Рютте закликатиме США не примушувати Україну до укладення мирної угоди на умовах РФ, - FT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованого візиту до США закликатиме адміністрацію президента Дональда Трампа не змушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі. Білий дім посилює тиск на Київ, щоб той визнав де-факто окупацію своїх територій.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте використає зустрічі з близькими помічниками Трампа 24 квітня, щоб довести, що несправедливе мирне врегулювання, яке замирює диктатора Росії Володимира Путіна, збільшить загрозу Москви для Європи, повідомили три джерела видання.

Поїздка відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва, додає видання.

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Джерела FT зауважили, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом, щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть пропутінське врегулювання війни.

"Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", — сказав один з дипломатів НАТО.

Інші західні лідери також хочуть вплинути на жорстку позицію Трампа. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "скористається" будь-яким шансом поговорити з Трампом на похороні Папи Римського Франциска в суботу, заявив її речник у четвер, 24 квітня.

Європейські країни побоюються, що наполягання Трампа на визнанні російської окупації Криму поставить їх у конфлікт з Білим домом, який дедалі більше зближується з Москвою, додає FT.

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Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.

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