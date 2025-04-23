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Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Зеленського
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Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі мирних переговорів. 

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп — ред.) розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися", — сказала Левітт журналістам у Білому домі.

Вона додала, що потрібно, аби Росія та Україна були готовими до завершення війни.

"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", — додала Левітт.

Речниця Білого дому додала, що США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

Також читайте: Трамп про Зеленського: "Коли починаєш війну, то маєш знати, що зможеш перемогти"

Левітт також наголосила, що Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною РФ.

"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними", – зазначила речниця Білого дому.

Левітт також дорікнула Зеленському в тому, що він "намагається вести ці мирні переговори через пресу". За її словами, це, є "неприйнятним для президента", а переговорний процес має відбуватися за закритими дверима.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", – зазначила Левітт.

Також читайте: Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) США (22861) Трамп Дональд (5652) Левітт Керолайн (18)


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Топ коментарі
+70
Трамп сподівався що Україна капітулює, а він одержить Нобелівську премію.
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23.04.2025 22:02
+58
Це трамп рухаецця в неправільному напрямку.Вся Украіна розчарована.
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23.04.2025 22:04
+57
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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23.04.2025 22:03
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Трамп сподівався що Україна капітулює, а він одержить Нобелівську премію.
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23.04.2025 22:02 Відповісти
Трамп рухається в неправильному напрямку.
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24.04.2025 00:34 Відповісти
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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23.04.2025 22:03 Відповісти
ТРМП ПНХ!
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23.04.2025 22:04 Відповісти
Пшол на фуй рыжый пес!
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23.04.2025 22:04 Відповісти
Це трамп рухаецця в неправільному напрямку.Вся Украіна розчарована.
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23.04.2025 22:04 Відповісти
Весь цивілізований світ розчарований, й Китай.
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23.04.2025 22:15 Відповісти
Лакмусовий папірець;чи поіде кітай на 9 мая до путіна.Чекаемо.
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23.04.2025 22:22 Відповісти
та звісно поїде. разом із пухляшем приїде. і таліби приїдуть. приїхав би ще хамас з хезболою, та їх вже начебто розбили сильно.
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23.04.2025 22:43 Відповісти
Проте Асад з Я.Куновичем вже там. Заздалегідь прибули
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24.04.2025 08:13 Відповісти
Нагадало анекдот про дзвінок секретарки:
- шеф, обережно, якийсь маніяк на вашій дорозі їде по зустрічний смузі!
- ОДИН!!!! ТУТ ЇХ СОТНІ!!!
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23.04.2025 22:05 Відповісти
натомість )(уйлоТромбоз йде в потрібному напрямку разом з )(уйлом, руйнуючи Систему оборони вільного світу від глобального тоталітаризму.
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23.04.2025 22:05 Відповісти
А трампоном весь світ розчарований.
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23.04.2025 22:05 Відповісти
ну вот и все. Вопрос чей Крим, вскрил в Трампоне кацапа
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23.04.2025 22:06 Відповісти
Шо трумп шо зе рухаються в напрямку дупи... Погано, що вони тягнуть туди весь світ.
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23.04.2025 22:06 Відповісти
головне що про пуйла фюрера мосвовії ти не сказав куди вони рухаються)) Цікаво чому?
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23.04.2025 22:08 Відповісти
***** вже давно там
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23.04.2025 22:15 Відповісти
Таким альтернативним, як ти, можливо, не зрозуміло, - їх там ***** давно чекає...
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23.04.2025 22:37 Відповісти
аби другам валодьяй
не був разачарован
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23.04.2025 22:06 Відповісти
Таким продажним, заради грошей від воєнного злочинця прутіна, може бути, лише 6-разовий банкрот Трамп!! Як низько, він опустив АВТОРИТЕТ США, перед московським *******!
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23.04.2025 22:07 Відповісти
