Рютте посетит США 24-25 апреля. Встретится с Рубио, Хегсетом и Уолтцем
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.
Рютте проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем.
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