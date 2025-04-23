США хочуть домогтися мирної угоди між Україною та РФ до 100 днів президентства Трампа, - CNN

США прагнуть укласти мирну угоду між РФ та Україною впродовж перших 100 днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це сказав CNN європейський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що США наполягають на укладенні угоди упродовж 100 днів", - сказав співрозмовник CNN.

Щодо Криму, то, як сказав європейський посадовець, "його важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі".

"Але це явно важко для Зеленського", - каже він.

Сто днів другій адміністрації Трампа виповниться 1 травня.

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

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