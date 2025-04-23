Украина имела "продуктивные" переговоры с Келлогом в Лондоне, говорила о прекращении огня, - Умеров
Украинская делегация провела "продуктивные" переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры с представителями Европы и США.
Там состоялась встреча министров иностранных дел, а затем украинская сторона встретилась с американской.
"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", - рассказал Умеров.
Глава Минобороны сказал, что основной позицией для Украины в переговорах с партнерами являются: безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.
Умеров пообещал "впоследствии" сообщить детали встречи.
В свою очередь руководитель ОП Ермак добавил, что Украина донесла до США свою позицию и отметила, что "немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира".
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буду вести компетентные люди со стороны Украины и со стороны Европы, а вы обычные клерки из
подворотни.
зустрічі в Лондоні - капітуляцією Украіни чи продовження
боротьби з кацапами за нашу незалежність ?!
Як зазначив американський віцепрезидент, він провів багато часу, розмірковуючи над тим, що зустріч з ним стала останньою для Папи.
"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/20/7209877/ потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, тому що я молився і молюся", - заявив Венс.
- розповів Умєров.
А кто из Украины на встрече был?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548441
сибігі слова не давали?
чи, з якого переляку, умєров поперед сюзерена єрмачини скаче?
Який би факап не відбувся - це потужно, незламно, продуктивно.