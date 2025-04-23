УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир Мирні перемовини
14 965 175

Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найголовніше для Штатів зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України. Однак Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

Про це він сказав в інтерв'ю The Free Press, передає Цензор.НЕТ.

"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми маємо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. Росія не збирається захоплювати всю Україну, а Україна не зможе відтіснити росіян за позиції до 2014 року... Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може отримати в майбутньому більш жорсткі умови миру від РФ", - заявив Рубіо.

За його словами, Сполучені Штати почали набагато краще розуміти позицію РФ щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирна угода з Росією має передбачати територіальну цілісність України, - Єлисейський палац

"Ми краще розуміємо її зараз, тому що ми фактично поговорили з ними після трьох років мовчання – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами", - додав Рубіо. 

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", - сказав Рубіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США намагалися зрозуміти позиції України та РФ, бо прагнемо довгострокового врегулювання, - Венс

За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".

"Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", - резюмував американський посадовець.

Автор: 

перемовини (2899) США (22861) Рубіо Марко (170) війна в Україні (3935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+68
Які гарні в нас гаранти Будапештського меморандуму - один кров ллє, інший умиває руки...
показати весь коментар
23.04.2025 18:19
+39
Пряма погроза від Кремля через американськокубинського діяча - підлизувиача фашистских режимів
показати весь коментар
23.04.2025 18:24
+29
Ідіть наxep. Нахрапом на вийшло все порішати і обсрались
показати весь коментар
23.04.2025 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дебил трамповский, будешь пугать ежа своей голой задницей!

Вы позорники и негодяи, такого позора Америка ещё не знала, за всю свою историю!
показати весь коментар
23.04.2025 18:41 Відповісти
благодєтєль
показати весь коментар
23.04.2025 18:41 Відповісти
Який він покидьок, ще й буде шантажувати !
показати весь коментар
23.04.2025 18:43 Відповісти
Погодитись з чим? Ви реально думаєте, що наша країна добровільно залишить Запоріжжя і Херсон? ВІд Дніпра до Запоріжжя менше ніж 90 км. Наступним містом -руїною стане Дніпро??? Оно нам дійсно потрібно?
показати весь коментар
23.04.2025 18:51 Відповісти
Та ви і гітлера непогано розуміли до грудня 1941. Але ціну на нафту на всякий випадок упустили.
показати весь коментар
23.04.2025 18:49 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 18:52 Відповісти
Набивает себе цену.
показати весь коментар
23.04.2025 18:54 Відповісти
3,14дерація МОЖЕ ДИКТУВАТИ ЖОРСТОКІШІ УМОВИ МИРУ УКРАЇНІ.ТІЛЬКИ З ДОЗВОЛУ І ПІДТРИМКИ США.НИНІШНІ АМЕРИКАНСЬКІ УМОВИ МИРУ Є ВСЕ ТИМИЖ ЖОРСТОКИМИ УМОВАМИ МИРУ КУЙЛА.КОТРІ ВІН НАВЯЗУЄ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ .ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСЬКОГО НЕГІДНИКА "ТРАМБОНА" .
показати весь коментар
23.04.2025 18:55 Відповісти
Пора залишати тобі Америку, негоже жити в такій гнилій країні. Ти ж будеш послідовним і зробиш це, правда?
показати весь коментар
23.04.2025 22:12 Відповісти
якщо не хочеш, щоб Тобі вказували в якому напрямку іти, краще не розпитуйся в нікого і не давай своїх порад що людина думає робити, Тобі .як "патріоту" підходять рашистсько- американські "жорстокіші" умови, ось і втішайся
показати весь коментар
23.04.2025 22:33 Відповісти
Все правильно написав, але капслук зайвий.
показати весь коментар
23.04.2025 22:56 Відповісти
Рекет не пройде. А трампон з своїми міньйонами - будьте прокляті, на вас майбутні жертви українського народу
показати весь коментар
23.04.2025 19:00 Відповісти
"Росія не збирається захоплювати всю Україну"

