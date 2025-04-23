Украина имела "продуктивные" переговоры с Келлогом в Лондоне, говорила о прекращении огня, - Умеров

Украинская делегация провела "продуктивные" переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры с представителями Европы и США.

Там состоялась встреча министров иностранных дел, а затем украинская сторона встретилась с американской.

"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", - рассказал Умеров.

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Глава Минобороны сказал, что основной позицией для Украины в переговорах с партнерами являются: безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.

Умеров пообещал "впоследствии" сообщить детали встречи.

В свою очередь руководитель ОП Ермак добавил, что Украина донесла до США свою позицию и отметила, что "немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира".

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