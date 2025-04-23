Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найголовніше для Штатів зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України. Однак Вашингтон може вийти з переговорного процесу.
Про це він сказав в інтерв'ю The Free Press, передає Цензор.НЕТ.
"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми маємо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. Росія не збирається захоплювати всю Україну, а Україна не зможе відтіснити росіян за позиції до 2014 року... Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може отримати в майбутньому більш жорсткі умови миру від РФ", - заявив Рубіо.
За його словами, Сполучені Штати почали набагато краще розуміти позицію РФ щодо України.
"Ми краще розуміємо її зараз, тому що ми фактично поговорили з ними після трьох років мовчання – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами", - додав Рубіо.
На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".
"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", - сказав Рубіо.
За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".
"Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", - резюмував американський посадовець.
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Вы позорники и негодяи, такого позора Америка ещё не знала, за всю свою историю!
Взагалі-то це й є довгострокова мета Московії - "не збирається" вона це робити прямо зараз, бо отримала по рогах від Сил Оборони України і лише з цієї причини.
яуби було ДОЛАРово, то б не було РУБліо
Вы твари гарантами были !!!
Теперь вы преступники !!! которые заставляют унитарную Украину к отказу от своих территорий.
Какие же они конченные лицемеры …
Україна воює за цінності, які ви називали своїми
та від яких просто відмовилися,
аби не те щоб не втручуватися, а навіть не допомагати
І це не залежить від того, хто сидить в Кремлі - бо росія живе саме за рахунок загарбання і перетравлення захоплених нею народів. Вона в принципі не може без цього функціонувати, жити - вона саме так і саме для цього створювалася. Вона не є самодостатньою.
росія - агресивна інфекція, паразит, екзестенційна мета якої - тотальне панування із винищенням всіх інших, "не таких", "не згодних" і т.ін.
Екзенстенційна мета росії - це імперскість, помножена на рабство та ультрашовінізм.
І замість того, аби цю агресивну інфекцію додушити, ослаблену і війні з Україною, нам пропонують її підгодувати - Україною ж, та кажуть, що ця інфекція - росія - на нас, потім, знову "не нападе". Це просто огидна цинічна брехня.
Навіть після розвалу срср, в голодні 90-ті роки - росія все одно лізла до всіх своїх сусідів. Лізла в Молдову, Грузію, Азербайджан, Таджикистан, чинила геноцид в Чечні, активно намагалася дестабілізувати та відокремити Крим від України в 1992-1994 рр.
Потім, в нульові роки, так само, лізла в Грузію, в Україну (конфлікт біля о. Тузла, інспіровані росією та проросійськими колаборантами з'їзди в Сєвєродонецьку, "газові війни" т.д.).
росія, навіть, будучи ослабленою - весь час проводила агресивну політику стосовно своїх сусідів. Так само, як і до того, проводила таку ж саму політику, будучі у форматі срср. А до того, так само - в форматі російської імперії, чи московського князівства.
росія, насправді, ніколи в цьому не зупинялася. І не зупиниться - якщо її, тільки , не змусять силою.
Її наступна мета (після України) і вони це озвучували прямо, багато разів - від Лісабону до Владівостока (Константинополь/Стамбул - туди ж).
Тому, те, що зараз пропонують Україні з адміністрації Трампа - це не про мир. Це, в подальшому - про тотальний геноцид українців, організацію великої бійні в центрі Європи та розпалювання Третьої світової війни.
Горіть у пеклі, с*ки
https://pbs.twimg.com/media/GpNPPcQXkAAZ7Zr?format=jpg&name=small
Если бы Трамп был президентом в 1943м, он бы стал договариваться с Гитлером.
Хто там ще користується Айфонами та складає в панчоху доляри? Якщо всім перейти на Самсунг чи будь що інше не американське, відмовитись від долярів тобто перейти на євро. І настане ******* америкосам
Не дождешся капітуляції.
Підари. Рашкі допомагаєте.
Зникніть обоє.