Ні ну це просто пи#ець , якась лядь визначає в якому напрямку нам рухатися .
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23.04.2025 22:07 Відповісти
Розчаруєшся тут, коли багато років зачарований хутіним...
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23.04.2025 22:07 Відповісти
Та ви обидва потужні бізнесмени та геополітики всіх часів. 😁
Один типу "шоу-мен", що заробляв, в основному відмиванням чужих грошей та контрабандою валюти.
Другий типу "девелопер", що заробляв займанням грошей, та киданням клієнтів.
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23.04.2025 22:07 Відповісти
Трампу не потрібно гавкати на нашу краіну ,
а один раз сказати правду своєму фінансисту путлєру ,
щоби негайно вивів своїх скажених псів з України
і завтра наступить мир на землі !
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23.04.2025 22:08 Відповісти
значит хорошие сапоги, надо брать
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23.04.2025 22:09 Відповісти
Пшёл тот Трамп вслед за рюским кораблём и в прямом и в переносном смысле..
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23.04.2025 22:10 Відповісти
Божевільний дім ще комусь дає діагнози? Ню-ню.
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23.04.2025 22:10 Відповісти
Якщо смердюче,ботоксне ху#ло подарує рудому,обіссяному собаці ще одну картину,вона вже точно буде лаяти про те,що величезна,ядерна Україна-напала на маленьку,мирну та беззахисну кацапію.
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23.04.2025 22:10 Відповісти
Цікаво скільки 'воїнів' з цього форуму завтра підуть в ТЦК і мобілізуються?
Питання риторичне...
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23.04.2025 22:10 Відповісти
А ви не хочете завтра навідатися до ТЦК ?
Відповідь моя - я вже відслужив
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23.04.2025 22:14 Відповісти
Хочу, дуже хочу, привести свою справу з частини з наказом про звільнення...
Але я своє чомусь ще не відслужив... Напевне тому, що війна для мене триває в житті, а не на інтернет форумі.
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24.04.2025 08:09 Відповісти
Цікаво скільки любителів чергового гімняного договірнячка підпишуть зобов'язання першими з'явитись в тцк якщо параша його порушить.
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24.04.2025 01:26 Відповісти
Війна була, є і буде... Це не договірняк, це можливість всім бажаючим взяти речі і поїхати звідси. А тим хто залишиться бути готовими до останньої битви. Тільки своїми руками, а не чужими... І своїм життям і здоров'ям, а не чужим.
Але сили не рівні.
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24.04.2025 08:11 Відповісти
найкраща відповідь - проігнорувати цю тупу дитячу заяву.
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23.04.2025 22:11 Відповісти
Ненавиджу ЗЕбіла (Зеленського),але в даному випадку США звернула з тропи свободи,демократії і верховенства права.Порушуючи принцип справедливості Нобелівським лауреатом миру Трамп не стане.
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23.04.2025 22:12 Відповісти
.
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23.04.2025 22:13 Відповісти
А заяви москалів вони принципово не бачать? Чи вони їх підтримують ?
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23.04.2025 22:14 Відповісти
Не тільки чудово бачать, а й підтримують. Бо трумп хоче діяти так само як його дружбан уптін.
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23.04.2025 22:18 Відповісти
задієння будапештського меморандуму:
Очікування від США: "Ми допоможему захистити суверинитет Уркраїни!"
Реальність від США: "Хохли, здавайтесь!"
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23.04.2025 22:14 Відповісти
казки з дурдому виходять регулярно
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23.04.2025 22:14 Відповісти
А правильний напрямок на їхню думку це приймати усі хотілки пуйла?
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23.04.2025 22:16 Відповісти
США Трампа більше не надійний союзник України. Чим скорійше Зеленський , чи хто там керує в Україні, зрозуміє це - тим краще для України.
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23.04.2025 22:17 Відповісти
На результат Шашличний впливу не має, тому працює на рейтинг перед виборами.
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23.04.2025 22:18 Відповісти
Ще ця проститутка ,щось там *********!!
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23.04.2025 22:18 Відповісти
Да хоть разорвись , говорят в таких случаях. ВСЕ будет УКРАИНА!
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23.04.2025 22:19 Відповісти
секретарша по интеркому звонит шефу:
- тут пришел посетитель и трахает меня в зад!
шеф: я всегда ценю отзывы и инициативу наших клиентов!
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23.04.2025 22:19 Відповісти
судя по китайским митам, то как разочаровался, так и очаруется.....
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23.04.2025 22:22 Відповісти
"Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися".

