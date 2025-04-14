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Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп

Трамп звинуватив Зеленського та Байдена у початку війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що початок війни РФ проти України допустили Джо Байден та Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Війна між Росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я тільки-но прийшов до влади, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем із тим, щоб не допустити її початку. Президент Путін та всі інші поважали вашого Президента! Я не маю жодного відношення до цієї війни, але працюю наполегливо, щоб припинити смерті та руйнування.

Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані - а вони були, і в багатьох аспектах - цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський та нечесний Джо Байден жахливо впоралися, допустивши початок цього фарсу. Було так багато способів не допустити її. Але це вже минуле. Тепер ми маємо зупинити це, і якомога швидше. Як шкода!" - зазначив він.

Читайте: Глава МЗС Італії Таяні відповів Трампу на його заяви про удар по Сумах: РФ не помилково напала на Україну

Трамп звинуватив Зеленського та Байдена у початку війни

Автор: 

Байден Джо (2887) Зеленський Володимир (23810) США (22778) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+66
А про смердючого,ботоксного упиряку ху#ла-ні гу-гу,от же ж руда, обіссяна собака.
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14.04.2025 17:33
+51
В статті і про нього мова.
Хоча головна причина війни ху@ло. Але чомусь Трамп його не згадав.
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14.04.2025 17:38
+49
Он точно прошел медицинский осмотр?). С психиатром не уверен.
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14.04.2025 17:32
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Можна і без лайки й образ точно визначити винуватців та ініціаторів нинішніх трагедій в Сумах та Кривому Розі. Рішення почати війну проти України Кремлівський карлик Путлер прийняв 27 липня 2013. Щоб ніхто не сумнівався в даті самого початку її, той же Путлер викарбував своїм головорізам медальки за взятіє Крима, із зазначенням дати: 20 лютого 2014 (отже, відомий Хряк Єнакіївський ще 2 дні по тому керував в Україні). Путлеру вміло асистував володар світової твердині демократії (США) мудрий козел Обама. Потім так само мудро асистували ще троє козлів: Трамп, Байден і знову Трамп, на козлування якого і припали сумська й криворізька кривавиці. Навіщо брехати?
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14.04.2025 19:48 Відповісти
Є такий вираз - пішов до сраки....
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14.04.2025 19:59 Відповісти
підсумуємо: "гівно та "палки" - усе як ********** на єреф
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14.04.2025 20:01 Відповісти
..моя хата з краю, а я просто дебіл якого вибрали!!!
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14.04.2025 20:03 Відповісти
що ж ти, фраєр, здав назад....
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14.04.2025 20:09 Відповісти
а шо тут не так він сказав? байден винен шо не давав нам скільки потребно озброєння а зелесос ваще не готувався до вій ни ...трамп так і сказав шо ці двоє не впоролися і допустили вторгнення коли ходили один красні линії малював а другий шашлики жрав на великих нових дорогах великого будівництва..так шо не так? якщо б параша бачила як зелесос будує армію получає озброєння від байдена путлєр би з великою ймовірністю зассав би напасти..а тепер трам винен?...нех переваливать тна других те що самі повинні були зробити..а зелесосна команда нічого не робила окрім набивання своїх карманів та запускала телемарофон який пи..дить та перекручує усе на користь зелесоса...
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14.04.2025 20:29 Відповісти
Дурогон.Вибір американського народа.Аналог -Зеленський.Він же казав:"Я ваш вирок".До нашого берега приб'ється то гівно,то тріска.
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14.04.2025 20:32 Відповісти
Шериф шо з картами?
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14.04.2025 20:33 Відповісти
Бачу Трампа- згадую відео з бабусею яка каже "Боже.... яке коньчене".....
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14.04.2025 20:36 Відповісти
Обалдуй 24 години.
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14.04.2025 20:46 Відповісти
сША залишилось лише в фільмах 90-х. Крапка.
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14.04.2025 20:46 Відповісти
А йому казали, що це росія напала на Україну в 2014 році, а не Україна, тоді президентом США був Б.Обама, а з лютого до травня 2014 року Олександр Турчинов був верховним головнокомандувачем...! До чого тут Байден? А з 20 січ. 2017 р. - 20 січ. 2021 р.президентом США був Трамп... Зупинив війну?Не його війна...?

А щодо Сум, йому казали, "одна баба казала", що це помилка, а ОХМАТДИТ, житлові будинки, цілі міста і села? Помилка??! Це він напевно страшна помилка, біда для всього високо-морального, цивілізаційного Світу, а США буде його 7-ме банкрутство- !?
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14.04.2025 21:29 Відповісти
Что-то Трамп внешне стал плохо выглядеть. Болен?
пуйло тоже.
Наверное у них идет выжидание: кто первый?
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14.04.2025 20:49 Відповісти
... соромно за велику Америку
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14.04.2025 20:50 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky

И мальчиков в трусиках мы распинали и синиц жарили и ели,а вот ещё оказывается и войну с россией мы начали.ДА МЫ МОНСТРЫ))..
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14.04.2025 20:54 Відповісти
синичок ми не їли ---- ми їли ..снєгірєй..
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15.04.2025 06:42 Відповісти
Снегирей же ж!
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15.04.2025 11:30 Відповісти
А де там сказано, що МИ? Трамп каже про блазня. А той своїми діями фактично привів велику війну в Україну. Була це свідома робота, чи через патологічну тупість торчка, нехай розбираються слідчі. Але результат для країни катастрофічний, і з кожним днем перебування хрипатого у кріслі президента стає усе гірше. Втім, у процесі підготовки до війни паяц почав приймати участь задовго до вторгнення московії у Крим та на Донбас, активно працюючи проти України і українців на пропагандистському фронті.
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15.04.2025 16:54 Відповісти
Який же він дибілоїд!
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14.04.2025 21:14 Відповісти
Agent "Krasnov" намагається рятувати свого шефа "окурка".
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14.04.2025 21:18 Відповісти
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14.04.2025 21:19 Відповісти
"Ты помнишь, как всё начиналось?" (c)

