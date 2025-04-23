Рютте посетит США 24-25 апреля. Встретится с Рубио, Хегсетом и Уолтцем

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Рютте проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем.

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