2025 21:19 Ответить
Добалакалися балакати далі, а хлопці продовжать гинути в окопах...
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23.04.2025 21:22 Ответить
що там меле той дядько в робі "оверсайз"? хто його туди делегував?
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23.04.2025 21:30 Ответить
Міністр оборони має забезпечувати ЗСУ всім необхідним - чи боїться шо заарештують рахунки. Країна дебілів обрала клоунів і з задоволенням ходе у той цирк. Тіки гектари військових цвинтарів збільшуються, тому шо міністр постачає браковані міни, снаряди взагалі не виробляє. Пів України здадуть, сотні тисяч загиблих українців - за шо.
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23.04.2025 21:31 Ответить
Татарин Умєров готовий торгувати Кримом ?
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23.04.2025 21:32 Ответить
Завхоз зось вирішує поки суфлер збирається на відпочиноу в Африку ,клоунада продовжується
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23.04.2025 22:20 Ответить
слава боху призедент-калмык ермак контролирует узбека умерова
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23.04.2025 22:29 Ответить
 
 