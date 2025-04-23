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Если переговоры с участием США провалятся, Украина может получить более жесткие условия мира от РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самое главное для Штатов сейчас - понять, какова реально позиция России относительно завершения войны против Украины. Однако Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

Об этом он сказал в интервью The Free Press, передает Цензор.НЕТ.

"Это ужасная война, которая должна завершиться. Но мы должны быть откровенными: нет военного решения для этой войны. Россия не собирается захватывать всю Украину, а Украина не сможет оттеснить россиян за позиции до 2014 года... Если переговоры под руководством США потерпят неудачу, Украина может получить в будущем более жесткие условия мира от РФ", - заявил Рубио.

По его словам, Соединенные Штаты начали гораздо лучше понимать позицию РФ в отношении Украины.

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"Мы лучше понимаем ее сейчас, потому что мы фактически поговорили с ними после трех лет молчания - какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь говорят на разных языках", - добавил Рубио.

По мнению главы Госдепа, США со своей стороны "сделали все возможное" и будут делать это "до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед".

"Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война", - сказал Рубио.

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По словам главы американской дипломатии, мирное урегулирование "зависит не от нас, оно зависит от России и Украины".

"Они должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира", - резюмировал американский чиновник.

Автор: 

переговоры (4961) США (26672) Рубио Марко (167) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+68
Які гарні в нас гаранти Будапештського меморандуму - один кров ллє, інший умиває руки...
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23.04.2025 18:19
+39
Пряма погроза від Кремля через американськокубинського діяча - підлизувиача фашистских режимів
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23.04.2025 18:24
+29
Ідіть наxep. Нахрапом на вийшло все порішати і обсрались
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23.04.2025 18:21
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Дебил трамповский, будешь пугать ежа своей голой задницей!

Вы позорники и негодяи, такого позора Америка ещё не знала, за всю свою историю!
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23.04.2025 18:41 Ответить
благодєтєль
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23.04.2025 18:41 Ответить
Який він покидьок, ще й буде шантажувати !
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23.04.2025 18:43 Ответить
Погодитись з чим? Ви реально думаєте, що наша країна добровільно залишить Запоріжжя і Херсон? ВІд Дніпра до Запоріжжя менше ніж 90 км. Наступним містом -руїною стане Дніпро??? Оно нам дійсно потрібно?
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23.04.2025 18:51 Ответить
Та ви і гітлера непогано розуміли до грудня 1941. Але ціну на нафту на всякий випадок упустили.
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23.04.2025 18:49 Ответить
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23.04.2025 18:52 Ответить
Набивает себе цену.
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23.04.2025 18:54 Ответить
3,14дерація МОЖЕ ДИКТУВАТИ ЖОРСТОКІШІ УМОВИ МИРУ УКРАЇНІ.ТІЛЬКИ З ДОЗВОЛУ І ПІДТРИМКИ США.НИНІШНІ АМЕРИКАНСЬКІ УМОВИ МИРУ Є ВСЕ ТИМИЖ ЖОРСТОКИМИ УМОВАМИ МИРУ КУЙЛА.КОТРІ ВІН НАВЯЗУЄ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ .ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСЬКОГО НЕГІДНИКА "ТРАМБОНА" .
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23.04.2025 18:55 Ответить
Пора залишати тобі Америку, негоже жити в такій гнилій країні. Ти ж будеш послідовним і зробиш це, правда?
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23.04.2025 22:12 Ответить
якщо не хочеш, щоб Тобі вказували в якому напрямку іти, краще не розпитуйся в нікого і не давай своїх порад що людина думає робити, Тобі .як "патріоту" підходять рашистсько- американські "жорстокіші" умови, ось і втішайся
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23.04.2025 22:33 Ответить
Все правильно написав, але капслук зайвий.
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23.04.2025 22:56 Ответить
Рекет не пройде. А трампон з своїми міньйонами - будьте прокляті, на вас майбутні жертви українського народу
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23.04.2025 19:00 Ответить
"Росія не збирається захоплювати всю Україну"

