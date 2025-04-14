Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що початок війни РФ проти України допустили Джо Байден та Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Війна між Росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я тільки-но прийшов до влади, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем із тим, щоб не допустити її початку. Президент Путін та всі інші поважали вашого Президента! Я не маю жодного відношення до цієї війни, але працюю наполегливо, щоб припинити смерті та руйнування.

Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані - а вони були, і в багатьох аспектах - цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський та нечесний Джо Байден жахливо впоралися, допустивши початок цього фарсу. Було так багато способів не допустити її. Але це вже минуле. Тепер ми маємо зупинити це, і якомога швидше. Як шкода!" - зазначив він.

Читайте: Глава МЗС Італії Таяні відповів Трампу на його заяви про удар по Сумах: РФ не помилково напала на Україну