Взагалі-то це й є довгострокова мета Московії - "не збирається" вона це робити прямо зараз, бо отримала по рогах від Сил Оборони України і лише з цієї причини.
показати весь коментар
23.04.2025 19:02 Відповісти
..український народ ти коли падла краще зрозумієш? Підар!!!
показати весь коментар
23.04.2025 19:07 Відповісти
Вкратце: отдать путину всё, что он хочет, а взамен получить честное пионерское, что он больше так не будет.
показати весь коментар
23.04.2025 19:10 Відповісти
та похер шо та роісся висуне. як висуне , так і засуне назад. а точніше, ЗСУ засунуть їм
показати весь коментар
23.04.2025 19:11 Відповісти
РУБліо є РУБліо
яуби було ДОЛАРово, то б не було РУБліо
показати весь коментар
23.04.2025 19:11 Відповісти
паляничники, кому не подобається найкращий варіант з усіх що залишилися, завтра піднімаєтеся з дивану і шуруєте в тцк
показати весь коментар
23.04.2025 19:12 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 19:17 Відповісти
А шоб ти робив без паляничників, які тебе комлять і захищають. Ти ніхто і звуть тебе ніяк і це говорять тобі не паляничники , а росіяни.
показати весь коментар
23.04.2025 19:46 Відповісти
Рубіо особисто потурбується про те, щоб допомогти кацапським терористам ускладнити життя Україні. Хрест на лобі дає.
показати весь коментар
23.04.2025 19:16 Відповісти
Це держсекретар США Рубіо чи тимчасово виконуючий обов'язки піськова Рубліо..
показати весь коментар
23.04.2025 19:18 Відповісти
Це не наша війна", - сказав Рубіо…
Вы твари гарантами были !!!
Теперь вы преступники !!! которые заставляют унитарную Украину к отказу от своих территорий.
Какие же они конченные лицемеры …
показати весь коментар
23.04.2025 19:20 Відповісти
Росія не збирається захоплювати всю Україну - а з чому малий дурень так вирішив? Йому бабка нашептала? Путін захопить рівно стількі, скількі йому дозволять в тому числі такі срані ковбої, як оте дурне Рубіо
показати весь коментар
23.04.2025 19:21 Відповісти
Під керівництвом трампа and company американський яструб перетворюється на кацапську двоголову курку із душею жадібного таргана.
показати весь коментар
23.04.2025 19:23 Відповісти
Упс
показати весь коментар
23.04.2025 19:25 Відповісти
США, в особі Рубіо, в черговий раз "пробили дно". Спочатку влізли зі своїми "переговорами". Тепер, коли обі*ралися, почали молоти повну нісенітницю
показати весь коментар
23.04.2025 19:27 Відповісти
Це жахлива війна яка має завершитись але на умовах росії і її союзника сша ... Це більш точний переклад висеру рубіо .
показати весь коментар
23.04.2025 19:30 Відповісти
"це не наша війна?" Тепер вже не ваша.
Україна воює за цінності, які ви називали своїми
та від яких просто відмовилися,
аби не те щоб не втручуватися, а навіть не допомагати
показати весь коментар
23.04.2025 19:30 Відповісти
В коментах самі генії геополітики
показати весь коментар
23.04.2025 19:40 Відповісти
Ні, чому ж,вистачає і таких дебілів як ти,он навіть лайків кілька поставили.
показати весь коментар
23.04.2025 22:06 Відповісти
Так американці пошлють нас нахрін і ,скажуть " хочете кавувялі так воюйте ,але вже без нашої допомоги " ,а потім слідом за американцями теж саме скаже і більшість європейських країн . І залишиться Україна сама ,і чи довго вона протримається ?
показати весь коментар
23.04.2025 19:40 Відповісти
Україна вже виграла цю війну і ніхто їй нічого не буде нав'язувати, усі українські території будуть визволені а кацапи знищені і відкинуті до кацапстану!
показати весь коментар
23.04.2025 19:51 Відповісти
А ти вже повернувся з Польщі і мобілізувався ,щоб "знищувати кацапів і відкидати їх до кацапстану " бо такі як ти ура-патріоти розумні і круті тільки в коментаряї .а як справа дійде до мобілізції ,то чомусь ніхто з вас не хоче мобілізуватись .
показати весь коментар
23.04.2025 20:15 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показати весь коментар
23.04.2025 20:31 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти ***** зі своїм" побєдобєсієм" , "нам всі винні " "кляті американські імперіалісти які хочуть забрати наші корисні копалини " "кордонами дев"яностопершогороку " кавоювялті" та іншою гівномарафонівською маячнею.
показати весь коментар
23.04.2025 21:26 Відповісти
Я думав воно розумніше принаймі від трампа...Помилився.
показати весь коментар
23.04.2025 19:52 Відповісти
трампісти , такі самі , раби свого предводітеля, як і всі , хто 7-рік в Україні , підтанцьовують " яжнелоху" Цє принцип МАФІі
показати весь коментар
24.04.2025 07:48 Відповісти
... росія не збирається захоплювати всю Україну (с) Рубіо. Це особисто ***** тобі сказав, містере Рубіо? Бо московський царь казав що не збирається нападати на братську країну вже безліч раз. Ще до Тузли і Криму. І після Криму знову повторював що не збирається ні в якому разі. Але ж зробив це. То чому зараз ми маємо йому вірити?
показати весь коментар
23.04.2025 19:56 Відповісти
Это говорит представитель слуг путина
показати весь коментар
23.04.2025 19:57 Відповісти
Оказывается маленькая кубинская девочка мастер по пугалкам, умеет навести ужас на оппонента.
показати весь коментар
23.04.2025 20:01 Відповісти
А навіщо тоді їм давати українські активи, якщо США не будуть надавати Україні допомогу в рахунок 1,4 тис. знищиних Україною, ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами націлених на них бувшим СРСР, а ще потрібно подати на них позов за це, але хто це буде робити від імені України? Татаров?, який де факто керує країною.
показати весь коментар
23.04.2025 20:02 Відповісти
А хіба москалі хочуть цю війну невійськово завершити?))та вони лиш цим і тиснуть.
показати весь коментар
23.04.2025 20:19 Відповісти
на куй пішов,прокацапське куйло.
показати весь коментар
23.04.2025 20:30 Відповісти
Щось вони підозріло поспішають..
показати весь коментар
23.04.2025 20:40 Відповісти
Мета росії - саме захоплення та знищення України, та знищення й геноцид українців як нації. Тим більше, що росія вкрала ім'я України, її історію і не заспокоїться доти, доки не знищить навіть саму пам'ять про Україну.

