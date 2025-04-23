Мирна угода з Росією має передбачати територіальну цілісність України, - Єлисейський палац
Будь-яка мирна угода для припинення війни Росії проти України повинна враховувати територіальну цілісність України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже строгими вимогами для європейців", - заявили в офісі президента Еммануеля Макрона, коментуючи позицію Європейського Союзу, головування в якому нині здійснює Франція.
Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.
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Додіка з Білого Бедламу ігнорити!!
Хто вірить в повагу то територіальнрї цілісності від Трумпа???? Агов!! Вам у очі насцялиии!!!
Трумпєль з перших днів виставив територіальні претензії чотирьом країнам!! Дві з них це союзники (!!!) по Нато. Все, приїхали,
Американські гендлярі ( шахраї) зруйнували міжнародне право
А воно є?
Донедавна ще...
Як Україна не розброювалася, не розкрадалася, не дуркувала руками "влади" - їй дали чимало шансів, через підтримку, через транші, через джавеліни - танки - снаряди - петріоти...
у багатьох країнах юріспруденція базується або
- на різновидностях римського права (писані закони, кодекс наполеона, інш. - європа)
- на прецедентному праві (британія, сша)
НІДЕ НЕ ІСНУЄ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВИГЛЯДІ АБО ПИСАНИХ ЗАКОНІВ АБО ПРЕЦЕДЕНТІВ І МІЖНАРОДНОГО СУДА!
іудей зеленський - катастрофа
незрозуміло, чому у 2019 повинні обирати між двома гівнами
І як же цій цілісності ви посприяєте?
наприклад, трамп:
- не знає, хто є жертва, а хто агресор в російсько-Українській війні
- він не знає, хто на кого напав. Він не знає, чиї ракети і дрони падають на українців
- він не в курсі про міжнародне право, про міжнародно визнані кордони
- він не в курсі, що політика і бізнес - це різні речі
С Финлядией-Карелией?
Северной и Южной Кореей? Тайванем? Сахалином, Курилами...
Да, можно продолжать до бесконечности!