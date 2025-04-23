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Новости Визит Рютте в США
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Рютте посетит США 24-25 апреля. Встретится с Рубио, Хегсетом и Уолтцем

Рютте 24 апреля посетит США. С кем встретится

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Рютте проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Читайте: Рубио подтвердил Рютте, что США готовы отойти от мирного процесса по Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру

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Рютте такое себе генсек.Приспособленець.
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23.04.2025 15:26 Ответить
Один мужик проти трьох рижих п.діків. Сили нерівні.
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23.04.2025 15:29 Ответить
думаю, що до хексета Рютте не дотягне. Зламається раніше.
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23.04.2025 15:32 Ответить
... фраер сдал назад даже не на пол-шишечки...
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23.04.2025 15:41 Ответить
Рубіо ж давав відмазку - що в нього вояж і Лондона там немає а насправді він тусується в США
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23.04.2025 15:28 Ответить
А в Сігналє слабо?
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23.04.2025 15:40 Ответить
Через тик ток могли бы потрындеть
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23.04.2025 15:55 Ответить
 
 