Мирное соглашение с Россией должно предусматривать территориальную целостность Украины, - Елисейский дворец

Любое мирное соглашение для прекращения войны России против Украины должно учитывать территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень строгими требованиями для европейцев", - заявили в офисе президента Эммануэля Макрона, комментируя позицию Европейского Союза, председательство в котором сейчас осуществляет Франция.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

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Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Как сообщалось, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

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