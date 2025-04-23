Рютте відвідає США 24-25 квітня. Зустрінеться з Рубіо, Гегсетом та Волцом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

Рютте проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом та радником з національної безпеки Майком Волцом.

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