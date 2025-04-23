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Новини Мирні перемовини Підтримка України Францією
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Мирна угода з Росією має передбачати територіальну цілісність України, - Єлисейський палац

франція

Будь-яка мирна угода для припинення війни Росії проти України повинна враховувати територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже строгими вимогами для європейців", - заявили в офісі президента Еммануеля Макрона, коментуючи позицію Європейського Союзу, головування в якому нині здійснює Франція.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

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Автор: 

Україна (5895) Франція (3067)


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Топ коментарі
+8
Не буде ніякої мирної угоди ... максимум "де факто" - припинення вогню .
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23.04.2025 16:16
+7
Угода з рашотерористами ніколи не буде мирною
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23.04.2025 16:21
+5
Це все добре, тільки що може зробити Європа для забезпечення цієї територіальної цілісності, окрім як збирати саміти стурбованих і говорити красиві гасла? Можна бути за все хороше, за мир у всьому світі, за територіальну цілісність і т.д. але реалії зовсім інші а інструментів щоб це змінити в Європи немає. Так що це все не більш ніж порожні балачки
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23.04.2025 16:41
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Не буде ніякої мирної угоди ... максимум "де факто" - припинення вогню .
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23.04.2025 16:16 Відповісти
до мирної угоди ще як до неба рачки...
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23.04.2025 16:18 Відповісти
Угода з рашотерористами ніколи не буде мирною
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23.04.2025 16:21 Відповісти
Тому лише з Європою мати справи!!
Додіка з Білого Бедламу ігнорити!!
Хто вірить в повагу то територіальнрї цілісності від Трумпа???? Агов!! Вам у очі насцялиии!!!
Трумпєль з перших днів виставив територіальні претензії чотирьом країнам!! Дві з них це союзники (!!!) по Нато. Все, приїхали,
Американські гендлярі ( шахраї) зруйнували міжнародне право
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23.04.2025 16:22 Відповісти
Американські гендлярі ( шахраї) зруйнували міжнародне право...
А воно є?
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23.04.2025 16:38 Відповісти
Було!!
Донедавна ще...
Як Україна не розброювалася, не розкрадалася, не дуркувала руками "влади" - їй дали чимало шансів, через підтримку, через транші, через джавеліни - танки - снаряди - петріоти...
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23.04.2025 16:48 Відповісти
Які танки з джавелінами? Це сталось тільки після 22 року.
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23.04.2025 16:52 Відповісти
Це не є правдою! (існування міжнародного права)
у багатьох країнах юріспруденція базується або
- на різновидностях римського права (писані закони, кодекс наполеона, інш. - європа)
- на прецедентному праві (британія, сша)
НІДЕ НЕ ІСНУЄ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВИГЛЯДІ АБО ПИСАНИХ ЗАКОНІВ АБО ПРЕЦЕДЕНТІВ І МІЖНАРОДНОГО СУДА!
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23.04.2025 17:07 Відповісти
якби в 2019 не обрали квартального гендляра, який зруйнував все чого досягли попередники на міжнародному рівні, в оборонці, у ставленні до ***** та країни-окупанта, то ніякої широкомасштабної війни не було б. І тоді нам було б майже до лампади хто в Америці президент Байден чи Трамп. Всі досягнення 2014-2019 активно нищилися під гаслом "аби не як у порошенка" ще б трохи і видали б указ ходити на головах, бо Порошенко ходить навпаки... От і отримали абсолютного ватноголового нікчему наркомана з абсолютною владою в його шаловлівих ручонках. І тепер Україна в глухому куті, в патовій ситуації, коли ворог і зовні і в середині, а той що в середині ще й має абсолютну владу та робить все, щоб Україна не перемогла. Цей ворог не може у відкриту капітулювати, бо розуміє наслідки для себе особисто, тож вони роблять по хитродупому - створюють умови та ситуації максимально програшні для України, причому роблять це на всіх напрямках - від саботажу оборонного виробництва, до виготовлення бракованих мін, від мародерства на харчах для армії до закупівлі російських реакторів, а по дорозі сруться та бикують проти всіх хто ще не відвернувся від нас на міжнародному рівні. Якщо хтось вважає, що на чолі з цими покидьками можна заключити гідний мир чи тим більше перемогти, то він мяко кажучи наївна людина.
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23.04.2025 17:00 Відповісти
згоден: іудей вальцман - катастрофа
іудей зеленський - катастрофа
незрозуміло, чому у 2019 повинні обирати між двома гівнами
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23.04.2025 17:13 Відповісти
А де почитати, що Порошенко іудей?
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23.04.2025 17:19 Відповісти
його діяльність не на користь України
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23.04.2025 17:26 Відповісти
у вас передоз від кремлівсько-зеленої пропаганди про лже-вальцмана, якою лякали мудрий нарід, який обрав 1000% зеленського. ви ще про "вбив та з"їв брата" забули написати... рівень аналітики - агонь! дайте вгадаю - в 2010 ваш кумір яник, в 2019 зеля. Який витончений смак...
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23.04.2025 17:20 Відповісти
Це все добре, тільки що може зробити Європа для забезпечення цієї територіальної цілісності, окрім як збирати саміти стурбованих і говорити красиві гасла? Можна бути за все хороше, за мир у всьому світі, за територіальну цілісність і т.д. але реалії зовсім інші а інструментів щоб це змінити в Європи немає. Так що це все не більш ніж порожні балачки
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23.04.2025 16:41 Відповісти
Европа дала більше дронів і мін/снарядів ніж "мільярд від Потужника" . І замість мангалів і асфальтоукладників - .......
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23.04.2025 16:50 Відповісти
Та ти шо...
І як же цій цілісності ви посприяєте?
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23.04.2025 16:41 Відповісти
а кому французи це заявили? Просто є конкретні люди, до кого треба звертатись

наприклад, трамп:

- не знає, хто є жертва, а хто агресор в російсько-Українській війні

- він не знає, хто на кого напав. Він не знає, чиї ракети і дрони падають на українців

- він не в курсі про міжнародне право, про міжнародно визнані кордони

- він не в курсі, що політика і бізнес - це різні речі
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23.04.2025 16:45 Відповісти
Він взагалі не в курсі, хто він.
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23.04.2025 16:53 Відповісти
Сама «мирна угода» - це помилка, навіть суть невірна. Наче ми посрались і через пихатість без посередників не можемо перестати воювати. Є агресор, і ж жертва нападу. Хйло розпочинає війни, а потім забовтує їх до якогось «перемирʼя» через корупцію і корисних ідіотів. Так було в 2008 в Грузії - ОБСЄ, Тальявелліні, звіт, «нічєво непонятна», «обє сторони віновати», а потім «не стріляють - той добре». А хйлу то все сходить з рук. До чого веде таке потурання видно сьогодні. Тому я вітаю, що Франція підтримує територіальну цілісність. І не треба казати «мирна угода». Треба всім цивілізованим світом «скинутись» і наказати агресора.
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23.04.2025 17:45 Відповісти
Давайте зброю та гроші, і буде справедливий мир
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23.04.2025 17:49 Відповісти
Интересно, а как с Кипром нужно поступить?
С Финлядией-Карелией?
Северной и Южной Кореей? Тайванем? Сахалином, Курилами...
Да, можно продолжать до бесконечности!
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23.04.2025 18:00 Відповісти
 
 