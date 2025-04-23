США хотят добиться мирного соглашения между Украиной и РФ до 100 дней президентства Трампа, - CNN

США стремятся заключить мирное соглашение между РФ и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сказал CNN европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока многое не зафиксировано, но точно есть ощущение, что США настаивают на заключении соглашения в течение 100 дней", - сказал собеседник CNN.

Что касается Крыма, то, как сказал европейский чиновник, "его трудно представить в любом соглашении иначе, кроме как в нынешнем статусе".

"Но это явно тяжело для Зеленского", - говорит он.

Сто дней второй администрации Трампа исполнится 1 мая.

Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".

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