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Новости Трамп о войне в Украине Трамп о Зеленском
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Зеленский движется в неправильном направлении на мирных переговорах, Трамп разочарован, - Белый дом (обновлено)

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп. - Ред.) разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказала Левитт журналистам в Белом доме.

Она добавила, что нужно, чтобы Россия и Украина были готовы к завершению войны.

"И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", - добавила Левитт.

Представитель Белого дома добавила, что США раздражены тем, что Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии.

Также читайте: Если переговоры с участием США провалятся, Украина может получить более жесткие условия мира от РФ, - Рубио

Левитт также подчеркнула, что Трамп не просил Украину признавать Крым частью РФ.

"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году разрешил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны пойти немного недовольными", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также упрекнула Зеленского в том, что он "старается вести эти мирные переговоры через прессу". По ее словам, это "неприемлемо для президента", а переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями.

"Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы покончить с этой войной. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", - отметила Левитт.

Читайте также: Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) США (26672) Трамп Дональд (5219) Ливитт Кэролайн (18)


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Топ комментарии
+70
Трамп сподівався що Україна капітулює, а він одержить Нобелівську премію.
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23.04.2025 22:02
+58
Це трамп рухаецця в неправільному напрямку.Вся Украіна розчарована.
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23.04.2025 22:04
+56
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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23.04.2025 22:03
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Трамп сподівався що Україна капітулює, а він одержить Нобелівську премію.
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23.04.2025 22:02 Ответить
Трамп рухається в неправильному напрямку.
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24.04.2025 00:34 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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23.04.2025 22:03 Ответить
ТРМП ПНХ!
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23.04.2025 22:04 Ответить
Пшол на фуй рыжый пес!
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23.04.2025 22:04 Ответить
Це трамп рухаецця в неправільному напрямку.Вся Украіна розчарована.
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23.04.2025 22:04 Ответить
Весь цивілізований світ розчарований, й Китай.
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23.04.2025 22:15 Ответить
Лакмусовий папірець;чи поіде кітай на 9 мая до путіна.Чекаемо.
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23.04.2025 22:22 Ответить
та звісно поїде. разом із пухляшем приїде. і таліби приїдуть. приїхав би ще хамас з хезболою, та їх вже начебто розбили сильно.
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23.04.2025 22:43 Ответить
Проте Асад з Я.Куновичем вже там. Заздалегідь прибули
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24.04.2025 08:13 Ответить
Нагадало анекдот про дзвінок секретарки:
- шеф, обережно, якийсь маніяк на вашій дорозі їде по зустрічний смузі!
- ОДИН!!!! ТУТ ЇХ СОТНІ!!!
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23.04.2025 22:05 Ответить
натомість )(уйлоТромбоз йде в потрібному напрямку разом з )(уйлом, руйнуючи Систему оборони вільного світу від глобального тоталітаризму.
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23.04.2025 22:05 Ответить
А трампоном весь світ розчарований.
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23.04.2025 22:05 Ответить
ну вот и все. Вопрос чей Крим, вскрил в Трампоне кацапа
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23.04.2025 22:06 Ответить
Шо трумп шо зе рухаються в напрямку дупи... Погано, що вони тягнуть туди весь світ.
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23.04.2025 22:06 Ответить
головне що про пуйла фюрера мосвовії ти не сказав куди вони рухаються)) Цікаво чому?
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23.04.2025 22:08 Ответить
***** вже давно там
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23.04.2025 22:15 Ответить
Таким альтернативним, як ти, можливо, не зрозуміло, - їх там ***** давно чекає...
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23.04.2025 22:37 Ответить
аби другам валодьяй
не був разачарован
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23.04.2025 22:06 Ответить
Таким продажним, заради грошей від воєнного злочинця прутіна, може бути, лише 6-разовий банкрот Трамп!! Як низько, він опустив АВТОРИТЕТ США, перед московським *******!
