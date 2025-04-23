США хочуть домогтися мирної угоди між Україною та РФ до 100 днів президентства Трампа, - CNN
США прагнуть укласти мирну угоду між РФ та Україною впродовж перших 100 днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа.
Про це сказав CNN європейський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наразі багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що США наполягають на укладенні угоди упродовж 100 днів", - сказав співрозмовник CNN.
Щодо Криму, то, як сказав європейський посадовець, "його важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі".
"Але це явно важко для Зеленського", - каже він.
Сто днів другій адміністрації Трампа виповниться 1 травня.
Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".
Топ коментарі
+30 Merkator_R
показати весь коментар23.04.2025 22:13
+28 Oleg D #506362
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+22 Gary Grant
показати весь коментар23.04.2025 22:15
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Ну а потім корисні копалини.
один в один с зеленым!
Прям по Жулю Верну - "вертел свет его за 80 дней"
Я впевнений - у США ще є багато невоєнних способів щоб змусити кацапню до миру , але нема волі .
За 100 днів у США від трампа, лише пусто-порожн маячня та теліпання обвислою єрундою перед камерами ЗМІ, ненесення шкоди економіки США, та країнам-партнерів США !?!?
Премі ШНОБЕЛЯ, йому гарантована! Вручатимуть її, мабуть, на пляжі у Газі!!??
человечества!
когда будут настоящие НОВОСТИ
а не вот это ............ от анонимных онанистов