Трамп про Зеленського: "Коли починаєш війну, то маєш знати, що зможеш перемогти"

Президент США Дональд Трамп звинуватив лідера України Володимира Зеленського у "некомпетентності" та повторив, що у розпочатій Росією війні винні "троє людей".

Про це він сказав на брифінгу з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Овальному кабінеті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним, а я не впевнений, що він компетентний... Ця війна не почалася б... У нас була складна зустріч з ним. Він просто просив все більше й більше… Як тільки вибори сфальсифікували й мене не стало в Білому домі, почалася війна", - каже Трамп.

За словами американського лідера, Байден та Зеленський могли б її зупинити.

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"А Путін взагалі не повинен був її починати. Мільйони загиблих — через трьох людей. Я б сказав: троє. Нехай буде Путін — номер один. Але Байден, який взагалі не розумів, що робить, — номер два. І Зеленський. Усе, що я можу зараз — це спробувати зупинити це. Ця війна — війна Байдена, а я намагаюся її закінчити. Це бійня, прямо як у Громадянську війну. Я дивлюся на супутникові знімки... І я думаю, що ми добре справляємося. Я думаю, що дуже скоро будуть дуже хороші пропозиції (щодо України - ред.)", - зазначив Трамп.

Він також розкритикував прагнення Зеленського отримати військову допомогу для своєї країни.

"Він завжди прагне купити ракети. Коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що ти можеш перемогти. Ти не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім сподіваєшся, що люди дадуть тобі якісь ракети", - такими словами Трамп описав українського президента.

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