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14.04.2025 21:23 Відповісти
Шедевр...
Два дибі...ла то є сила
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14.04.2025 22:45 Відповісти
іспанський американський сором
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14.04.2025 21:38 Відповісти
І,це каже президент США?
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14.04.2025 21:59 Відповісти
а Байден должен был копать окопы?
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14.04.2025 22:01 Відповісти
насчёт зеленского козла-предателя, предупреждённого за пол-года ты прав, старик
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14.04.2025 22:02 Відповісти
навіть коментувати це огидно
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14.04.2025 22:35 Відповісти
Точно , точно. Америка тоже была виновата когда Япония разнесла перл харбор. И когда 11 сентября терористы направляли самолёты на небоскрёбы.
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14.04.2025 22:43 Відповісти
Фальсификация? Уж не про себя ли он это?
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14.04.2025 23:49 Відповісти
А хто був президент коли путін пішов на Грузію та анексував її території? Ні, кандидат демократ Обама був трохи пізніше , а під час агресії президент був від республіканців Д.Буш.
Трамп просто слабак і незнає як тепере має викрутитися бо слова вже були сказані ним, а в самій америці не ведуть бізнес з п...болами.
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15.04.2025 00:19 Відповісти
Папєрєднікі USA style.
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15.04.2025 00:20 Відповісти
Трамп правий в одному: наша влада (від Кравчука до Зеленського) добряче посприяла цій катастрофі: 31 рік просідання в демографічному, військовому, науковому плані та відсутність стратегії розвитку економіки країни неминуче призвели до наростання за всіма параметрами дисбалансу (відставання) між РФ та Україною. А суттєве ослаблення країни поряд з таким сусідом як РФ - це рано чи пізно - гарантована війна собі на голову.
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15.04.2025 02:10 Відповісти
прыдурок.
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15.04.2025 06:19 Відповісти
Какой же ты поц Трамп .
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15.04.2025 06:37 Відповісти
це так нагадує 95квартал --- тампону залишилось пограти на піаніно з опущеними штанями і при цьому заспівати ..виходіла на бєрєг катюша на високій бєрєг на крутой..
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15.04.2025 06:39 Відповісти
в стилі: «в згвалтуванні - винна жертва згвалтування»
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15.04.2025 07:44 Відповісти
Незабаром увесь світ буде приймати слова Трампа як черговий анекдот.
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15.04.2025 07:56 Відповісти
А кто обещал закончить ее за 24 часа ? ******** рыжий!
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15.04.2025 08:37 Відповісти
Он как с тарифами: ничего не обещал, нужно быть гибче. Наивно было верить рыжему старику. Одному уже верили, что не пойдет войной, а от другого слушали, что с беларуси не буде нападения армии рф. Дом престарелых, а не власть.
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15.04.2025 12:51 Відповісти
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15.04.2025 08:40 Відповісти
Популіст. Безвідповідальний. Трусливо уникає прийняття рішень. Одне питання мене муляє, - як він спромігся стати мільйонером?
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15.04.2025 09:37 Відповісти
Шестикратний банкрот, якому тато залишив 500 ляпів баксів в спадщину.
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15.04.2025 11:41 Відповісти
... пенсіонер з деградованими мізками
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15.04.2025 10:18 Відповісти
і як завжди - жодної згадки про *****..
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15.04.2025 10:28 Відповісти
дебіл, війна тривала і в першу твою каденцію. А ти нам дав 4 джавеліни, якими не дозволив стріляти.
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15.04.2025 10:30 Відповісти
якщо так
то йди геть
нехай Байден закінчує..
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15.04.2025 11:01 Відповісти
Это не я, это он. Детский сад, штаны на лямках.
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15.04.2025 11:32 Відповісти
Ще при минулій каденції Трампа валити Пуйла треба було.
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15.04.2025 11:33 Відповісти
Головне, щоб кацапи були ніпричому!
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15.04.2025 11:40 Відповісти
Меле якусь х ... рижу .
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15.04.2025 11:48 Відповісти
йолоп, війна Байдена, а премію миру хочеш ти
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15.04.2025 12:00 Відповісти
А що 24 години вже скінчилися,час вийшов.???
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15.04.2025 12:09 Відповісти
виглядає так, що куля таки побувала в рудiй голові, і тільки потім вилетіла через вухо.
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15.04.2025 12:28 Відповісти
Все як завжди, нічого не міняється...хто винен - папєрєднікі!!
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15.04.2025 13:16 Відповісти
Як кажуть на Україні "І я - не я, і Байден - не моя"
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15.04.2025 13:22 Відповісти
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15.04.2025 13:31 Відповісти
Приїхали. Виявляється, то ми 3 роки під верховним командуванням Зеленського з Байденом воювали?
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15.04.2025 14:08 Відповісти
Щось ,десь трапилось колись з "рудим карбюратором" .А мабуть "жикльори "не чистили та "регуліровки " ніхто не робив .Суб"єкт потребує повної "діагностики" .Для такої справи потрібні майстри "автослюсарі"височайшої кваліфікації!
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15.04.2025 14:12 Відповісти
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