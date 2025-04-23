РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры в Лондоне
1 225 8

Великобритания остается преданной достижению справедливого мира в Украине, - представитель Стармера

Переговоры в Лондоне. Что говорят у Стармера

В Великобритании заявили об "абсолютной приверженности" достижению "справедливого и прочного мира в Украине".

Об этом заявил представитель премьер-министра страны Кира Стармера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Там прокомментировали решение госсекретаря США Марко Рубио не ехать в Лондон.

Спикер сказал, что сегодня, 23 апреля, "состоятся содержательные технические встречи между представителями Европы, США и Украины относительно того, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия и Франция открыты к сценарию, по которому Украина согласится на потерю контроля над некоторыми территориями, - WSJ

По словам спикера, глава МИД Великобритании Дэвид Лемми "имел вчера продуктивный телефонный разговор с Рубио, во время которого тот подтвердил, что США с нетерпением ждут содержательные и позитивные технические встречи в Лондоне сегодня".

"Как вам известно, мы остаемся абсолютно преданными делу достижения справедливого и прочного мира в Украине, и эти переговоры являются важной частью этого процесса", - подытожил он.

Читайте также: Сибига и Умеров начали встречу с Лемми и Гилли в Лондоне. ФОТО

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Читайте: Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

Автор: 

Великобритания (4964) переговоры (4961)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про що це? Та ні про що. Як завжди.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:25 Ответить
Це за все добре і проти всього поганого.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:32 Ответить
👍
показать весь комментарий
23.04.2025 16:32 Ответить
Путін зумів лапшу квасну навішати трампістам на вуха.

Такі ультиматуми з Кримом видають смішні, ніби зараз облога Києва.

Британія би прикупити крилаті ракети на 270км у США, під наші Ф-16.

А тоді йти на переговори.

Якщо Захід захоче то поставитт Україну в альфу позицію легко зможе.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:45 Ответить
Ключове словосполучення "якщо захоче", але за останні 3 роки вже можна зрозуміти що цього не буде.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:47 Ответить
В кінці кінців, хоч одна заморська б-дь скаже, що в їх устах означає "справедливий мир"?
показать весь комментарий
23.04.2025 16:47 Ответить
Вони відігнали Віткоффа з Рубіо віддавати їм Крим сьогодні - ти ЗАБУЛО?
показать весь комментарий
23.04.2025 17:54 Ответить
Про що він сказав?
Ні про що.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:52 Ответить
 
 