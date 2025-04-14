Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що початок війни РФ проти України допустили Джо Байден та Володимир Зеленський.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Війна між Росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я тільки-но прийшов до влади, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем із тим, щоб не допустити її початку. Президент Путін та всі інші поважали вашого Президента! Я не маю жодного відношення до цієї війни, але працюю наполегливо, щоб припинити смерті та руйнування.
Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані - а вони були, і в багатьох аспектах - цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський та нечесний Джо Байден жахливо впоралися, допустивши початок цього фарсу. Було так багато способів не допустити її. Але це вже минуле. Тепер ми маємо зупинити це, і якомога швидше. Як шкода!" - зазначив він.
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А щодо Сум, йому казали, "одна баба казала", що це помилка, а ОХМАТДИТ, житлові будинки, цілі міста і села? Помилка??! Це він напевно страшна помилка, біда для всього високо-морального, цивілізаційного Світу, а США буде його 7-ме банкрутство- !?
пуйло тоже.
Наверное у них идет выжидание: кто первый?
И мальчиков в трусиках мы распинали и синиц жарили и ели,а вот ещё оказывается и войну с россией мы начали.ДА МЫ МОНСТРЫ))..
Два дибі...ла то є сила
іспанськийамериканський сором
Трамп просто слабак і незнає як тепере має викрутитися бо слова вже були сказані ним, а в самій америці не ведуть бізнес з п...болами.
то йди геть
нехай Байден закінчує..