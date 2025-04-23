Зеленский движется в неправильном направлении на мирных переговорах, Трамп разочарован, - Белый дом (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Президент (США Дональд Трамп. - Ред.) разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказала Левитт журналистам в Белом доме.
Она добавила, что нужно, чтобы Россия и Украина были готовы к завершению войны.
"И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", - добавила Левитт.
Представитель Белого дома добавила, что США раздражены тем, что Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии.
Левитт также подчеркнула, что Трамп не просил Украину признавать Крым частью РФ.
"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году разрешил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны пойти немного недовольными", – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Левитт также упрекнула Зеленского в том, что он "старается вести эти мирные переговоры через прессу". По ее словам, это "неприемлемо для президента", а переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями.
"Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы покончить с этой войной. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", - отметила Левитт.
Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".
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- шеф, обережно, якийсь маніяк на вашій дорозі їде по зустрічний смузі!
- ОДИН!!!! ТУТ ЇХ СОТНІ!!!
не був разачарован
Один типу "шоу-мен", що заробляв, в основному відмиванням чужих грошей та контрабандою валюти.
Другий типу "девелопер", що заробляв займанням грошей, та киданням клієнтів.
а один раз сказати правду своєму фінансисту путлєру ,
щоби негайно вивів своїх скажених псів з України
і завтра наступить мир на землі !
Питання риторичне...
Відповідь моя - я вже відслужив
Але я своє чомусь ще не відслужив... Напевне тому, що війна для мене триває в житті, а не на інтернет форумі.
Але сили не рівні.
Очікування від США: "Ми допоможему захистити суверинитет Уркраїни!"
Реальність від США: "Хохли, здавайтесь!"
- тут пришел посетитель и трахает меня в зад!
шеф: я всегда ценю отзывы и инициативу наших клиентов!
Так а хто порушив мир і розпочав убивства? До того й звертатися треба.
коли я казав, що піндоси, завжди кинуть нас, в самий важкий момент, мене більше не звали на пиво. відразу після криму і особливо після афганістану.
прислухайтесь зараз. поляки ніфіга не брати і навіть не друзі. поляки підступні сусіди, як і всі інші.
фак трамп і все?
чи, їх все влаштовує?
А тепер більшість кудись "розсосалась", як і більшість з 73%.
Бо вони заважають ЗЄ стати переможцем Світу. 😁
Да і в принципі основним талантом цієї катекорії є перекладання відповідальності на кого завгодно.
Дура, хватит подчеркивать, карандаш сломаешь
Трампону таке, виходить подобається.
Це тепер такий "новий" світовий порядок.
А от чому справжня влада мовчить, це вже питання. Ось з чим працювати треба.
А вот наоборот, помочь дать ***** кацапам и таким образом поставить китай на место, это многого стоит.
Но к некоторым с возрастом приходит мудрость, а к рыжим ********* маразм и жажда бабла.
Бо нагадаю вам, що трамп сам не знає, що такав 3 секунди назад. Там маразм у термінальній стадії.
в зв'язку із чим дозволяю вам самозабанитися.
Вы останетесь одни, вместе с кровавым путлером и тогда мы посмотрим, что скажет о вас мир !
Японці просто підтерлись би Америкою і захопили всю Тихоокеанію.
СКОРЕЕ БЫ УЖЕ ОБОСРАЛСЯ РЫЖЫЙ ТАМПОН
Мда, з такими "посередниками" й ворогів не треба - і без них задушать нас у своїх миротворчих обіймах...
лицемірство, зрада і мародерство маговців не має меж..