США хотят добиться мирного соглашения между Украиной и РФ до 100 дней президентства Трампа, - CNN
США стремятся заключить мирное соглашение между РФ и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа.
Об этом сказал CNN европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пока многое не зафиксировано, но точно есть ощущение, что США настаивают на заключении соглашения в течение 100 дней", - сказал собеседник CNN.
Что касается Крыма, то, как сказал европейский чиновник, "его трудно представить в любом соглашении иначе, кроме как в нынешнем статусе".
"Но это явно тяжело для Зеленского", - говорит он.
Сто дней второй администрации Трампа исполнится 1 мая.
Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".
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Ну а потім корисні копалини.
один в один с зеленым!
Прям по Жулю Верну - "вертел свет его за 80 дней"
Я впевнений - у США ще є багато невоєнних способів щоб змусити кацапню до миру , але нема волі .
За 100 днів у США від трампа, лише пусто-порожн маячня та теліпання обвислою єрундою перед камерами ЗМІ, ненесення шкоди економіки США, та країнам-партнерів США !?!?
Премі ШНОБЕЛЯ, йому гарантована! Вручатимуть її, мабуть, на пляжі у Газі!!??
человечества!
когда будут настоящие НОВОСТИ
а не вот это ............ от анонимных онанистов