Взагалі-то це й є довгострокова мета Московії - "не збирається" вона це робити прямо зараз, бо отримала по рогах від Сил Оборони України і лише з цієї причини.
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23.04.2025 19:02 Ответить
..український народ ти коли падла краще зрозумієш? Підар!!!
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23.04.2025 19:07 Ответить
Вкратце: отдать путину всё, что он хочет, а взамен получить честное пионерское, что он больше так не будет.
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23.04.2025 19:10 Ответить
та похер шо та роісся висуне. як висуне , так і засуне назад. а точніше, ЗСУ засунуть їм
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23.04.2025 19:11 Ответить
РУБліо є РУБліо
яуби було ДОЛАРово, то б не було РУБліо
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23.04.2025 19:11 Ответить
паляничники, кому не подобається найкращий варіант з усіх що залишилися, завтра піднімаєтеся з дивану і шуруєте в тцк
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23.04.2025 19:12 Ответить
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23.04.2025 19:17 Ответить
А шоб ти робив без паляничників, які тебе комлять і захищають. Ти ніхто і звуть тебе ніяк і це говорять тобі не паляничники , а росіяни.
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23.04.2025 19:46 Ответить
Рубіо особисто потурбується про те, щоб допомогти кацапським терористам ускладнити життя Україні. Хрест на лобі дає.
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23.04.2025 19:16 Ответить
Це держсекретар США Рубіо чи тимчасово виконуючий обов'язки піськова Рубліо..
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23.04.2025 19:18 Ответить
Це не наша війна", - сказав Рубіо…
Вы твари гарантами были !!!
Теперь вы преступники !!! которые заставляют унитарную Украину к отказу от своих территорий.
Какие же они конченные лицемеры …
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23.04.2025 19:20 Ответить
Росія не збирається захоплювати всю Україну - а з чому малий дурень так вирішив? Йому бабка нашептала? Путін захопить рівно стількі, скількі йому дозволять в тому числі такі срані ковбої, як оте дурне Рубіо
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23.04.2025 19:21 Ответить
Під керівництвом трампа and company американський яструб перетворюється на кацапську двоголову курку із душею жадібного таргана.
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23.04.2025 19:23 Ответить
Упс
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23.04.2025 19:25 Ответить
США, в особі Рубіо, в черговий раз "пробили дно". Спочатку влізли зі своїми "переговорами". Тепер, коли обі*ралися, почали молоти повну нісенітницю
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23.04.2025 19:27 Ответить
Це жахлива війна яка має завершитись але на умовах росії і її союзника сша ... Це більш точний переклад висеру рубіо .
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23.04.2025 19:30 Ответить
"це не наша війна?" Тепер вже не ваша.
Україна воює за цінності, які ви називали своїми
та від яких просто відмовилися,
аби не те щоб не втручуватися, а навіть не допомагати
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23.04.2025 19:30 Ответить
В коментах самі генії геополітики
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23.04.2025 19:40 Ответить
Ні, чому ж,вистачає і таких дебілів як ти,он навіть лайків кілька поставили.
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23.04.2025 22:06 Ответить
Так американці пошлють нас нахрін і ,скажуть " хочете кавувялі так воюйте ,але вже без нашої допомоги " ,а потім слідом за американцями теж саме скаже і більшість європейських країн . І залишиться Україна сама ,і чи довго вона протримається ?
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23.04.2025 19:40 Ответить
Україна вже виграла цю війну і ніхто їй нічого не буде нав'язувати, усі українські території будуть визволені а кацапи знищені і відкинуті до кацапстану!
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23.04.2025 19:51 Ответить
А ти вже повернувся з Польщі і мобілізувався ,щоб "знищувати кацапів і відкидати їх до кацапстану " бо такі як ти ура-патріоти розумні і круті тільки в коментаряї .а як справа дійде до мобілізції ,то чомусь ніхто з вас не хоче мобілізуватись .
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23.04.2025 20:15 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
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23.04.2025 20:31 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти ***** зі своїм" побєдобєсієм" , "нам всі винні " "кляті американські імперіалісти які хочуть забрати наші корисні копалини " "кордонами дев"яностопершогороку " кавоювялті" та іншою гівномарафонівською маячнею.
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23.04.2025 21:26 Ответить
Я думав воно розумніше принаймі від трампа...Помилився.
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23.04.2025 19:52 Ответить
трампісти , такі самі , раби свого предводітеля, як і всі , хто 7-рік в Україні , підтанцьовують " яжнелоху" Цє принцип МАФІі
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24.04.2025 07:48 Ответить
... росія не збирається захоплювати всю Україну (с) Рубіо. Це особисто ***** тобі сказав, містере Рубіо? Бо московський царь казав що не збирається нападати на братську країну вже безліч раз. Ще до Тузли і Криму. І після Криму знову повторював що не збирається ні в якому разі. Але ж зробив це. То чому зараз ми маємо йому вірити?
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23.04.2025 19:56 Ответить
Это говорит представитель слуг путина
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23.04.2025 19:57 Ответить
Оказывается маленькая кубинская девочка мастер по пугалкам, умеет навести ужас на оппонента.
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23.04.2025 20:01 Ответить
А навіщо тоді їм давати українські активи, якщо США не будуть надавати Україні допомогу в рахунок 1,4 тис. знищиних Україною, ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами націлених на них бувшим СРСР, а ще потрібно подати на них позов за це, але хто це буде робити від імені України? Татаров?, який де факто керує країною.
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23.04.2025 20:02 Ответить
А хіба москалі хочуть цю війну невійськово завершити?))та вони лиш цим і тиснуть.
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23.04.2025 20:19 Ответить
на куй пішов,прокацапське куйло.
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23.04.2025 20:30 Ответить
Щось вони підозріло поспішають..
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23.04.2025 20:40 Ответить
Мета росії - саме захоплення та знищення України, та знищення й геноцид українців як нації. Тим більше, що росія вкрала ім'я України, її історію і не заспокоїться доти, доки не знищить навіть саму пам'ять про Україну.