Так а хто порушив мир і розпочав убивства? До того й звертатися треба.
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23.04.2025 22:22 Відповісти
Може, хоч тепер Зе зрозуміє, що із США не можна підписувати НІЯКІ угоди, тим паче про українські ресурси!
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23.04.2025 22:25 Відповісти
Ой. щось цей трампочік заплутався зовсім. Якщо він каже. що вони не вимагають від Зеленського признати Крим російським. То що??!! Просять дозволу. що б що?. Дозволу . щоб сша визнали Крим російським??. Так визнавайте. ставайте в ряд з північною кореєю. з бульбостаном. іраном...і хто там ще?
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23.04.2025 22:25 Відповісти
Ні Іран, ні КНДР з Білоруссю не визнавали Крим російським, тим паче цього не зробить США - досить вестись на страшилки лівацьких ЗМІ яким будь-яка зупинка війни в Україні поперек горла.
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23.04.2025 22:31 Відповісти
при чому тут лівацькі змі? тож сьогодні Рудий особисто на своїй сторінці про це написав. про Крим, який вже давно за рашкою. тож його потрібно визнати за кацапами і забути про нього. тому не потрібно тут нести ахінею про лівацькі змі.
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23.04.2025 22:47 Відповісти
Північна Корея, визнала
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23.04.2025 23:28 Відповісти
Хто всрався? лівацькі змі.
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24.04.2025 01:29 Відповісти
схоже, що у планах трампонів росія має бути задоволена цими "домовленостями", що конкретно втрачає згідно цього "миру" росія? росія тільки набуває, але нічого не втрачає
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23.04.2025 22:27 Відповісти
коли я казав, що кацапи наші довічні вороги, в мене тикали пальцем та більше не запрошували товаришувати. років з двадцять тому.
коли я казав, що піндоси, завжди кинуть нас, в самий важкий момент, мене більше не звали на пиво. відразу після криму і особливо після афганістану.
прислухайтесь зараз. поляки ніфіга не брати і навіть не друзі. поляки підступні сусіди, як і всі інші.
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23.04.2025 22:30 Відповісти
Твої "піндоси" нас, звичайно, станом на сьогодні і кинули; але американці - це не суціль "піндоси". Просто в США владу захопили піндоси, які дуже схожі на українських 73/43%зебілів, слуг уродів з головкою ЕрЗе.
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23.04.2025 22:34 Відповісти
а, що там демократичні сметуни?
фак трамп і все?
чи, їх все влаштовує?
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23.04.2025 22:36 Відповісти
хех, от якраз серед демів сметунів і нема... Ну, можеш їх називати "терпілами"...
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23.04.2025 22:41 Відповісти
І ніхто не скаже правди, як полягає в тому, що ***** і його агент впливу "Краснов" хочуть капітуляції України, бо про про мирну угоду в їх ультиматумах і не йдеться.
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23.04.2025 22:31 Відповісти
Путлерська ***** ******** господарю.
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23.04.2025 22:31 Відповісти
Цей тромб засмердів увесь світ!
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23.04.2025 22:34 Відповісти
США - держава трумпуатих лицемірів. Хто такий їхній Трумп який взявся повчати іноземні держави і цілі народи?
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23.04.2025 22:34 Відповісти
Зате як тут раділи з перемоги Трампа. Розказували що нарешті ненависний Байден пішов і от тепер..... Безупинно торочили про сотню Джавелінів в часи першого президенства Донні. Кляли ліваків і пищали в радості від республіканців....
А тепер більшість кудись "розсосалась", як і більшість з 73%.
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23.04.2025 22:35 Відповісти
не появляються, *****. Лише один Randall Flag час від часу відсвічує, але ніхто його (крім сене) не щеняє, ***** не посилає.
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23.04.2025 22:39 Відповісти
вище, он ще один агітатор за трапа появився, Дефіцит Потужності
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24.04.2025 11:22 Відповісти
Ну для 73% що тоді США були не айс, що зараз.
Бо вони заважають ЗЄ стати переможцем Світу. 😁