І це не залежить від того, хто сидить в Кремлі - бо росія живе саме за рахунок загарбання і перетравлення захоплених нею народів. Вона в принципі не може без цього функціонувати, жити - вона саме так і саме для цього створювалася. Вона не є самодостатньою.
росія - агресивна інфекція, паразит, екзестенційна мета якої - тотальне панування із винищенням всіх інших, "не таких", "не згодних" і т.ін.
Екзенстенційна мета росії - це імперскість, помножена на рабство та ультрашовінізм.

І замість того, аби цю агресивну інфекцію додушити, ослаблену і війні з Україною, нам пропонують її підгодувати - Україною ж, та кажуть, що ця інфекція - росія - на нас, потім, знову "не нападе". Це просто огидна цинічна брехня.
Навіть після розвалу срср, в голодні 90-ті роки - росія все одно лізла до всіх своїх сусідів. Лізла в Молдову, Грузію, Азербайджан, Таджикистан, чинила геноцид в Чечні, активно намагалася дестабілізувати та відокремити Крим від України в 1992-1994 рр.

Потім, в нульові роки, так само, лізла в Грузію, в Україну (конфлікт біля о. Тузла, інспіровані росією та проросійськими колаборантами з'їзди в Сєвєродонецьку, "газові війни" т.д.).

росія, навіть, будучи ослабленою - весь час проводила агресивну політику стосовно своїх сусідів. Так само, як і до того, проводила таку ж саму політику, будучі у форматі срср. А до того, так само - в форматі російської імперії, чи московського князівства.

росія, насправді, ніколи в цьому не зупинялася. І не зупиниться - якщо її, тільки , не змусять силою.
Її наступна мета (після України) і вони це озвучували прямо, багато разів - від Лісабону до Владівостока (Константинополь/Стамбул - туди ж).

