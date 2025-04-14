УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Зеленського
17 030 212

Трамп про Зеленського: "Коли починаєш війну, то маєш знати, що зможеш перемогти"

Трамп розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп звинуватив лідера України Володимира Зеленського у "некомпетентності" та повторив, що у розпочатій Росією війні винні "троє людей".

Про це він сказав на брифінгу з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Овальному кабінеті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним, а я не впевнений, що він компетентний... Ця війна не почалася б... У нас була складна зустріч з ним. Він просто просив все більше й більше… Як тільки вибори сфальсифікували й мене не стало в Білому домі, почалася війна", - каже Трамп.

За словами американського лідера, Байден та Зеленський могли б її зупинити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп

"А Путін взагалі не повинен був її починати. Мільйони загиблих — через трьох людей. Я б сказав: троє. Нехай буде Путін — номер один. Але Байден, який взагалі не розумів, що робить, — номер два. І Зеленський. Усе, що я можу зараз — це спробувати зупинити це. Ця війна — війна Байдена, а я намагаюся її закінчити. Це бійня, прямо як у Громадянську війну. Я дивлюся на супутникові знімки... І я думаю, що ми добре справляємося. Я думаю, що дуже скоро будуть дуже хороші пропозиції (щодо України - ред.)", - зазначив Трамп. 

Він також розкритикував прагнення Зеленського отримати військову допомогу для своєї країни.

"Він завжди прагне купити ракети. Коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що ти можеш перемогти. Ти не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім сподіваєшся, що люди дадуть тобі якісь ракети", - такими словами Трамп описав українського президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ повинна почати діяти. Занадто багато людей гине у цій "жахливій і безглуздій війні", - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+73
Яка мразота. Таке падло - перекрутило все так, наче то зеля почав війну. Гарно ти не подохнеш, гольфіст
показати весь коментар
14.04.2025 19:31
+52
показати весь коментар
14.04.2025 19:34
+42
Нууу, от він реально так думає. Як будь-який зебіл думає, що Порошенко збагатився на війні. Тут медицина безсила.
показати весь коментар
14.04.2025 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так хто ж там розмінував? Порошенко?
показати весь коментар
15.04.2025 18:11 Відповісти
зе почав війну проти когось, хто у 20 разів більший, а потім сподіваєшся, що люди дадуть тобі якісь ракети" ????

що за маячня??? зе захищається і просить ракети. В чому він винуватий??
я в шоці від цього дебіла
показати весь коментар
14.04.2025 22:26 Відповісти
Зайшла пʼяна тупа курка в зековський притон , понтувалась, двигала булками, знімала трусики. Ох, вона навіть не здогадувалась що далі трапиться, дурило ЗЕлене.
показати весь коментар
14.04.2025 22:31 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 22:36 Відповісти
Що сказав Трамп про зе-зрозуміло.
А ось,що сказав канал "ПП" від Разумкова,який послугується називати себе "ми":
"Это совершенно не тот политик, которого мы поддерживали. Вынуждены признать - Зеленский совершенно не был готов брать в свои руки власть в таком государстве как Украина. Власть его сломала и превратила в чудовище".
показати весь коментар
14.04.2025 23:04 Відповісти
Якщо обіцяєш закінчити війну за 24 години то повинен знати що зможеш це зробити , а не ходиш тільки та 3.14 здиш - я та я . Козел американський ..
показати весь коментар
14.04.2025 23:23 Відповісти
а Траммп таки їбанько. без сумнівів
показати весь коментар
14.04.2025 23:26 Відповісти
Якраз зараз трамп сказав добре. Некомпетентність зелі спровокувало повномасштабне вторгнення. Треба було ракети робити, а не асфальт.
показати весь коментар
15.04.2025 00:02 Відповісти
Я коли почув перші заяви Д.Трампа одразу напросився висновок,що він звичайний пізд@bol.
І більше від нього особисто я нічого не чекаю.
показати весь коментар
15.04.2025 00:06 Відповісти
Короче вся претензія до бубочка лише в тому, що він просить і просить. Замість того щоб не дбати про збільшення утримань судей, депутатів, посадовців і іншого гівна, а за їх рахунок робити скажімо ракети. Замість укладання корупційних контрактів з аферистами, витрачати гроші на дрони. І не було б потреби оце кочивряжитися перед трампами. Танго двох клоунів. Трамповська америка це не про цінності із кінофільмів, а тупо бабло. Трамповська америка крута тільки в кінозалах. Принаймні іде в клоунському напрямку. Від хуситів до Гренландії лише пустопорожня трєндьож за бабло. В залишку всі ірани і кім чин вони просто пошлють трампусю. Китай виграє торгову війну. Ха ха ха.
показати весь коментар
15.04.2025 01:04 Відповісти
сказочный долб..б
показати весь коментар
15.04.2025 07:22 Відповісти
США і росії залишилось пів року! Далі почнеться, Голівуд відпочиває! Виживуть не всі!
показати весь коментар
15.04.2025 18:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 