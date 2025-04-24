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Новини Територіальні поступки Візит Рютте до США
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Рютте закликатиме США не примушувати Україну до укладення мирної угоди на умовах РФ, - FT

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованого візиту до США закликатиме адміністрацію президента Дональда Трампа не змушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі. Білий дім посилює тиск на Київ, щоб той визнав де-факто окупацію своїх територій. 

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте використає зустрічі з близькими помічниками Трампа 24 квітня, щоб довести, що несправедливе мирне врегулювання, яке замирює диктатора Росії Володимира Путіна, збільшить загрозу Москви для Європи, повідомили три джерела видання.

Поїздка відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва, додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте відвідає США 24-25 квітня. Зустрінеться з Рубіо, Гегсетом та Волцом

Джерела FT зауважили, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом, щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть пропутінське врегулювання війни.

"Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", — сказав один з дипломатів НАТО.

Інші західні лідери також хочуть вплинути на жорстку позицію Трампа. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "скористається" будь-яким шансом поговорити з Трампом на похороні Папи Римського Франциска в суботу, заявив її речник у четвер, 24 квітня.

Європейські країни побоюються, що наполягання Трампа на визнанні російської окупації Криму поставить їх у конфлікт з Білим домом, який дедалі більше зближується з Москвою, додає FT.

Читайте також: Франція, Британія та Німеччина підштовхують Україну до поступок через позицію США, - FT

Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підготувала документ про відмову обговорювати поступки територій до повного припинення вогню, - Reuters

Автор: 

США (22861) Рютте Марк (396) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+7
Стукніть табакеркою завгоспа чи хочаб Буратіну!! Негайно!!
Хто просив трампа вести переговори від імені України та по факту про політичну капітуляцію?!! хто його уповноважував!
Треба знищити ("розформувати") делегацію запроданців або відмінити всі стосунки з ФША
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24.04.2025 16:40
+3
Вмовлятиме рижих п.дорів. Лушперити їх по голові, можливо ногами. Як сім баб тоді пошепше.
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24.04.2025 16:46
+2
''щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав'яжуть пропутінське врегулювання війни ''...Тобто Україна тут взагалі питання другорядне, єдине що їх непокоїть це безпека Європи?
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24.04.2025 16:45
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Стукніть табакеркою завгоспа чи хочаб Буратіну!! Негайно!!
Хто просив трампа вести переговори від імені України та по факту про політичну капітуляцію?!! хто його уповноважував!
Треба знищити ("розформувати") делегацію запроданців або відмінити всі стосунки з ФША
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24.04.2025 16:40 Відповісти
рудий заявив - вова "остановись"
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24.04.2025 16:42 Відповісти
Вмовлятиме рижих п.дорів. Лушперити їх по голові, можливо ногами. Як сім баб тоді пошепше.
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24.04.2025 16:46 Відповісти
Друзі по палаті, та черговий лікар
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24.04.2025 17:17 Відповісти
а дуда за умови рефи
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24.04.2025 16:41 Відповісти
Ніхто Україну ні до чого не примушує і не зможе цього зробити, хватить розповсюджувати всяку кремлівську пропаганду!
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24.04.2025 16:44 Відповісти
''щоб наголосили: безпека Європи також буде під загрозою, якщо Україні нав'яжуть пропутінське врегулювання війни ''...Тобто Україна тут взагалі питання другорядне, єдине що їх непокоїть це безпека Європи?
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24.04.2025 16:45 Відповісти
Бо у них є національна держава і національна влада!! А не українофоби-дауни-стендапери
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24.04.2025 16:50 Відповісти
Тому ти і втік з України щоб учити нас життю
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24.04.2025 17:16 Відповісти
укладення мирної угоди на умовах РФ - це евфемізм на КАПІТУЛЯЦІЮ.

Примушувати Україну до капітуляції - друге улюблене заняття Трампутіна після гри у гольф.
Шкода тільки, що проти досвідчених і хитрожопих трампістів виходять дурники ЄрмаЗеленського.
Якби британці штанці нашим дурникам не підтримували - ще перший раз у Стамбулі все здали....
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24.04.2025 16:45 Відповісти
Та йому давно усе пофиг, в яке вухо вітер дме, то і базікає. Він не може прийняти яке-небудь адекватне рішення, яке буде в розріз з методичкою ху...ла
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24.04.2025 17:13 Відповісти
Украину и украинцев никто и никогда не сможет ни к чему принудить, три года невероятной борьбы великого украинского народа тому лучшее подтверждение!!!
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24.04.2025 16:46 Відповісти
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24.04.2025 16:47 Відповісти
Україну ніхто не до чого не примушує, Україні запропонували угоду, яка є на даний час оптимальна, але попередили, якщо не згодні, то далі якось самі.
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24.04.2025 16:50 Відповісти
Оптимально це тобі країну захищати, а не ху....лостанівській наратив переказувати
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24.04.2025 17:07 Відповісти
Я в ЗСУ вже 37 місяць, і кажу те що заважаю за потрібне, ми з їхньою допомогою ледве тримаємось, а що будемо робити без неї, а ось ви шановний добродію де?
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24.04.2025 17:13 Відповісти
Так, заради безпеки Європи не гріх ще рочків з 10 повоювати - тоді точно настане справедливий мир.
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24.04.2025 16:52 Відповісти
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24.04.2025 16:57 Відповісти
Тепер два ***** велике московське та маленьке вашингтонське
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24.04.2025 17:00 Відповісти
А вони нічого і не роблять, тільки виконують то що хазяїн дозволяє
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24.04.2025 17:03 Відповісти
А чому не закликати одночасно.до більш потужного озброєння України самлю ******** віськовою технікою?
Пане Рюте, де озброєння для України, обіцяне переобіцяне вже сто разів?
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24.04.2025 17:37 Відповісти
"мирна угода" пишеться в лапках, так само як "рускій мір". На ерефії немає нічого справжнього, все контрофакт починаючи з пальоної водкі і закінчуючи "міром" .
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24.04.2025 18:27 Відповісти
 
 