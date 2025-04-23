Мирна угода з Росією має передбачати територіальну цілісність України, - Єлисейський палац

Будь-яка мирна угода для припинення війни Росії проти України повинна враховувати територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже строгими вимогами для європейців", - заявили в офісі президента Еммануеля Макрона, коментуючи позицію Європейського Союзу, головування в якому нині здійснює Франція.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

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