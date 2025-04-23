Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі мирних переговорів.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп — ред.) розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися", — сказала Левітт журналістам у Білому домі.

Вона додала, що потрібно, аби Росія та Україна були готовими до завершення війни.

"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", — додала Левітт.

Речниця Білого дому додала, що США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

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Левітт також наголосила, що Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною РФ.

"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними", – зазначила речниця Білого дому.

Левітт також дорікнула Зеленському в тому, що він "намагається вести ці мирні переговори через пресу". За її словами, це, є "неприйнятним для президента", а переговорний процес має відбуватися за закритими дверима.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", – зазначила Левітт.

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Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".