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23.04.2025 22:07 Ответить
Ні ну це просто пи#ець , якась лядь визначає в якому напрямку нам рухатися .
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23.04.2025 22:07 Ответить
Розчаруєшся тут, коли багато років зачарований хутіним...
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23.04.2025 22:07 Ответить
Та ви обидва потужні бізнесмени та геополітики всіх часів. 😁
Один типу "шоу-мен", що заробляв, в основному відмиванням чужих грошей та контрабандою валюти.
Другий типу "девелопер", що заробляв займанням грошей, та киданням клієнтів.
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23.04.2025 22:07 Ответить
Трампу не потрібно гавкати на нашу краіну ,
а один раз сказати правду своєму фінансисту путлєру ,
щоби негайно вивів своїх скажених псів з України
і завтра наступить мир на землі !
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23.04.2025 22:08 Ответить
значит хорошие сапоги, надо брать
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23.04.2025 22:09 Ответить
Пшёл тот Трамп вслед за рюским кораблём и в прямом и в переносном смысле..
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23.04.2025 22:10 Ответить
Божевільний дім ще комусь дає діагнози? Ню-ню.
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23.04.2025 22:10 Ответить
Якщо смердюче,ботоксне ху#ло подарує рудому,обіссяному собаці ще одну картину,вона вже точно буде лаяти про те,що величезна,ядерна Україна-напала на маленьку,мирну та беззахисну кацапію.
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23.04.2025 22:10 Ответить
Цікаво скільки 'воїнів' з цього форуму завтра підуть в ТЦК і мобілізуються?
Питання риторичне...
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23.04.2025 22:10 Ответить
А ви не хочете завтра навідатися до ТЦК ?
Відповідь моя - я вже відслужив
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23.04.2025 22:14 Ответить
Хочу, дуже хочу, привести свою справу з частини з наказом про звільнення...
Але я своє чомусь ще не відслужив... Напевне тому, що війна для мене триває в житті, а не на інтернет форумі.
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24.04.2025 08:09 Ответить
Цікаво скільки любителів чергового гімняного договірнячка підпишуть зобов'язання першими з'явитись в тцк якщо параша його порушить.
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24.04.2025 01:26 Ответить
Війна була, є і буде... Це не договірняк, це можливість всім бажаючим взяти речі і поїхати звідси. А тим хто залишиться бути готовими до останньої битви. Тільки своїми руками, а не чужими... І своїм життям і здоров'ям, а не чужим.
Але сили не рівні.
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24.04.2025 08:11 Ответить
найкраща відповідь - проігнорувати цю тупу дитячу заяву.
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23.04.2025 22:11 Ответить
Ненавиджу ЗЕбіла (Зеленського),але в даному випадку США звернула з тропи свободи,демократії і верховенства права.Порушуючи принцип справедливості Нобелівським лауреатом миру Трамп не стане.
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23.04.2025 22:12 Ответить
.
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23.04.2025 22:13 Ответить
А заяви москалів вони принципово не бачать? Чи вони їх підтримують ?
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23.04.2025 22:14 Ответить
Не тільки чудово бачать, а й підтримують. Бо трумп хоче діяти так само як його дружбан уптін.
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23.04.2025 22:18 Ответить
задієння будапештського меморандуму:
Очікування від США: "Ми допоможему захистити суверинитет Уркраїни!"
Реальність від США: "Хохли, здавайтесь!"
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23.04.2025 22:14 Ответить
казки з дурдому виходять регулярно
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23.04.2025 22:14 Ответить
А правильний напрямок на їхню думку це приймати усі хотілки пуйла?
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23.04.2025 22:16 Ответить
США Трампа більше не надійний союзник України. Чим скорійше Зеленський , чи хто там керує в Україні, зрозуміє це - тим краще для України.
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23.04.2025 22:17 Ответить
На результат Шашличний впливу не має, тому працює на рейтинг перед виборами.
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23.04.2025 22:18 Ответить
Ще ця проститутка ,щось там *********!!
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23.04.2025 22:18 Ответить
Да хоть разорвись , говорят в таких случаях. ВСЕ будет УКРАИНА!
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23.04.2025 22:19 Ответить
секретарша по интеркому звонит шефу:
- тут пришел посетитель и трахает меня в зад!
шеф: я всегда ценю отзывы и инициативу наших клиентов!
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23.04.2025 22:19 Ответить
судя по китайским митам, то как разочаровался, так и очаруется.....
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23.04.2025 22:22 Ответить
"Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися".