Да і в принципі основним талантом цієї катекорії є перекладання відповідальності на кого завгодно.
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24.04.2025 00:14 Відповісти
Ну, чого... Он, учора, "фреш гуакамоле", з штанів вискакував", що він "виступав проти Трампа"...
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24.04.2025 04:08 Відповісти
"Левитт также подчеркнула"

Дура, хватит подчеркивать, карандаш сломаешь
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23.04.2025 22:37 Відповісти
то це ви рухаєтеся у неправильному напрямку. про Кримську декларацію, яку прийняв Держдеп при Трампі у 2018-му році вже забули? а в ній чітко прописано, що США ніколи не визнають анексію Криму за кацапами.
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23.04.2025 22:38 Відповісти
Круть-верть. Погані новини, тільки хто і для кого їх інформує. Засмічують ефір.
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23.04.2025 22:38 Відповісти
Ух, ця Україна! Поперек горла стоїть двом престарілим рагулям, все ніяк на капітуляцію не хоче піти. До Ху@ла немає претензій. А Маня Захарова може йти у відпустку з такою речницею Білого Дому.
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23.04.2025 22:39 Відповісти
Ну за три дні Київ вже взяли,цеж американці були так впевненні,тепер розчаровуються,далі буде... І як Зе підпише таку угоду,ну мені це дуже цікаво,а що народ України йому на це відповість,Трамп мабуть про це не думав!! Оце все істинне обличчя Америки,шантаж,підкуп,зрада. Сумно...
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23.04.2025 22:41 Відповісти
Зате ***** рухається у правильному напрямку - людей вбиває, окоповує території.
Трампону таке, виходить подобається.
Це тепер такий "новий" світовий порядок.
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23.04.2025 22:42 Відповісти
Президенти лише представники справжньої влади. За "закритими дверима" хай веде переговори зі своїми порнозірками від Меланіїї.
А от чому справжня влада мовчить, це вже питання. Ось з чим працювати треба.
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Помочь ***** уничтожить Украину и миллионы людей не тянет на Нобелевскую премию.
А вот наоборот, помочь дать ***** кацапам и таким образом поставить китай на место, это многого стоит.
Но к некоторым с возрастом приходит мудрость, а к рыжим ********* маразм и жажда бабла.
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23.04.2025 22:47 Відповісти
Це риторичне запитання ....))
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23.04.2025 23:03 Відповісти
Це ви з коментарів такі висновки робите?
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Скоро дізнаєшся.
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23.04.2025 23:17 Відповісти
А правильний напрямок це в сторону капітуляції? Так, мокрощелка тампонівська?
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23.04.2025 23:07 Відповісти
Зеленскій як завжди нікуди не рухається. Життєве кредо - перечекати накрившись одіяльцем. Як сказав вже на посту презедента "Как нібуть пропєтляєм! Я в ето вєрю!". Але в цій ситуації для нас ліпше, щоб взагалі пропав з поля зору і нічого не говорив, а тим паче не підписував.
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23.04.2025 23:11 Відповісти
Зараз, коли США та кацапія знаходяться в фінансовій кризі, Україна та світ мають об'єднатися та поховати їх назавжди. Поки вони будуть на землі, миру не буде.
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23.04.2025 23:21 Відповісти
Треба бути на всю голову обдарованим, щоб зрозуміти, що трамп взагалі хотів сказати.
Бо нагадаю вам, що трамп сам не знає, що такав 3 секунди назад. Там маразм у термінальній стадії.
в зв'язку із чим дозволяю вам самозабанитися.
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24.04.2025 00:43 Відповісти
Да насрать нам на ваше мнение, отморозки американские!

Вы останетесь одни, вместе с кровавым путлером и тогда мы посмотрим, что скажет о вас мир !
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23.04.2025 23:50 Відповісти
Схоже Рузвельт винен у Пєрл-Ґарборі(((
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23.04.2025 23:51 Відповісти
Якщо б Трамп тоді був президентом, тієї війни не було б. 😁

Японці просто підтерлись би Америкою і захопили всю Тихоокеанію.
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24.04.2025 00:11 Відповісти
Его терпение заканчивается ...
СКОРЕЕ БЫ УЖЕ ОБОСРАЛСЯ РЫЖЫЙ ТАМПОН
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24.04.2025 00:30 Відповісти
Якщо Україна рухається в неправильному напрямку, то кацапія, на думку орального кабінету та його оральниці, рухається у правильному.
Мда, з такими "посередниками" й ворогів не треба - і без них задушать нас у своїх миротворчих обіймах...
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24.04.2025 00:40 Відповісти
Коли Керолайн Левітські бреше?Коли відкриває рот.😁
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24.04.2025 02:00 Відповісти
А завдяки чому ситуація в Україні жахлива? Хто вчинив акт агресії? Хто і чим заплатить за зруйновані міста і села,сотні тисяч загиблих цивільних тільки у Маріуполі? Як буде покараний агресор? Які вимоги до нього ставить США? Ніяких? Тоді йдуть шляхом русского корабля,швидко перебираючи лапками.
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24.04.2025 06:22 Відповісти
зате прийнятний для президента США "переговорний процес" і дерібан України, жертви кацапської агресії, відбуватися за закритими дверима з ******, світовим терористом і другом Трумпа..
лицемірство, зрада і мародерство маговців не має меж..
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24.04.2025 06:32 Відповісти
Ішак переживає, в першу чергу, за свою дупу. Воно і так натворило "дєлов" не на один термін в буцигарні, а тут така можливість половити рибку в мутній воді. Ішаку така гра вигідна, бо дає можливість втримуватись у владі та на патріотичній риториці, як воно гадає, заробити кілька пунктів в рейтингу. Ішак та його банда - спостерігачі у всій цій історії з перемовинами, та як завжди, сподіваються на когось.
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24.04.2025 07:20 Відповісти
Це ви сцкі рухаєтеся у не правильному напрямку. Весь світа, та самі штати розчаровані
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24.04.2025 08:11 Відповісти
Рыжий шут окончательно принял сторону зла. Ему невтерпеж раздавать территории. Отлично, есть такая страна, которой он может распоряжаться. И пусть отдаст России Кемскую волость, то есть Аляску и Калифорнию вместе с фортом Росс. И мы скоро увидим, как он пересядет с мягкого президентского кресла на жестковатый электрический стул.
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24.04.2025 13:05 Відповісти
 
 