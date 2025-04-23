Мирное соглашение с Россией должно предусматривать территориальную целостность Украины, - Елисейский дворец
Любое мирное соглашение для прекращения войны России против Украины должно учитывать территориальную целостность Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень строгими требованиями для европейцев", - заявили в офисе президента Эммануэля Макрона, комментируя позицию Европейского Союза, председательство в котором сейчас осуществляет Франция.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Как сообщалось, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.
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Додіка з Білого Бедламу ігнорити!!
Хто вірить в повагу то територіальнрї цілісності від Трумпа???? Агов!! Вам у очі насцялиии!!!
Трумпєль з перших днів виставив територіальні претензії чотирьом країнам!! Дві з них це союзники (!!!) по Нато. Все, приїхали,
Американські гендлярі ( шахраї) зруйнували міжнародне право
А воно є?
Донедавна ще...
Як Україна не розброювалася, не розкрадалася, не дуркувала руками "влади" - їй дали чимало шансів, через підтримку, через транші, через джавеліни - танки - снаряди - петріоти...
у багатьох країнах юріспруденція базується або
- на різновидностях римського права (писані закони, кодекс наполеона, інш. - європа)
- на прецедентному праві (британія, сша)
НІДЕ НЕ ІСНУЄ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВИГЛЯДІ АБО ПИСАНИХ ЗАКОНІВ АБО ПРЕЦЕДЕНТІВ І МІЖНАРОДНОГО СУДА!
іудей зеленський - катастрофа
незрозуміло, чому у 2019 повинні обирати між двома гівнами
І як же цій цілісності ви посприяєте?
наприклад, трамп:
- не знає, хто є жертва, а хто агресор в російсько-Українській війні
- він не знає, хто на кого напав. Він не знає, чиї ракети і дрони падають на українців
- він не в курсі про міжнародне право, про міжнародно визнані кордони
- він не в курсі, що політика і бізнес - це різні речі
С Финлядией-Карелией?
Северной и Южной Кореей? Тайванем? Сахалином, Курилами...
Да, можно продолжать до бесконечности!