Так а хто порушив мир і розпочав убивства? До того й звертатися треба.
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23.04.2025 22:22 Ответить
Може, хоч тепер Зе зрозуміє, що із США не можна підписувати НІЯКІ угоди, тим паче про українські ресурси!
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23.04.2025 22:25 Ответить
Ой. щось цей трампочік заплутався зовсім. Якщо він каже. що вони не вимагають від Зеленського признати Крим російським. То що??!! Просять дозволу. що б що?. Дозволу . щоб сша визнали Крим російським??. Так визнавайте. ставайте в ряд з північною кореєю. з бульбостаном. іраном...і хто там ще?
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23.04.2025 22:25 Ответить
Ні Іран, ні КНДР з Білоруссю не визнавали Крим російським, тим паче цього не зробить США - досить вестись на страшилки лівацьких ЗМІ яким будь-яка зупинка війни в Україні поперек горла.
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23.04.2025 22:31 Ответить
при чому тут лівацькі змі? тож сьогодні Рудий особисто на своїй сторінці про це написав. про Крим, який вже давно за рашкою. тож його потрібно визнати за кацапами і забути про нього. тому не потрібно тут нести ахінею про лівацькі змі.
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23.04.2025 22:47 Ответить
Північна Корея, визнала
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23.04.2025 23:28 Ответить
Хто всрався? лівацькі змі.
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24.04.2025 01:29 Ответить
схоже, що у планах трампонів росія має бути задоволена цими "домовленостями", що конкретно втрачає згідно цього "миру" росія? росія тільки набуває, але нічого не втрачає
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23.04.2025 22:27 Ответить
коли я казав, що кацапи наші довічні вороги, в мене тикали пальцем та більше не запрошували товаришувати. років з двадцять тому.
коли я казав, що піндоси, завжди кинуть нас, в самий важкий момент, мене більше не звали на пиво. відразу після криму і особливо після афганістану.
прислухайтесь зараз. поляки ніфіга не брати і навіть не друзі. поляки підступні сусіди, як і всі інші.
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23.04.2025 22:30 Ответить
Твої "піндоси" нас, звичайно, станом на сьогодні і кинули; але американці - це не суціль "піндоси". Просто в США владу захопили піндоси, які дуже схожі на українських 73/43%зебілів, слуг уродів з головкою ЕрЗе.
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23.04.2025 22:34 Ответить
а, що там демократичні сметуни?
фак трамп і все?
чи, їх все влаштовує?
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23.04.2025 22:36 Ответить
хех, от якраз серед демів сметунів і нема... Ну, можеш їх називати "терпілами"...
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23.04.2025 22:41 Ответить
І ніхто не скаже правди, як полягає в тому, що ***** і його агент впливу "Краснов" хочуть капітуляції України, бо про про мирну угоду в їх ультиматумах і не йдеться.
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23.04.2025 22:31 Ответить
Путлерська ***** ******** господарю.
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23.04.2025 22:31 Ответить
Цей тромб засмердів увесь світ!
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23.04.2025 22:34 Ответить
США - держава трумпуатих лицемірів. Хто такий їхній Трумп який взявся повчати іноземні держави і цілі народи?
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23.04.2025 22:34 Ответить
Зате як тут раділи з перемоги Трампа. Розказували що нарешті ненависний Байден пішов і от тепер..... Безупинно торочили про сотню Джавелінів в часи першого президенства Донні. Кляли ліваків і пищали в радості від республіканців....
А тепер більшість кудись "розсосалась", як і більшість з 73%.
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23.04.2025 22:35 Ответить
не появляються, *****. Лише один Randall Flag час від часу відсвічує, але ніхто його (крім сене) не щеняє, ***** не посилає.
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23.04.2025 22:39 Ответить
вище, он ще один агітатор за трапа появився, Дефіцит Потужності
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24.04.2025 11:22 Ответить
Ну для 73% що тоді США були не айс, що зараз.
Бо вони заважають ЗЄ стати переможцем Світу. 😁

