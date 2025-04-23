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США хочуть домогтися мирної угоди між Україною та РФ до 100 днів президентства Трампа, - CNN

США хочуть, що Україна та РФ уклали мирну угоду до 1 травня

США прагнуть укласти мирну угоду між РФ та Україною впродовж перших 100 днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це сказав CNN європейський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що США наполягають на укладенні угоди упродовж 100 днів", - сказав співрозмовник CNN.

Щодо Криму, то, як сказав європейський посадовець, "його важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі".

"Але це явно важко для Зеленського", - каже він.

Сто днів другій адміністрації Трампа виповниться 1 травня.

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

Читайте також: Зеленський рухається в неправильному напрямку, Трамп розчарований, - Білий дім

Автор: 

угода (648) США (22861) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+30
Нам ця спішка ні до чого.
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23.04.2025 22:13
+28
Головне досягнення за 100 днів - обісрався всюди де тільки можна.
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23.04.2025 22:16
+22
Х#й на руде рило🖕
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23.04.2025 22:15
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Нам ця спішка ні до чого.
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23.04.2025 22:13 Відповісти
Так, війна Україні тільки на користь.
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23.04.2025 22:28 Відповісти
бєлорасєя чекає на тебе.
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23.04.2025 22:31 Відповісти
Хотеть не вредно, вредно не хотеть а в возрасте рыжего дегенерата только и остаются одни хотелки...
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23.04.2025 22:13 Відповісти
Премія миру - понад усе!
Ну а потім корисні копалини.
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23.04.2025 22:14 Відповісти
Х#й на руде рило🖕
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23.04.2025 22:15 Відповісти
в сраку....
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23.04.2025 22:59 Відповісти
Хотят , а кто им мешает ? У них всё есть для этого - першинги , томагавки , ф35 .
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23.04.2025 22:16 Відповісти
Першингов уже нет...
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23.04.2025 22:31 Відповісти
Я знаю . Но если выпускали , долго ли возобновить ? А может и не совсем нет .
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23.04.2025 22:44 Відповісти
вони їх бережуть для страшних хуситів які у халатах та шльопанцях по пустелі бігають..
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23.04.2025 22:33 Відповісти
По хусітам теж лячно . Перед тим , як 90 томагавків запускали , три рази попередили , щоб , не дай боже , хтось під удар не потрапив .
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23.04.2025 22:49 Відповісти
Тогда пусть направляют в Украину сто бомбардировщиков и загоняют кацапов обратно в болота. Как раз до 1-го уложатся.
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23.04.2025 22:16 Відповісти
Головне досягнення за 100 днів - обісрався всюди де тільки можна.
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23.04.2025 22:16 Відповісти
и где не мог - тоже обосрался!
один в один с зеленым!
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23.04.2025 22:36 Відповісти
Що ж це таке!!?? Так дерзко правду-матку рубаєш...
Прям по Жулю Верну - "вертел свет его за 80 дней"
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23.04.2025 23:33 Відповісти
от тепер хєр тобі, а не сто днів.
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23.04.2025 22:16 Відповісти
Це не мирна угода-це капітуляція та пограбування жертви агресії...
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23.04.2025 22:17 Відповісти
"...це явно важко для Зеленського..." До чого тут Зеленський? Це явно важко для Конституції України. Вони там в трампонівській клоакі хоч би не так явно свою тупість та ******** показували.
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23.04.2025 22:20 Відповісти
Вони на свою Конституцію насрали, а ви хочете, щоб щє й нашу поважали)
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Та то сказало якесь дуже велике европейське цабе на умовах дуже великої анонімности - бо навіть йому палитися стрьомно.
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23.04.2025 22:25 Відповісти
≪мир≫ ≪труп≫ май
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23.04.2025 22:17 Відповісти
Поспішиш - людей насмішиш.І що за посадовці які щось промовляють на умовах анонімності.Мабуть слюсар-сантехник через каналізаційну трубу щось почув.
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23.04.2025 22:18 Відповісти
100 дней после приказа..
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23.04.2025 22:18 Відповісти
США, слухай сюди. Даємо шанс зробити вигляд, нібито безумовне припинення вогню, це саме те, що ви запропонували тиждень тому, а вся ця маячня із визнаннями аннексій і невступами кудись попала в пресу випадково зза плутанини.
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23.04.2025 22:20 Відповісти
Яке марення !
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23.04.2025 22:21 Відповісти
Від трампона тільки подлянки та підстави
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23.04.2025 22:22 Відповісти
а від бідона одні ніштяки.
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23.04.2025 23:47 Відповісти
це явно слабо для США, оскільки наразі Мирна Угода може бути досягнута лише через Силу.
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23.04.2025 22:22 Відповісти
Якби США чогось хотіли , вони б якось тиснули на кацапню . Бо тільки так можна домогтися миру . !
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Тиснуть на того, на кого легше тиснути. В США не має ніяких засобів невоєнного тиску на кацапню. Особливо після того, як розігнали служби, які відслідковують дотримання санкцій.
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23.04.2025 22:30 Відповісти
Скільки б вони на Україну не тиснули - війна не припиниться . Тиск на жертву нічого не дасть , бо справа в агресорі , а не в жертві .! Навіть в разі капітуляції і подальшої окупації України - ***** продовжить знищувати українців , і в них не лишиться вибору як тільки - в той чи інший спосіб чинити цьому опір . Жити захочеш - будеш битися .
Я впевнений - у США ще є багато невоєнних способів щоб змусити кацапню до миру , але нема волі .
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23.04.2025 22:53 Відповісти
перехочуть
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23.04.2025 22:24 Відповісти
.... або 100 днів або усруся ще після 100 днів... !!!
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23.04.2025 22:25 Відповісти
До першого травня він обісреться шось заключити з такими закидонами. Весь світ (включаючі казбеків в чалмах) вже зрозумів, шо Трамп завжди висуває нереальні вимоги і єдиний спосіб домовлятися з ним - це послати його нахєр і тоді він сам попуститься і прибіжить.
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23.04.2025 22:25 Відповісти
... воно попустить якщо не паралізую зовсім...
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23.04.2025 22:28 Відповісти
І ніхто не скаже правди, як полягає в тому, що ***** і його агент впливу "Краснов" хочуть капітуляції України, бо про про мирну угоду в їх ультиматумах і не йдеться.
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23.04.2025 22:29 Відповісти
Gівна тобі, імбіціле, на лопаті!
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23.04.2025 22:30 Відповісти
Мирна угода і КАПІТУЛЯЦІЯ України, за наказом прутіна-******, це різні речі!
За 100 днів у США від трампа, лише пусто-порожн маячня та теліпання обвислою єрундою перед камерами ЗМІ, ненесення шкоди економіки США, та країнам-партнерів США !?!?
Премі ШНОБЕЛЯ, йому гарантована! Вручатимуть її, мабуть, на пляжі у Газі!!??
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23.04.2025 22:30 Відповісти
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23.04.2025 22:33 Відповісти
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23.04.2025 22:45 Відповісти
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23.04.2025 22:33 Відповісти
це неможливо, всі сторони вперлись і я взагалі думаю, що всі переговори закінчаться нічим
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23.04.2025 22:33 Відповісти
на одиннадцятому році другої війни українці запідозрили, що рашка може виявитись недоговороспроможною...
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23.04.2025 22:36 Відповісти
Оберти бісмарка в саркофагу переходять з першої на другу передачу.
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23.04.2025 22:39 Відповісти
Українці хочуть перемоги. Але вона неможлива в осяжному майбутньому. Лідер нації повинен зробити важкий крок заради свого народу, навіть проти волі цього народу. Для цього лідери і потрібні. У Фінляндії в 1940 вони були. Шкода, що в Україні їх зараз немає.
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23.04.2025 22:40 Відповісти
Можлива. Європейці прискоряться та загонимо х?йлостанців обратно в болото.
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24.04.2025 08:23 Відповісти
мирна угода по трампівськи - це капітуляція, пішов нафуй. визнай що за 100 днів тільки і зробив що обісрався, причому всюди
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23.04.2025 22:41 Відповісти
Якби ж то лише сам обісрався, адже нагадив і всьому світу і тим же США.
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23.04.2025 23:05 Відповісти
час іде робота на внутніршьому фронті плачевна з росту економіки вона падає в рецесію,на зовнішньому теж повна лажа,народ починає щось підозрювати,трампушка біситься що за сто днів він повний лох і лузер і щей скоро виявиться що він агент куйла,думаю хтось таки в штатах викине в пресу щось на трампона і його компашку.Там до осені з такими реформами і смоктанням у куйла рейтинг думаю і нижче 20% може опуститись.А він думає чотири роки сидіти???Бугага...
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23.04.2025 22:42 Відповісти
Які вимоги Україна може , в свою чергу , исунути Тромбу , аби зробити те , що він хоче ? 🤔
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Завтра так Каунас Ригу чи Хельсінкі рф внесе до конституції і скажуть що світ має визнати на них право.
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23.04.2025 22:44 Відповісти
ПНХ. Ціною України вони суки хочуть задовольнити самозакоханність двох диктаторів. А потім ще й вдвох парад на мавзолеї приймали б.
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Тромб паскуда замість давити на ***** вирішив давити на жертву. Ще й возмущається що жертва пручається і не хоче вмирати ради того щоб він пафосно заявив що закінчив війну. ***** теж знає що Тромбу позаріз потрібна якась швидка перемога тому і скористався цим висунувши всі можливі умови. Нам же тарапицца не надо. Побачимо як Тромба Конгрес а потім американський народ виїбе а також побачимо як ***** буде на 9 травня соплі пускати і розказувати кацапоїдам сидячим по підвалах що нужна есчо патерпеть
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23.04.2025 22:57 Відповісти
Пропіариться, а далі хоч атомними бомбами кидайтесь.
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Пусть эта рыжая гнида не напрягается, сто дней позора Америки навсегда войдут в историю

