Великобритания остается преданной достижению справедливого мира в Украине, - представитель Стармера
В Великобритании заявили об "абсолютной приверженности" достижению "справедливого и прочного мира в Украине".
Об этом заявил представитель премьер-министра страны Кира Стармера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Там прокомментировали решение госсекретаря США Марко Рубио не ехать в Лондон.
Спикер сказал, что сегодня, 23 апреля, "состоятся содержательные технические встречи между представителями Европы, США и Украины относительно того, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению Путина".
По словам спикера, глава МИД Великобритании Дэвид Лемми "имел вчера продуктивный телефонный разговор с Рубио, во время которого тот подтвердил, что США с нетерпением ждут содержательные и позитивные технические встречи в Лондоне сегодня".
"Как вам известно, мы остаемся абсолютно преданными делу достижения справедливого и прочного мира в Украине, и эти переговоры являются важной частью этого процесса", - подытожил он.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Такі ультиматуми з Кримом видають смішні, ніби зараз облога Києва.
Британія би прикупити крилаті ракети на 270км у США, під наші Ф-16.
А тоді йти на переговори.
Якщо Захід захоче то поставитт Україну в альфу позицію легко зможе.
Ні про що.