Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найголовніше для Штатів зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України. Однак Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

Про це він сказав в інтерв'ю The Free Press, передає Цензор.НЕТ.

"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми маємо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. Росія не збирається захоплювати всю Україну, а Україна не зможе відтіснити росіян за позиції до 2014 року... Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може отримати в майбутньому більш жорсткі умови миру від РФ", - заявив Рубіо.

За його словами, Сполучені Штати почали набагато краще розуміти позицію РФ щодо України.

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"Ми краще розуміємо її зараз, тому що ми фактично поговорили з ними після трьох років мовчання – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами", - додав Рубіо.

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", - сказав Рубіо.

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За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".

"Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", - резюмував американський посадовець.