человечества!
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23.04.2025 23:47 Відповісти
"Наразі багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що США наполягають на укладенні угоди упродовж 100 днів", Українців рашист вбиває більше як три роки.руйнує Україну І сша не ставили умов куйлу закінчити війну .а тут за рахунок окупації української землі Україна має догоджати американському холую .рашистського вбивці українців.виконуючи його плани ..Та ідіть Ви н..куй
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23.04.2025 23:53 Відповісти
Хай хочуть далі...
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24.04.2025 00:08 Відповісти
Об этом сказал https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-04-23-25#cm9u4kzeh00003b6sounepfen CNN европейский чиновник на условиях анонимности Источник: https://censor.net/ru/n3548454

когда будут настоящие НОВОСТИ
а не вот это ............ от анонимных онанистов
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24.04.2025 00:21 Відповісти
Колись було до річниці будь-чого -револґцвї,перемоги вт.п. Старі часи повертаються. І всі шишки на Україну! А що там з кацапами,які до них вимоги? Війна без агресора? Агресора не караємо?
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24.04.2025 06:16 Відповісти
Трамп як той іпотєнт і нічого не може. Але винуватою зробить жінку🤣
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24.04.2025 08:13 Відповісти
А "к пєрвомаю" рудий куколд нічого не хоче? Нехай на свої 100 днів подарує собі китайську анальну іграшку з аліекспреса... а, ну так, то ж митні тарифи, дорого...
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24.04.2025 09:09 Відповісти
 
 