І це не залежить від того, хто сидить в Кремлі - бо росія живе саме за рахунок загарбання і перетравлення захоплених нею народів. Вона в принципі не може без цього функціонувати, жити - вона саме так і саме для цього створювалася. Вона не є самодостатньою.
росія - агресивна інфекція, паразит, екзестенційна мета якої - тотальне панування із винищенням всіх інших, "не таких", "не згодних" і т.ін.
Екзенстенційна мета росії - це імперскість, помножена на рабство та ультрашовінізм.

І замість того, аби цю агресивну інфекцію додушити, ослаблену і війні з Україною, нам пропонують її підгодувати - Україною ж, та кажуть, що ця інфекція - росія - на нас, потім, знову "не нападе". Це просто огидна цинічна брехня.
Навіть після розвалу срср, в голодні 90-ті роки - росія все одно лізла до всіх своїх сусідів. Лізла в Молдову, Грузію, Азербайджан, Таджикистан, чинила геноцид в Чечні, активно намагалася дестабілізувати та відокремити Крим від України в 1992-1994 рр.

Потім, в нульові роки, так само, лізла в Грузію, в Україну (конфлікт біля о. Тузла, інспіровані росією та проросійськими колаборантами з'їзди в Сєвєродонецьку, "газові війни" т.д.).

росія, навіть, будучи ослабленою - весь час проводила агресивну політику стосовно своїх сусідів. Так само, як і до того, проводила таку ж саму політику, будучі у форматі срср. А до того, так само - в форматі російської імперії, чи московського князівства.

росія, насправді, ніколи в цьому не зупинялася. І не зупиниться - якщо її, тільки , не змусять силою.
Її наступна мета (після України) і вони це озвучували прямо, багато разів - від Лісабону до Владівостока (Константинополь/Стамбул - туди ж).

