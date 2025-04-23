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Новини Візит Рютте до США
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Рютте відвідає США 24-25 квітня. Зустрінеться з Рубіо, Гегсетом та Волцом

Рютте 24 квітня відвідає США. З ким зустрінеться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

Рютте проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом та радником з національної безпеки Майком Волцом.

Читайте: Рубіо підтвердив Рютте, що США готові відійти від мирного процесу щодо України, якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до миру

Автор: 

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Рютте такое себе генсек.Приспособленець.
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23.04.2025 15:26 Відповісти
Один мужик проти трьох рижих п.діків. Сили нерівні.
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23.04.2025 15:29 Відповісти
думаю, що до хексета Рютте не дотягне. Зламається раніше.
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23.04.2025 15:32 Відповісти
... фраер сдал назад даже не на пол-шишечки...
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23.04.2025 15:41 Відповісти
Рубіо ж давав відмазку - що в нього вояж і Лондона там немає а насправді він тусується в США
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23.04.2025 15:28 Відповісти
А в Сігналє слабо?
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23.04.2025 15:40 Відповісти
Через тик ток могли бы потрындеть
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23.04.2025 15:55 Відповісти
 
 