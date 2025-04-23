Если переговоры с участием США провалятся, Украина может получить более жесткие условия мира от РФ, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самое главное для Штатов сейчас - понять, какова реально позиция России относительно завершения войны против Украины. Однако Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

Об этом он сказал в интервью The Free Press, передает Цензор.НЕТ.

"Это ужасная война, которая должна завершиться. Но мы должны быть откровенными: нет военного решения для этой войны. Россия не собирается захватывать всю Украину, а Украина не сможет оттеснить россиян за позиции до 2014 года... Если переговоры под руководством США потерпят неудачу, Украина может получить в будущем более жесткие условия мира от РФ", - заявил Рубио.

По его словам, Соединенные Штаты начали гораздо лучше понимать позицию РФ в отношении Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирное соглашение с Россией должно предусматривать территориальную целостность Украины, - Елисейский дворец

"Мы лучше понимаем ее сейчас, потому что мы фактически поговорили с ними после трех лет молчания - какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь говорят на разных языках", - добавил Рубио.

По мнению главы Госдепа, США со своей стороны "сделали все возможное" и будут делать это "до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед".

"Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война", - сказал Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пытались понять позиции Украины и РФ, потому что стремимся к долгосрочному урегулированию, - Вэнс

По словам главы американской дипломатии, мирное урегулирование "зависит не от нас, оно зависит от России и Украины".

"Они должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира", - резюмировал американский чиновник.