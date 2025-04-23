Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі мирних переговорів.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Президент (США Дональд Трамп — ред.) розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися", — сказала Левітт журналістам у Білому домі.
Вона додала, що потрібно, аби Росія та Україна були готовими до завершення війни.
"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", — додала Левітт.
Речниця Білого дому додала, що США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.
Левітт також наголосила, що Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною РФ.
"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними", – зазначила речниця Білого дому.
Левітт також дорікнула Зеленському в тому, що він "намагається вести ці мирні переговори через пресу". За її словами, це, є "неприйнятним для президента", а переговорний процес має відбуватися за закритими дверима.
"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", – зазначила Левітт.
Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".
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- шеф, обережно, якийсь маніяк на вашій дорозі їде по зустрічний смузі!
- ОДИН!!!! ТУТ ЇХ СОТНІ!!!
не був разачарован
Один типу "шоу-мен", що заробляв, в основному відмиванням чужих грошей та контрабандою валюти.
Другий типу "девелопер", що заробляв займанням грошей, та киданням клієнтів.
а один раз сказати правду своєму фінансисту путлєру ,
щоби негайно вивів своїх скажених псів з України
і завтра наступить мир на землі !
Питання риторичне...
Відповідь моя - я вже відслужив
Але я своє чомусь ще не відслужив... Напевне тому, що війна для мене триває в житті, а не на інтернет форумі.
Але сили не рівні.
Очікування від США: "Ми допоможему захистити суверинитет Уркраїни!"
Реальність від США: "Хохли, здавайтесь!"
- тут пришел посетитель и трахает меня в зад!
шеф: я всегда ценю отзывы и инициативу наших клиентов!
Так а хто порушив мир і розпочав убивства? До того й звертатися треба.
коли я казав, що піндоси, завжди кинуть нас, в самий важкий момент, мене більше не звали на пиво. відразу після криму і особливо після афганістану.
прислухайтесь зараз. поляки ніфіга не брати і навіть не друзі. поляки підступні сусіди, як і всі інші.
фак трамп і все?
чи, їх все влаштовує?
А тепер більшість кудись "розсосалась", як і більшість з 73%.
Бо вони заважають ЗЄ стати переможцем Світу. 😁
Да і в принципі основним талантом цієї катекорії є перекладання відповідальності на кого завгодно.
Дура, хватит подчеркивать, карандаш сломаешь
Трампону таке, виходить подобається.
Це тепер такий "новий" світовий порядок.
А от чому справжня влада мовчить, це вже питання. Ось з чим працювати треба.
А вот наоборот, помочь дать ***** кацапам и таким образом поставить китай на место, это многого стоит.
Но к некоторым с возрастом приходит мудрость, а к рыжим ********* маразм и жажда бабла.
Бо нагадаю вам, що трамп сам не знає, що такав 3 секунди назад. Там маразм у термінальній стадії.
в зв'язку із чим дозволяю вам самозабанитися.
Вы останетесь одни, вместе с кровавым путлером и тогда мы посмотрим, что скажет о вас мир !
Японці просто підтерлись би Америкою і захопили всю Тихоокеанію.
СКОРЕЕ БЫ УЖЕ ОБОСРАЛСЯ РЫЖЫЙ ТАМПОН
Мда, з такими "посередниками" й ворогів не треба - і без них задушать нас у своїх миротворчих обіймах...
лицемірство, зрада і мародерство маговців не має меж..