Британія залишається відданою досягненню справедливого миру в Україні, - речник Стармера

У Великій Британії заявили про "абсолютну відданість" досягненню "справедливого та тривалого миру в Україні".

Про це заявив речник прем’єр-міністра країни Кіра Стармера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Там прокоментували рішення держсекретаря США Марко Рубіо не їхати у Лондон.

Речник сказав, що сьогодні, 23 квітня, "відбудуться змістовні технічні зустрічі між представниками Європи, США та України щодо того, як зупинити бойові дії та покласти край незаконному вторгненню Путіна".

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За словами речника, глава МЗС Великої Британії Девід Леммі "мав учора продуктивну телефонну розмову з Рубіо, під час якої той підтвердив, що США з нетерпінням чекають на змістовні та позитивні технічні зустрічі в Лондоні сьогодні".

"Як вам відомо, ми залишаємося абсолютно відданими справі досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, і ці переговори є важливою частиною цього процесу", - підсумував він.

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Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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