Тому, те, що зараз пропонують Україні з адміністрації Трампа - це не про мир. Це, в подальшому - про тотальний геноцид українців, організацію великої бійні в центрі Європи та розпалювання Третьої світової війни.
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23.04.2025 21:04 Ответить
Ледве прочитав твій опус,хоча і сам добре це знаю ,так і зробив висновок - що будемо воювати до останнього українця , бо комусь захотілось кавивялті і нато ?
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23.04.2025 21:30 Ответить
Ми ці умови мали з 22 року, ідійот!!!
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23.04.2025 21:07 Ответить
Ми? Ти то яке відношення до нас маєш?
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23.04.2025 22:15 Ответить
Та я ж не проти повернутись - просто хочу дочекатися, поки патріотизм твого рівня перестане смердіти токсичністю.
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23.04.2025 22:28 Ответить
Ой не ганьбися ще більше. Немає що відповісти, то просто не пиши нічого.
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23.04.2025 23:32 Ответить
Все, здала Україну за паелью і сонце. Я - головна зрада року, вітаю мене!»
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24.04.2025 00:05 Ответить
Нє бері на понт, мусар
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23.04.2025 22:07 Ответить
Якщо переговори за участю США проваляться, на США почнуть класти всі.
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23.04.2025 22:16 Ответить
Шакали кусают за ноги. Все будет УКРАИНА!
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23.04.2025 22:16 Ответить
Тампло ***** путлера, рубіо ганчірка трампла💩
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23.04.2025 22:23 Ответить
Янки обосрались. Надо влупить по рашке из ЯО.
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23.04.2025 22:50 Ответить
"Це не наша війна", - сказав піндос, перед тим роззброївши Україну.
Горіть у пеклі, с*ки
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23.04.2025 23:30 Ответить
Шантаж від світового фашизму
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24.04.2025 00:20 Ответить
Картинка В.Цеслера
https://pbs.twimg.com/media/GpNPPcQXkAAZ7Zr?format=jpg&name=small
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24.04.2025 01:32 Ответить
Рыжая тварь писдела про то, что сможет "астанавить войну за 24 часа", а теперь угрожает понять фашистскую роZZию, если Украина не капитулирует. Вот это и был план Трампа, о котором он не говорил полностью, пока участвовал в предвыборной гонке.
Если бы Трамп был президентом в 1943м, он бы стал договариваться с Гитлером.
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24.04.2025 01:47 Ответить
рудий пацюк трумп мріє зняти санкції з пуйла, як тільки Україна погодиться на "план" цього Покидька. Трумп може зняти санкції з паРаші в будь який момент.
Хто там ще користується Айфонами та складає в панчоху доляри? Якщо всім перейти на Самсунг чи будь що інше не американське, відмовитись від долярів тобто перейти на євро. І настане ******* америкосам
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24.04.2025 02:42 Ответить
Пішов курці в ***.
Не дождешся капітуляції.
Підари. Рашкі допомагаєте.
Зникніть обоє.
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24.04.2025 04:05 Ответить
Це звичайний шантаж від рубіо, тобто трампа
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24.04.2025 05:38 Ответить
Та пропади ти пропадом,мерзотник.
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24.04.2025 06:30 Ответить
Любая сдача территорий, но без вступления в НАТО - это просто сдача территорий. В этом просто нет смысла.
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24.04.2025 06:39 Ответить
Якщо сша на 11 рік війни ще НЕ зрозуміли позицію ка**пії, то навіщо вони?????????!
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24.04.2025 07:00 Ответить
Поргози від Будапешкого гаранта, може обстрілювати почнете?
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24.04.2025 07:34 Ответить
А Чим ВОЮВАТИ будете?Тi, хто кричить за вiйну,ВОЮВАТИ не буде, Уря патрiоти вже давно за кордоном,поразка наша вже очевидна для усiх,тому мовчать i cлухайте розумних людей
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24.04.2025 10:39 Ответить
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