Тому, те, що зараз пропонують Україні з адміністрації Трампа - це не про мир. Це, в подальшому - про тотальний геноцид українців, організацію великої бійні в центрі Європи та розпалювання Третьої світової війни.
показати весь коментар
23.04.2025 21:04 Відповісти
Ледве прочитав твій опус,хоча і сам добре це знаю ,так і зробив висновок - що будемо воювати до останнього українця , бо комусь захотілось кавивялті і нато ?
показати весь коментар
23.04.2025 21:30 Відповісти
Ми ці умови мали з 22 року, ідійот!!!
показати весь коментар
23.04.2025 21:07 Відповісти
Ми? Ти то яке відношення до нас маєш?
показати весь коментар
23.04.2025 22:15 Відповісти
Та я ж не проти повернутись - просто хочу дочекатися, поки патріотизм твого рівня перестане смердіти токсичністю.
показати весь коментар
23.04.2025 22:28 Відповісти
Ой не ганьбися ще більше. Немає що відповісти, то просто не пиши нічого.
показати весь коментар
23.04.2025 23:32 Відповісти
Все, здала Україну за паелью і сонце. Я - головна зрада року, вітаю мене!»
показати весь коментар
24.04.2025 00:05 Відповісти
Нє бері на понт, мусар
показати весь коментар
23.04.2025 22:07 Відповісти
Якщо переговори за участю США проваляться, на США почнуть класти всі.
показати весь коментар
23.04.2025 22:16 Відповісти
Шакали кусают за ноги. Все будет УКРАИНА!
показати весь коментар
23.04.2025 22:16 Відповісти
Тампло ***** путлера, рубіо ганчірка трампла💩
показати весь коментар
23.04.2025 22:23 Відповісти
Янки обосрались. Надо влупить по рашке из ЯО.
показати весь коментар
23.04.2025 22:50 Відповісти
"Це не наша війна", - сказав піндос, перед тим роззброївши Україну.
Горіть у пеклі, с*ки
показати весь коментар
23.04.2025 23:30 Відповісти
Шантаж від світового фашизму
показати весь коментар
24.04.2025 00:20 Відповісти
Картинка В.Цеслера
https://pbs.twimg.com/media/GpNPPcQXkAAZ7Zr?format=jpg&name=small
показати весь коментар
24.04.2025 01:32 Відповісти
Рыжая тварь писдела про то, что сможет "астанавить войну за 24 часа", а теперь угрожает понять фашистскую роZZию, если Украина не капитулирует. Вот это и был план Трампа, о котором он не говорил полностью, пока участвовал в предвыборной гонке.
Если бы Трамп был президентом в 1943м, он бы стал договариваться с Гитлером.
показати весь коментар
24.04.2025 01:47 Відповісти
рудий пацюк трумп мріє зняти санкції з пуйла, як тільки Україна погодиться на "план" цього Покидька. Трумп може зняти санкції з паРаші в будь який момент.
Хто там ще користується Айфонами та складає в панчоху доляри? Якщо всім перейти на Самсунг чи будь що інше не американське, відмовитись від долярів тобто перейти на євро. І настане ******* америкосам
показати весь коментар
24.04.2025 02:42 Відповісти
Пішов курці в ***.
Не дождешся капітуляції.
Підари. Рашкі допомагаєте.
Зникніть обоє.
показати весь коментар
24.04.2025 04:05 Відповісти
Це звичайний шантаж від рубіо, тобто трампа
показати весь коментар
24.04.2025 05:38 Відповісти
Та пропади ти пропадом,мерзотник.
показати весь коментар
24.04.2025 06:30 Відповісти
Любая сдача территорий, но без вступления в НАТО - это просто сдача территорий. В этом просто нет смысла.
показати весь коментар
24.04.2025 06:39 Відповісти
Якщо сша на 11 рік війни ще НЕ зрозуміли позицію ка**пії, то навіщо вони?????????!
показати весь коментар
24.04.2025 07:00 Відповісти
Поргози від Будапешкого гаранта, може обстрілювати почнете?
показати весь коментар
24.04.2025 07:34 Відповісти
А Чим ВОЮВАТИ будете?Тi, хто кричить за вiйну,ВОЮВАТИ не буде, Уря патрiоти вже давно за кордоном,поразка наша вже очевидна для усiх,тому мовчать i cлухайте розумних людей
показати весь коментар
24.04.2025 10:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 