Да і в принципі основним талантом цієї катекорії є перекладання відповідальності на кого завгодно.
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24.04.2025 00:14 Ответить
Ну, чого... Он, учора, "фреш гуакамоле", з штанів вискакував", що він "виступав проти Трампа"...
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24.04.2025 04:08 Ответить
"Левитт также подчеркнула"

Дура, хватит подчеркивать, карандаш сломаешь
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23.04.2025 22:37 Ответить
то це ви рухаєтеся у неправильному напрямку. про Кримську декларацію, яку прийняв Держдеп при Трампі у 2018-му році вже забули? а в ній чітко прописано, що США ніколи не визнають анексію Криму за кацапами.
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23.04.2025 22:38 Ответить
Круть-верть. Погані новини, тільки хто і для кого їх інформує. Засмічують ефір.
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23.04.2025 22:38 Ответить
Ух, ця Україна! Поперек горла стоїть двом престарілим рагулям, все ніяк на капітуляцію не хоче піти. До Ху@ла немає претензій. А Маня Захарова може йти у відпустку з такою речницею Білого Дому.
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23.04.2025 22:39 Ответить
Ну за три дні Київ вже взяли,цеж американці були так впевненні,тепер розчаровуються,далі буде... І як Зе підпише таку угоду,ну мені це дуже цікаво,а що народ України йому на це відповість,Трамп мабуть про це не думав!! Оце все істинне обличчя Америки,шантаж,підкуп,зрада. Сумно...
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23.04.2025 22:41 Ответить
Зате ***** рухається у правильному напрямку - людей вбиває, окоповує території.
Трампону таке, виходить подобається.
Це тепер такий "новий" світовий порядок.
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23.04.2025 22:42 Ответить
Президенти лише представники справжньої влади. За "закритими дверима" хай веде переговори зі своїми порнозірками від Меланіїї.
А от чому справжня влада мовчить, це вже питання. Ось з чим працювати треба.
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23.04.2025 22:44 Ответить
Помочь ***** уничтожить Украину и миллионы людей не тянет на Нобелевскую премию.
А вот наоборот, помочь дать ***** кацапам и таким образом поставить китай на место, это многого стоит.
Но к некоторым с возрастом приходит мудрость, а к рыжим ********* маразм и жажда бабла.
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23.04.2025 22:47 Ответить
Це риторичне запитання ....))
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23.04.2025 23:03 Ответить
Це ви з коментарів такі висновки робите?
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23.04.2025 23:08 Ответить
Скоро дізнаєшся.
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23.04.2025 23:17 Ответить
А правильний напрямок це в сторону капітуляції? Так, мокрощелка тампонівська?
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23.04.2025 23:07 Ответить
Зеленскій як завжди нікуди не рухається. Життєве кредо - перечекати накрившись одіяльцем. Як сказав вже на посту презедента "Как нібуть пропєтляєм! Я в ето вєрю!". Але в цій ситуації для нас ліпше, щоб взагалі пропав з поля зору і нічого не говорив, а тим паче не підписував.
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23.04.2025 23:11 Ответить
Зараз, коли США та кацапія знаходяться в фінансовій кризі, Україна та світ мають об'єднатися та поховати їх назавжди. Поки вони будуть на землі, миру не буде.
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23.04.2025 23:21 Ответить
Треба бути на всю голову обдарованим, щоб зрозуміти, що трамп взагалі хотів сказати.
Бо нагадаю вам, що трамп сам не знає, що такав 3 секунди назад. Там маразм у термінальній стадії.
в зв'язку із чим дозволяю вам самозабанитися.
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24.04.2025 00:43 Ответить
Да насрать нам на ваше мнение, отморозки американские!

Вы останетесь одни, вместе с кровавым путлером и тогда мы посмотрим, что скажет о вас мир !
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23.04.2025 23:50 Ответить
Схоже Рузвельт винен у Пєрл-Ґарборі(((
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23.04.2025 23:51 Ответить
Якщо б Трамп тоді був президентом, тієї війни не було б. 😁

Японці просто підтерлись би Америкою і захопили всю Тихоокеанію.
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24.04.2025 00:11 Ответить
Его терпение заканчивается ...
СКОРЕЕ БЫ УЖЕ ОБОСРАЛСЯ РЫЖЫЙ ТАМПОН
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24.04.2025 00:30 Ответить
Якщо Україна рухається в неправильному напрямку, то кацапія, на думку орального кабінету та його оральниці, рухається у правильному.
Мда, з такими "посередниками" й ворогів не треба - і без них задушать нас у своїх миротворчих обіймах...
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24.04.2025 00:40 Ответить
Коли Керолайн Левітські бреше?Коли відкриває рот.😁
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24.04.2025 02:00 Ответить
А завдяки чому ситуація в Україні жахлива? Хто вчинив акт агресії? Хто і чим заплатить за зруйновані міста і села,сотні тисяч загиблих цивільних тільки у Маріуполі? Як буде покараний агресор? Які вимоги до нього ставить США? Ніяких? Тоді йдуть шляхом русского корабля,швидко перебираючи лапками.
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24.04.2025 06:22 Ответить
зате прийнятний для президента США "переговорний процес" і дерібан України, жертви кацапської агресії, відбуватися за закритими дверима з ******, світовим терористом і другом Трумпа..
лицемірство, зрада і мародерство маговців не має меж..
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24.04.2025 06:32 Ответить
Ішак переживає, в першу чергу, за свою дупу. Воно і так натворило "дєлов" не на один термін в буцигарні, а тут така можливість половити рибку в мутній воді. Ішаку така гра вигідна, бо дає можливість втримуватись у владі та на патріотичній риториці, як воно гадає, заробити кілька пунктів в рейтингу. Ішак та його банда - спостерігачі у всій цій історії з перемовинами, та як завжди, сподіваються на когось.
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24.04.2025 07:20 Ответить
Це ви сцкі рухаєтеся у не правильному напрямку. Весь світа, та самі штати розчаровані
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24.04.2025 08:11 Ответить
Рыжий шут окончательно принял сторону зла. Ему невтерпеж раздавать территории. Отлично, есть такая страна, которой он может распоряжаться. И пусть отдаст России Кемскую волость, то есть Аляску и Калифорнию вместе с фортом Росс. И мы скоро увидим, как он пересядет с мягкого президентского кресла на жестковатый электрический стул.
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24.04.2025 13:05 Ответить
 
 