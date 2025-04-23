Если переговоры с участием США провалятся, Украина может получить более жесткие условия мира от РФ, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самое главное для Штатов сейчас - понять, какова реально позиция России относительно завершения войны против Украины. Однако Вашингтон может выйти из переговорного процесса.
Об этом он сказал в интервью The Free Press, передает Цензор.НЕТ.
"Это ужасная война, которая должна завершиться. Но мы должны быть откровенными: нет военного решения для этой войны. Россия не собирается захватывать всю Украину, а Украина не сможет оттеснить россиян за позиции до 2014 года... Если переговоры под руководством США потерпят неудачу, Украина может получить в будущем более жесткие условия мира от РФ", - заявил Рубио.
По его словам, Соединенные Штаты начали гораздо лучше понимать позицию РФ в отношении Украины.
"Мы лучше понимаем ее сейчас, потому что мы фактически поговорили с ними после трех лет молчания - какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь говорят на разных языках", - добавил Рубио.
По мнению главы Госдепа, США со своей стороны "сделали все возможное" и будут делать это "до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед".
"Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война", - сказал Рубио.
По словам главы американской дипломатии, мирное урегулирование "зависит не от нас, оно зависит от России и Украины".
"Они должны определиться, готовы ли сближаться друг с другом ради мира", - резюмировал американский чиновник.
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Вы позорники и негодяи, такого позора Америка ещё не знала, за всю свою историю!
Взагалі-то це й є довгострокова мета Московії - "не збирається" вона це робити прямо зараз, бо отримала по рогах від Сил Оборони України і лише з цієї причини.
яуби було ДОЛАРово, то б не було РУБліо
Вы твари гарантами были !!!
Теперь вы преступники !!! которые заставляют унитарную Украину к отказу от своих территорий.
Какие же они конченные лицемеры …
Україна воює за цінності, які ви називали своїми
та від яких просто відмовилися,
аби не те щоб не втручуватися, а навіть не допомагати
І це не залежить від того, хто сидить в Кремлі - бо росія живе саме за рахунок загарбання і перетравлення захоплених нею народів. Вона в принципі не може без цього функціонувати, жити - вона саме так і саме для цього створювалася. Вона не є самодостатньою.
росія - агресивна інфекція, паразит, екзестенційна мета якої - тотальне панування із винищенням всіх інших, "не таких", "не згодних" і т.ін.
Екзенстенційна мета росії - це імперскість, помножена на рабство та ультрашовінізм.
І замість того, аби цю агресивну інфекцію додушити, ослаблену і війні з Україною, нам пропонують її підгодувати - Україною ж, та кажуть, що ця інфекція - росія - на нас, потім, знову "не нападе". Це просто огидна цинічна брехня.
Навіть після розвалу срср, в голодні 90-ті роки - росія все одно лізла до всіх своїх сусідів. Лізла в Молдову, Грузію, Азербайджан, Таджикистан, чинила геноцид в Чечні, активно намагалася дестабілізувати та відокремити Крим від України в 1992-1994 рр.
Потім, в нульові роки, так само, лізла в Грузію, в Україну (конфлікт біля о. Тузла, інспіровані росією та проросійськими колаборантами з'їзди в Сєвєродонецьку, "газові війни" т.д.).
росія, навіть, будучи ослабленою - весь час проводила агресивну політику стосовно своїх сусідів. Так само, як і до того, проводила таку ж саму політику, будучі у форматі срср. А до того, так само - в форматі російської імперії, чи московського князівства.
росія, насправді, ніколи в цьому не зупинялася. І не зупиниться - якщо її, тільки , не змусять силою.
Її наступна мета (після України) і вони це озвучували прямо, багато разів - від Лісабону до Владівостока (Константинополь/Стамбул - туди ж).
Тому, те, що зараз пропонують Україні з адміністрації Трампа - це не про мир. Це, в подальшому - про тотальний геноцид українців, організацію великої бійні в центрі Європи та розпалювання Третьої світової війни.
Горіть у пеклі, с*ки
https://pbs.twimg.com/media/GpNPPcQXkAAZ7Zr?format=jpg&name=small
Если бы Трамп был президентом в 1943м, он бы стал договариваться с Гитлером.
Хто там ще користується Айфонами та складає в панчоху доляри? Якщо всім перейти на Самсунг чи будь що інше не американське, відмовитись від долярів тобто перейти на євро. І настане ******* америкосам
Не дождешся капітуляції.
Підари. Рашкі допомагаєте.
Зникніть обоє.